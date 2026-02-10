正月飾り・水引の製造卸および小売を行う株式会社秀〆(所在地：長野県飯田市、代表取締役：伊藤 慎太郎)は、2月22日の「猫の日」に合わせ、猫をモチーフにしたしめ縄飾り「しめニャわ」の予約販売(完全受注生産)を、自社ECサイトにて2026年2月22日(日)より開始いたします。





しめニャわ









本商品は、昨年11月22日(わんわんにゃんにゃんの日)に発売した際、SNSを中心に大きな話題となり、予想を上回る反響をいただきました。今回は「お正月飾り」という枠を超え、愛猫の無病息災を願って一年中飾っていただける「お守り」として、新たなライフスタイルを提案いたします。

「しめニャわ」販売ページ： https://www.hideshime.shop/view/item/000000000918





しめニャわと感謝の想い









■再販の背景：お正月だけではもったいない。「しめ縄」本来の意味を現代へ

「しめニャわ」は、伝統的なしめ縄のフォルムを活かしつつ、猫の耳や髭を愛らしく表現したアイテムです。前回発売時には「可愛すぎて飾るのがもったいない」「ずっと飾っておきたい」といったお声を多数いただきました。

しめ縄には本来、神聖な場所を示し、不浄なものや悪災の侵入を防ぐ「結界・魔除け」の意味があります。

当社は、「明日の、伝統のあり方を提案する」という方針のもと、この本来の意味に立ち返りました。「大切な家族である愛猫を、悪いものから守りたい」という飼い主様の願いに寄り添い、一年を通して玄関やキャットタワー周りに飾れる「ペットの健康祈願・お守り」として、猫の日を機にリブランディングし、再販(受注生産)を行う運びとなりました。





しめ縄はわが家を守るお守り

しめ縄はわが家を守るお守り









■『しめニャわ』の特徴

1.伝統と可愛らしさの融合

長野県飯田市で長年培った技術を活かし、しめ縄ならではの素材感を残しながら、猫のシルエットを表現しました。「ホワイト七福猫」「招福・繁栄の茶トラ」「健康・金運のキジトラ」など、愛猫の柄や願いに合わせてお選びいただけます。





2.現代の暮らしに馴染む「守り神」

素材には紙やポリエステルを使用しており、天然の藁(わら)に比べて匂いが少なく、カビや虫の心配も軽減されています。一年中室内で飾っても衛生的で、洋風・和風どちらのインテリアにも自然に溶け込みます。





しめニャわ3種類









■商品概要

商品名 ： しめニャわ(猫型しめ縄)

予約開始： 2026年2月22日(日)22時～

価格 ： 2,980円(税込)

サイズ ： 約 縦19cm×横17cm(種類により多少異なります)

素材 ： 紙、ポリエステル、PVC

販売場所： 株式会社秀〆 公式オンラインショップ 他

URL ： https://www.hideshime.shop/view/item/000000000918

※完全受注生産にて2月22日(日)より予約受付開始となります。





■株式会社秀〆について

いつの時代も神様、仏様に感謝する時代でありたい。私どもは、日本全国のお正月飾り・しめ縄・お盆飾りの製造を専門に行っている会社です。創業以来、全国に伝わるお正月飾り、お盆用品についての伝統・風習を学び、知識・技術として積み重ねて参りました。





正月飾り、お盆飾りは昔から多くの人に愛され、千年以上経った現代でも続いており、正月飾りだけで千種類を超え、お雑煮のように全国各地で形や飾りを変えながら、多くの人に愛され続けています。昔は食べ物や災害に苦労していた時代があり、様々な願いを飾りに込めて日常に「感謝」を忘れず、大切に現代まで繋いできました。現代は豊かになってきていますが、これからも「感謝」を忘れない世の中であってほしいと願っております。秀〆はこの素晴らしい日本の伝統を次世代に残せるよう、今後も努力していく所存です。









【会社概要】

社名 ： 株式会社秀〆

本社所在地 ： 〒395-0804 長野県飯田市鼎名古熊646-2

生産工場所在地 ： 〒329-2331 栃木県塩谷郡塩谷町田所990-1

代表取締役 ： 伊藤 慎太郎

事業内容 ： 全国お正月飾り、しめ縄、お盆用品の製造卸

HP ： https://www.hideshime.co.jp/

ECサイト ： https://www.hideshime.shop/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/hideshime/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/hideshime









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社秀〆 お客様相談窓口

TEL ： 0265-49-8879

お問い合せフォーム： https://www.hideshime.co.jp/contact/form/