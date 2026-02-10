昨年末に即完売した猫型しめ縄『しめニャわ』が猫の日2月22日に再販決定！「お正月飾り」から「愛猫の健康を願う通年のお守り」へ
正月飾り・水引の製造卸および小売を行う株式会社秀〆(所在地：長野県飯田市、代表取締役：伊藤 慎太郎)は、2月22日の「猫の日」に合わせ、猫をモチーフにしたしめ縄飾り「しめニャわ」の予約販売(完全受注生産)を、自社ECサイトにて2026年2月22日(日)より開始いたします。
しめニャわ
本商品は、昨年11月22日(わんわんにゃんにゃんの日)に発売した際、SNSを中心に大きな話題となり、予想を上回る反響をいただきました。今回は「お正月飾り」という枠を超え、愛猫の無病息災を願って一年中飾っていただける「お守り」として、新たなライフスタイルを提案いたします。
「しめニャわ」販売ページ： https://www.hideshime.shop/view/item/000000000918
しめニャわと感謝の想い
■再販の背景：お正月だけではもったいない。「しめ縄」本来の意味を現代へ
「しめニャわ」は、伝統的なしめ縄のフォルムを活かしつつ、猫の耳や髭を愛らしく表現したアイテムです。前回発売時には「可愛すぎて飾るのがもったいない」「ずっと飾っておきたい」といったお声を多数いただきました。
しめ縄には本来、神聖な場所を示し、不浄なものや悪災の侵入を防ぐ「結界・魔除け」の意味があります。
当社は、「明日の、伝統のあり方を提案する」という方針のもと、この本来の意味に立ち返りました。「大切な家族である愛猫を、悪いものから守りたい」という飼い主様の願いに寄り添い、一年を通して玄関やキャットタワー周りに飾れる「ペットの健康祈願・お守り」として、猫の日を機にリブランディングし、再販(受注生産)を行う運びとなりました。
しめ縄はわが家を守るお守り
■『しめニャわ』の特徴
1.伝統と可愛らしさの融合
長野県飯田市で長年培った技術を活かし、しめ縄ならではの素材感を残しながら、猫のシルエットを表現しました。「ホワイト七福猫」「招福・繁栄の茶トラ」「健康・金運のキジトラ」など、愛猫の柄や願いに合わせてお選びいただけます。
2.現代の暮らしに馴染む「守り神」
素材には紙やポリエステルを使用しており、天然の藁(わら)に比べて匂いが少なく、カビや虫の心配も軽減されています。一年中室内で飾っても衛生的で、洋風・和風どちらのインテリアにも自然に溶け込みます。
しめニャわ3種類
■商品概要
商品名 ： しめニャわ(猫型しめ縄)
予約開始： 2026年2月22日(日)22時～
価格 ： 2,980円(税込)
サイズ ： 約 縦19cm×横17cm(種類により多少異なります)
素材 ： 紙、ポリエステル、PVC
販売場所： 株式会社秀〆 公式オンラインショップ 他
URL ： https://www.hideshime.shop/view/item/000000000918
※完全受注生産にて2月22日(日)より予約受付開始となります。
■株式会社秀〆について
いつの時代も神様、仏様に感謝する時代でありたい。私どもは、日本全国のお正月飾り・しめ縄・お盆飾りの製造を専門に行っている会社です。創業以来、全国に伝わるお正月飾り、お盆用品についての伝統・風習を学び、知識・技術として積み重ねて参りました。
正月飾り、お盆飾りは昔から多くの人に愛され、千年以上経った現代でも続いており、正月飾りだけで千種類を超え、お雑煮のように全国各地で形や飾りを変えながら、多くの人に愛され続けています。昔は食べ物や災害に苦労していた時代があり、様々な願いを飾りに込めて日常に「感謝」を忘れず、大切に現代まで繋いできました。現代は豊かになってきていますが、これからも「感謝」を忘れない世の中であってほしいと願っております。秀〆はこの素晴らしい日本の伝統を次世代に残せるよう、今後も努力していく所存です。
【会社概要】
社名 ： 株式会社秀〆
本社所在地 ： 〒395-0804 長野県飯田市鼎名古熊646-2
生産工場所在地 ： 〒329-2331 栃木県塩谷郡塩谷町田所990-1
代表取締役 ： 伊藤 慎太郎
事業内容 ： 全国お正月飾り、しめ縄、お盆用品の製造卸
HP ： https://www.hideshime.co.jp/
ECサイト ： https://www.hideshime.shop/
公式Instagram ： https://www.instagram.com/hideshime/
公式X(旧Twitter)： https://x.com/hideshime
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社秀〆 お客様相談窓口
TEL ： 0265-49-8879
お問い合せフォーム： https://www.hideshime.co.jp/contact/form/