株式会社トプコン(本社／東京・板橋区)は、2月5日にグループの社内イベント「Global Topcon Day」を開催しました。本イベントのテーマは「SHIFT～変化を力に～」とし、国内外の約5,500名の従業員がオンライン配信で参加し、グループ全体の一体感と未来志向を共有しました。





講堂でのイベントの様子





2025年12月の非上場化完了を受けた節目として開催された今回のイベントでは、従業員一人ひとりが“SHIFT”の当事者であることを意識しながら、グループ全体の成長と革新を促す場となりました。また同日には、戦前から受け継がれてきた本社工場のリノベーション完成に合わせ、竣工式典を実施しました。板橋区の行政や関係機関が集いお披露目の機会も兼ねました。リノベーションした建物は著名な建築家・阿部 美樹志氏による設計。完成した建物には1930年代に竣工した当時の設計図も展示され、歴史と変化の象徴として注目されました。





当日は、新たに加わったKKR、JICCからの経営陣を迎え、ビジョンや戦略の共有セッションに加え、従業員主体の参加型コンテンツも実施。国内外の拠点・グループ会社間での理解とコミュニケーションが深まり、グループの未来に向けた意識が一層高まりました。





トプコングループは今後も、従業員の主体性を大切にしながら、成長と革新を推進する文化を育み続けます。





カフェテリアでのイベントの様子





