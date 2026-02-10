おしんドローンスクール、CP+2026に初出展！初心者向けドローン操縦体験を実施。さらに抽選でドローンプレゼント！
おしんドローンスクール(運営：株式会社おしんドリーム)は、2026年2月26日(木)～3月1日(日)にパシフィコ横浜で開催されるCP+2026に初出展します。
当社ブースでは、初心者向けトイドローン操縦体験を中心に、抽選ドローンプレゼント企画を実施。さらに、会期中は来場者限定の特典・キャンペーンもご用意しています。
CP+2026
おしんドローンスクール
1. 出展背景
CP+はカメラ・写真・映像に関心の高い来場者が集まるイベントです。特に個人来場者が多く、3カメラ好きの方を中心に、最新製品や作品展示、情報収集を目的に来場される傾向があります。一方でドローンは「興味はあるけど難しそう」「規制や費用感が分からない」といった不安から、最初の一歩を踏み出せない方も少なくありません。
当社は今回、カメラ好き・映像好きの皆さまに、“まずは体験してみる”ところから始められるブースを設計し、ドローンの楽しさ・可能性をより身近に感じていただく機会を提供します。
【2024】伊豆大島 大島桜 空撮 #おしんドローンスクール #ドローン #ドローン空撮 #伊豆大島
URL： https://www.youtube.com/watch?v=dzyoT97i_Xs
2. ブース内容(体験コンテンツ)
(1)トイドローン操縦体験(ブースで気軽に体験)
トイドローン体験
当社ブースでは、トイドローンの操縦体験をご用意しています。
ブースにお越しいただき、ぜひドローンを体験してみてください。
(2)抽選ドローンプレゼント企画
抽選でドローンが当たる！
会期中、当社ブースでは抽選ドローンプレゼント企画を実施します。
なんと、当選者には「DJI Neo 2 Fly Moreコンボ」をプレゼント！
詳細な参加方法や条件は、当日ブースにてご案内します。
(3)来場者限定の特典・キャンペーン
会期中は、来場者限定の特典・キャンペーンもご用意しています。
内容は当日ブースにてご案内しますので、ぜひお立ち寄りください。
3. 映像クリエイター・ドローンレーサーにも会える！
2日目の2月27日(金)は、
● フォトグラファー／コンテンツクリエイターの ゆうさん(Yuu's adventures)
● ドローンレース元日本代表の白石麻衣(しろまい)さん
が当社ブースに遊びに来てくれます。ゆうさんは当スクールでドローンの国家資格を取得しており、フォトグラファー目線でのドローンや、ドローンを使った表現について、直接お話いただけます。白石さんは、伊豆大島でFPVドローン撮影も行っています。プロのクリエイター、そしてプロのドローンレーサーの話を聞ける数少ないチャンスです。「ドローンでどんな映像が撮れるのか」「どう活用しているのか」など、気になることがある方はぜひブースでお話ししてみてくださいね。
≪Yuuさん≫
Yuuさん
Instagramフォロワー50万人越えのコンテンツクリエイター。カメラをメインとした撮影機材に加え、ドローンを用いた空撮・映像表現も発信し、Instagram、YouTubeなど複数プラットフォームで作品を発信中。2025年にはおしんドローンスクールにてドローン国家資格を取得。
＜SNS Link＞
Instagram： https://www.instagram.com/yuus.adventures?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==
YouTube ： https://www.youtube.com/@YuusAdventures
≪白石麻衣(しろまい)さん≫
白石麻衣(しろまい)さん
旅好きドローンレーサー。ドローンレース元日本代表・日本代表監督 ドローンイベントの企画運営、PV/MV/アーティストなどのドローン空撮 育児しつつ、大好きな旅しつつ、日々ドローンとにらめっこしながら自分なりにドローンの魅力を発信しています！
＜SNS Link＞
Instagram ： https://www.instagram.com/namaikifpv/
X(Twitter)： https://twitter.com/namaikicastle
YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCrEXkHtWKXleD-MANWz62Wg
4. おしんドローンスクールについて
おしんドローンスクールは、ドローン国家資格の取得を目的とした講習を提供しています。
合宿形式の講習など、学びやすさと体験価値の両立を目指したプログラム設計が特長です。
現在は東京の伊豆大島を中心に、静岡でもスクールを展開中。
2026年には関東圏でスクール拠点を追加予定です。
ドローン講習の様子
伊豆大島
■来場をおすすめしたい方
● カメラ・写真・映像が好きで、ドローンにも興味がある方
● ドローンは難しそうと感じていて、まずは体験してみたい方
● フォトグラファー目線のドローン活用について、リアルな話を聞いてみたい方(2/27)
■出展情報(追記欄)
● 会期 ： 2026年2月26日(木)～3月1日(日)
● CP+公式 ： https://www.cpplus.jp/
● 会場 ： パシフィコ横浜
● ブース ： おしんドローンスクール(※小間番号：37)
● 2/27(金)： ゆうさん、しろまいさん ブース来場(時間帯：13時～15時)
■お問い合わせ・公式サイト
本サービスの詳細やお見積もり、導入のご相談は、公式サイトよりお問い合わせください。
おしんドローンスクール公式サイト
https://odschool.jp/
おしんドローンショー公式サイト
https://odshow.jp/
【会社概要】
会社名 ： 株式会社おしんドリーム
代表者 ： 代表取締役 佐藤 華子
所在地 ： 〒111-0036 東京都台東区松が谷1-1-6 梅田ビル201
事業内容： ・ドローンスクール事業(国家資格取得講習・体験講座等)
・屋内ドローンショー事業
「おしんドローンショー(Oshin Drone Show)」
・ドローン・AIを活用した教育プログラムの企画・運営
URL ： https://odshow.jp/