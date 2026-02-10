冬の寒さの中でこそ引き立つ、お湯割りの香りと温もり。「冬に焼酎お湯割りを飲むイベント」は、2026年2月14日（土）・15日（日）の2日間、東京・中目黒の屋外会場にて開催します。九州・沖縄各県から33の本格焼酎・泡盛蔵が参加し、各蔵1銘柄限定で“お湯割りのみ”を提供。入場無料・チケット不要で、当日会場の受付でコインとグラスを購入し、1杯から気軽に楽しめます。

■開催概要

・イベント名：冬に焼酎お湯割りを飲むイベント・開催日程：2026年2月14日（土）・15日（日）・時間：12:00～18:00（天候等の状況により変更となる場合は公式SNSでお知らせします。）・会場：中目黒GTタワー前広場（東京メトロ日比谷線・東急東横線 中目黒駅すぐ）・参加費：入場無料・内容：本格焼酎・泡盛蔵が出店／各蔵1銘柄限定／提供はお湯割りのみ／フード出店あり・参加蔵数：33蔵

■来場方法（当日の流れ）

・入場無料・予約不要。会場に直接お越しください。・会場の受付で、グラスとコインを販売します。・【重要】販売はキャッシュレス決済のみです（クレジットカード／交通系IC／PayPayに対応、現金不可）。・焼酎（お湯割り）は全ブース共通でコイン1枚で提供します。・フードはコインとの引き換えです（必要コイン枚数はメニューにより異なります）。フードのみご利用の場合、グラスの購入は不要です。

■コインについて

・コイン1枚：税別400円（税込440円）

■イベントの特徴

・“お湯割りのみ”に絞ったイベント設計 お湯割りで味わうことを前提に、各蔵が1銘柄に絞って提供します。・九州・沖縄各県から33蔵が参加、各蔵1銘柄限定 1杯ごとに蔵の個性が出やすい形で、迷わず選べるようにしています。・入場無料・当日コイン制で、1杯から参加可能 予約や事前購入なしで、思い立ったタイミングで立ち寄れます。・冬の屋外で味わう、香りと温もり 立ち上がる香りと温度感を、屋外の空気の中でそのまま楽しめます。

■背景・コンセプト

「焼酎のお湯割り」は、蒸留酒を温めて飲むという、世界的にも珍しい日本独自の飲酒文化です。九州を中心に受け継がれてきたこの飲み方には、香りを立たせ、悪酔いしにくく、体への負担が少ないといった理にかなった特長があります。近年は炭酸割りやカクテルなど新しい提案が広がる一方で、お湯割りをじっくり味わう機会は減りつつあります。本イベントは、お湯割りを単なる提供方法としてではなく「文化」として捉え直し、次の世代にも自然に受け入れられる形で伝えていくことを目的に開催します。

■開催実績

・2024年2月17日（土）第1回：18蔵出店／来場者約500名・2025年2月15日（土）第2回：25蔵出店／来場者約1,100名

■コメント

入場無料・予約不要です。会場の受付でグラスとコインをご購入いただき、1杯から気軽にお立ち寄りください。（冬に焼酎お湯割りを飲むイベント実行委員会）

■注意事項

・天候等の状況により、開催時間が変更となる場合があります。・最新情報（開催可否・時間短縮等）は、公式WebおよびSNS（Instagram／X：withshochu）でお知らせします。・会場は屋外です。防寒のうえお越しください。・会場内の購入はキャッシュレス決済のみです（現金不可）。

■素材提供・取材について

過去開催写真／ロゴデータ／チラシ画像（KV）／出店蔵一覧PDF等、媒体向け素材をご提供可能です。取材のご相談は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

■主催・お問い合わせ先

・主催：冬に焼酎お湯割りを飲むイベント実行委員会・運営：株式会社KURAKARA・Web：https://oyuchu.withshochu.com/・Instagram：https://www.instagram.com/withshochu/・X：https://x.com/withshochu

■クレジット

・後援：国税庁・協力：宮崎県東京事務所／熊本県東京事務所／大分県東京事務所／鹿児島県東京事務所

