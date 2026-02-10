京セラ製スマホ「DIGNO® SX5 KC-S306」登場

京セラ株式会社（代表取締役社長：谷本 秀夫、以下：京セラ）は、法人向けSIMフリースマートフォン「DIGNO SX5 KC-S306（ディグノ エスエックスファイブ ケーシーエスサンマルロク）」を製品化いたしましたので、お知らせします。

本製品は、株式会社NTTドコモ／NTTドコモビジネス株式会社（旧 NTTコミュニケーションズ株式会社）から2026年3月下旬以降の販売を予定しております。

※本製品は、その他の販売代理店でも順次販売開始いたします。

DIGNO SX5 KC-S306は、「長く使えて、頼れる一台。法人の期待に応えるスマートフォン」をコンセプトに設計しています。AndroidTM OSの長期サポートや優れた耐久性、さまざまな業務向け機能を備え、法人のお客さまが抱える運用コスト、安定性、セキュリティ、作業効率といった課題を総合的に解決します。また、メモリ容量の増強に加え、新たに仮想メモリ※を搭載しました。さらに、急速充電にも対応し、業務を止めることなく、より快適に利用できる端末へと進化しました。

※仮想メモリとは、ストレージをRAMの補助領域として活用し、動作を安定させるもの。多くのアプリを同時に利用する際にシステムの動作を安定させます。

■DIGNO SX5 KC‑S306の特長

①8GB＋仮想メモリで、長期間の安定したパフォーマンスを実現

8GBメモリと仮想メモリを搭載しており、例えば、ビデオ会議中に商談資料の表示をするなど複数の業務アプリを同時に起動してもサクサク快適に利用が可能です。OSやアプリの進化に伴うメモリ量の増加時などでも安定したパフォーマンスを維持します。

②長期の運用を想定したあんしんのセキュリティ

最新OSへの4回のバージョンアップ※1 と、5年間のセキュリティパッチ対応※1により、長期間にわたり安全にあんしんして利用が可能です。

③米国国防総省規格に準拠、京セラ独自の耐久技術で長く使えてあんしん

防水・防塵対応に加え、米国国防総省が制定したMIL規格20項目の試験を実施し、京セラ独自のタンブル落下試験やアルコール対応試験、泡ハンドソープでの洗浄試験もクリアしています。また、水回りで使用する場合は、USB機器の自動検出設定をOFFにすることで、水滴によるUSB端子の劣化を抑制し、長期にわたり安定した接続を維持します。さらに、外装部の傷や摩耗（まもう）が目立ちにくい無塗装/シボ加工を採用し、さまざまな現場であんしんして長く使える耐久性とデザインを両立しています。

※本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

④短時間の充電ですぐに業務を開始できる急速充電対応※2

最大33Wの急速充電に対応し短時間で充電できるため、外出先や業務の合間でもすぐに充電完了でき、業務を再開することが可能です。

⑤安全性の高い電池と「バッテリーケアモード」※3で長期利用ができるため、あんしん

バッテリー内部に安全層を追加することにより電池の高い安全性を確保しています。さらに、製品安全性規格の2倍以上（100cm）の高さから直径50mm/重さ500gの鋼球を電池へ落下させる衝撃試験においても、発煙や発火が発生しないことを確認しています。また、「バッテリーケアモード」によって充電時の負荷を軽減することでバッテリーの長寿命化を実現しています。

⑥着信に気づきやすくする機能など、充実した電話機能であんしんをサポート

不在着信後の着信に気づきやすくする「ステップアップ着信」と定期的に不在着信を知らせる「不在着信スヌーズ」で、大切な着信を逃さない仕様です。さらに、「通話後録音」※4で通話終了後に直前の通話内容を音声データとして保存でき、顧客との大事な会話を後から確認が可能です。ビジネスシーンに求められる充実した電話機能を搭載しています。

⑦「グローブタッチ®」※5や「ウェットタッチ®」※6、2種類の生体認証※7と「ダイレクトボタン」で業務効率向上

軍手やグローブをしたままでもスムーズに操作が行えるグローブタッチ機能と、画面や手が濡れた状態でも操作できるウェットタッチ機能を搭載しています。また、顔と指紋の2種類の生体認証にも対応。さらに、「ダイレクトボタン」を搭載しているので事前設定したアプリの即時起動や着信応答などができ、素早いアクセスでスムーズに業務を行えます。

⑧Wi-Fi®環境を学習し、ネットワークの切り替えをスムーズにアシスト

周辺のWi-Fi環境を自動的に学習し、最適なネットワークへのスムーズな切り替えをアシストすることで、移動中でも安定した通信を確保※8します。また、業務用端末が多く運用されている環境や、アクセスポイント配置設計が十分でない環境でも、ローミングアシスト機能により、最適な通信環境を確保しながら業務を行えます。

⑨端末の気になる動作を自己診断するアプリを搭載

端末の調子が悪いと感じた時に、ご自身で簡易的にチェックできる「デバイス故障診断」アプリを搭載し、トラブルの早期発見とあんしん感を提供します。

■製品詳細はこちら

https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/lineup/smartphone/kc-s306/?press

※1：最大4回（Android™ 20まで）のOSバージョンアップと、発売日から起算して最長5年間のセキュリティアップ

デートを予定しています。適用回数・期間は販売開始時点での予定であり、変更となる可能性があります。

※2：急速充電に対応した充電器、ケーブルが必要です。充電時間はお客さまのご利用状況により異なります。

※3：バッテリーケアモードでは、バッテリーの寿命は延びますが、1回の充電での使用時間は短くなります。また、お客さまの利用環境により使用可能時間は異なります。

※4：通話開始から最大60分、100件まで録音が可能です。

※5：グローブの種類によっては操作しづらい場合があります。

※6：すべての濡れた状態での操作を保証するものではありません。

※7：顔認証、指紋認証は事前に設定が必要です。

※8：通信の安定性は、お使いのWi-Fi環境（アクセスポイントの性能や設置状況、周囲の電波状況など）に依存します。すべての環境で安定した通信を保証するものではありません。

※「DIGNO」「グローブタッチ」「ウェットタッチ」は、京セラ株式会社の登録商標です。

※Androidは Google LLC の商標です。

※Wi-Fi® は、Wi-Fi Alliance® の登録商標です。

※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

◎発売時期、製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。

◎ 画像、ディスプレイの表示はすべてイメージです。