Horizons¡¢Remote People¤Ø¥Ö¥é¥ó¥Éºþ¿·----EOR¤òÄ¶¤¨¤¿¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëºÎÍÑ¤Ø³ÈÂç
¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÂÐ±þ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëºÎÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¿ÍºàºÎÍÑ¡¢¸ÛÍÑ¡¢Ë¡¿ÍÀßÎ©¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢2026Ç¯2·î9Æü/PRNewswire/ -- ¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊEmployer of Record¤Ç¤¢¤ëHorizons¤ÏËÜÆü¡¢¼ÒÌ¾¤òRemote People¤Ë¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Remote People - Dashboard
¤³¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Ã±¤Ê¤ëEmployer of Record¤ÎÄó¶¡¼Ô¤«¤é¡¢¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÂÐ±þ¤ÎºÎÍÑ¡¦»ö¶È³ÈÄ¥¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Remote People¤Ï¡¢150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¡¢Ë¡Îá½å¼é¤Ë´ð¤Å¤¯¸ÛÍÑ¡¢Ë¡¿ÍÀßÎ©¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖHorizons¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ì¾Á°¤Ç¤·¤¿¡£Remote People¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¸þ¤«¤¦Ì¤Íè¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Remote People¤ÎCEO Antoine Boquen»á¤Ï½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ï¤äÃ±¤Ê¤ë EOR¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÎÍÑ¤«¤éË¡Îá½å¼é¤Ë´ð¤Å¤¯¸ÛÍÑ¡¢Ë¡¿ÍÀßÎ©¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ºÎÍÑ¤È»ö¶È³ÈÄ¥¤Î¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤òÃ¼Åª¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹--¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¡×¡£
½é²óºÎÍÑ¤«¤é¸½ÃÏµòÅÀÀßÎ©¤Þ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥Ñー¥È¥Êー
Remote People¤Ï¡¢Employer of Record¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÒÆâºÎÍÑ¡¢·ÀÌó¼Ò°÷´ÉÍý¡¢ÊÆ¹ñ PEO¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢Ë¡¿ÍÀßÎ©¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯°Ê¹ß¹õ»ú·Ð±Ä¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢±Ä¶È³«È¯¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤è¤ê¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈÀìÇ¤¤Î¿ÍÅª¥µ¥Ýー¥È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï´ÇÈÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Boquen»á¤Ï´Ê·é¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô»ú¤Ç¸«¤ë¤È¡¢
150¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç3,000¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£G2 ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¡Ö¥µ¥Ýー¥È¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¡Ö¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÅ¬¹çÅÙ¡×¤ÇÂè1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Ç¯´Ö¸ÜµÒ·ÑÂ³Î¨¤Ï97%¡£
¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ÕÌ£
´ûÂ¸¤ÎHorizons¤Î¸ÜµÒ¤Ï¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê°Ü¹Ô¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÀÌó¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È´Ø·¸¤Ï½¾ÍèÄÌ¤êÊÑ¹¹¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢º£¸å¿ô½µ´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡¢³Æ¼ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢ÀÁµá½ñÎà¤Ë½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Remote People¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏËÜÆü¤è¤ê¡¢remotepeople.com¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ïremotepeople.com/contact/¤ÇÁêÃÌ¤ÎÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¡¢´ûÂ¸¤Î¸ÜµÒ¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Remote People¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Remote People¡ÊµìHorizons¡Ë¤Ï¡¢ºÎÍÑ¡¢¸ÛÍÑ¡¢Ë¡¿Í²½¤Î¤¿¤á¤Î¥Õ¥ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¸ÛÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ËÜ¼Ò¤ò¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËÃÖ¤¡¢150¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÀìÇ¤¤Î¿ÍÅª¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3,000¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¡¢G2¤Ç¤Ï¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¡Ö¥µ¥Ýー¥È¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¡Ö¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÅ¬¹çÅÙ¡×¤ÇÂè1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¥ì¥Ù¥ë¤Î¥µー¥Ó¥¹¡£À®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î²Á³ÊÀßÄê¡£
¾ÜºÙ¤Ïremotepeople.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com