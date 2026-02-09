¡Ú¸ÂÄê56Ì¾¡ÛTAMAGO Switch¤Ê¤É¤ÇÍ·¤Ó¤Ê¤¬¤é¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÆ±»Î¤Ç¸òÎ®¤·¤è¤¦¡ª2/26¡ÊÌÚ¡ËÂÎ¸³·¿¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Üー¥É¥²ー¥à¤Ç¤¢¤½¤Ð¥Ê¥¤¥È!¡×³«ºÅ¡ÊÅìµþ¡¦¿·¶¶¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡ÊC&R¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¥²ー¥àÀ©ºî¡¦´ë²è¡¦É½¸½¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Üー¥É¥²ー¥à¤Ç¤¢¤½¤Ð¥Ê¥¤¥È! ～¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¥Üー¥É¥²ー¥àÂç²ñ～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/171203/?rls)¡×¤òC&R¼ÒËÜ¼Ò¡ÊÅìµþ¡¦¿·¶¶¡Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Üー¥É¥²ー¥à¤Ç¤¢¤½¤Ð¥Ê¥¤¥È! ～¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¥Üー¥É¥²ー¥àÂç²ñ～
¢£Æü»þ
2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë19¡§00～22¡§00
¢£¾ì½ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò ÅìµþËÜ¼Ò 5³¬
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶»ÍÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ ¿·¸×ÄÌ¤êCORE
¢£ÂÐ¾Ý
¡¦¥²ー¥à³«È¯´Ø·¸¼Ô¡¡
¡¦¥²ー¥à´Ø·¸³ØÀ¸
¢£»²²ÃÈñ
1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨³ØÀ¸ÌµÎÁ
¢¨·Ú¿©ÉÕ¤
¢£Äê°÷
56Ì¾
¢£¶¨»¿
³ô¼°²ñ¼ÒCUCURI
https://www.cucuri.co.jp/
¢§¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß
https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/171203/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/event-list/171203/?rls)
¢¨ÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë18¡§00
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò
¡Ö¥Üー¥É¥²ー¥à¤Ç¤¢¤½¤Ð¥Ê¥¤¥È!¡×±¿±Ä»öÌ³¶É
Email¡§solution@hq.cri.co.jp
C&R¼Ò¤Ï1990Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¹çÆ±ÀâÌÀ²ñ¤ä¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤È¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÒÆâ¤Ë¥²ー¥à³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¡Êhttps://crdg.jp/¡Ë¤ò»ý¤Á¡¢3DCG¡¢2DCG¡¢VFX¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡¢Í·µ»µ¡¡¢XR¤Ê¤É¡¢¥ê¥½ー¥¹À©ºî¤«¤éÁí¹ç³«È¯¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£C&R¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¤È¤Ï¡Û
¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤È¡Ö¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢±ÇÁü¡¢¥²ー¥à¡¢Web¡¢¹¹ð¡¦½ÐÈÇ¡¢ºî²È¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ¡¢·úÃÛ¡¢AI/DX¡¢¥¢¥¹¥êー¥ÈÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¡ÊÇÉ¸¯¡¦¾Ò²ð¡Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡Ê³«È¯¡¦ÀÁÉé¡Ë¡¢¥é¥¤¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¡ÊÃÎÅªºâ»º¤Î´ë²è³«È¯¡¦Î®ÄÌ¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£C&R¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ°åÎÅ¡¢IT¡¢²ñ·×¡¢Ë¡Áâ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¿©¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢CXO¡¢¥¢¥°¥ê¥«¥ë¥Á¥ãーÊ¬Ìî¤ÇÆ±»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ18¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢XR¤äNFT¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥É¥íー¥ó¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëµá¿Í¥µ¥¤¥È¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë³«È¯Åù¤Ø¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¡£º£¸å¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î±ÃÃÒ¤ò·ë½¸¤·¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
