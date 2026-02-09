¡ÚÁ°Çä¤ê·ôÈÎÇäÃæ¡ÛÀÅ²¬¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë ¡Ö¤·¤¾～¤«EXPO¡× ¤ÈÀÅ²¬ºÇÂçµé¤Î¾Æ¤°ò¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Ö¤ª¤¤¤â¥Õ¥§¥¹ SHIZUOKA 2026¡× ¤¬Æ±»þ³«ºÅ¡ª 2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û
Á°Çä·ô¡§450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅöÆü·ô¡§500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¾®³ØÀ¸¤Þ¤ÇÆþ¾ìÌµÎÁ
¢¨¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ª¤è¤ÓÆ±È¼¼Ô2Ì¾¤Þ¤ÇÆþ¾ìÌµÎÁ
Á°Çä¤ê·ô¤ÏPassMarket¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¤´¹ØÆþ¤Ï ¢§ ¤³¤Á¤é¤«¤é ¢§
¤ª¤¤¤â¥Õ¥§¥¹ SHIZUOKA 2026 & ¤·¤¾～¤«EXPO¡ÔÀÅ²¬ËüÇî¡Õ in ÀÅ²¬ - ¥Ñ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02e12kb7xwx41.html (https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02e12kb7xwx41.html)
¤Þ¤¿¡¢³«ºÅ1ÆüÌÜ¤Î2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¸ÂÄê¤Ç¡¢
¡Ö¤¤¤â¤¿¤í¤¦¡×¸ø¼°LINE¤òÍ§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢
Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤¬100±ß°ú¤¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤òGET▶ https://lin.ee/yXP0NPM
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡ÖÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡Ö¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢ÀÅ²¬ºÇÂçµé¤Î¾Æ¤°ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¾Æ¤°òÀìÌçÅ¹¡¦¤ª¤¤¤â¥¹¥¤ー¥ÄÅ¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê£³Æü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê»Àß¤µ¤ì¤ë¡Ö¤·¤¾～¤«EXPO¡×¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¥°¥ë¥á¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÊÂ¤Ó
ÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
Íè¾ì¼Ô¤¬ÀÅ²¬¤Î¿©Ê¸²½¤äÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÀÅ²¬¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤êÅÓ²°¡¿ÀÅ²¬ÃÏ·Ü»ÈÍÑ¤Î¥»¥êÆé
²ñ¾ì¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤º´¶¤¸¤ë¤Î¤ÏÀÅ²¬¤é¤·¤µ¤¬°î¤ì¤ë¤Î¹á¤ê¤È¤Ë¤®¤ï¤¤¡£
ÀÅ²¬¤½¤À¤Á¤ÎÆù¤ò»È¤Ã¤¿Æù¼÷»Ê¤ä¡¢½Ù²ÏÏÑ¤Î·Ã¤ß¤òÌ£¤ï¤¨¤ëºù¤¨¤ÓÆþ¤ê¤Î¤ª¤³¤¿¤Þ
¹á¤Ð¤·¤¤Æù¥«¥¹MAX¤ÎÉÙ»ÎµÜ¤ä¤¤½¤Ð¤Ê¤É¡¢
ÃÏ¸µ¿©ºà¤ä¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ò³è¤«¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤«¤é¤¢¤²Æ»¾ì
ÉÙ»Î»³Ï¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©»º¤¤¤Á¤´¡Ö¹È¤Û¤Ã¤Ú¡×¤ò»È¤Ã¤¿¹È¤Û¤Ã¤Ú¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥Ñ¥Õ¥§¤ä
Ãã¤É¤³¤íÀÅ²¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃã»Õ¥¸¥§¥éー¥È¡¢ÎÐÃã¥·¥å¥¬ー¥Ð¥¿ー¤Ê¤É
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÀÅ²¬È¯¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤ー¥Ä¤âÅÐ¾ì¡£
½Ð½Á¤Î»Ý¤ß¤¬ºÝÎ©¤Ä¤»¤êÆé¤ä¡¢¹á¤êË¤«¤Ê¥³ー¥Òー¤Ê¤É¡¢
Ãë¤«¤éÌë¤Þ¤Ç¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¡Ê°ìÉô¡¿½çÉÔÆ±¡Ë
ÉÙ»Î»³Ï¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó
Ãæ²ÚÎÁÍý OZAWA
¥Æ¥é¥«¥É¥³ー¥Òー
ÁðÆå¥Ð¥ë sea-Dz¡Ê¥·ー¥º¡Ë
hug coffee
¤È¤êÅÓ²È
ÌÍ½è ¼®¤Î¤ä
¤«¤é¤¢¤²Æ»¾ì
½ÏÀ®ÆÚÆù¥À¥¤¥Ë¥ó¥° HAM
Spice6
¤ª¤Ë¤®¤ê¶ñÍø
¤ª¤³¤¿¤ÞËÜÊÞ
¤ª²Û»Ò¤ÈàÝàê ÀÖÃÓ¾¦Å¹
cafe Rob
¥Á¥±¥Ã¥È°ÆÆâ
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¤ª¤¤¤â¥Õ¥§¥¹ SHIZUOKA 2026 ¡õ ¤·¤¾～¤«EXPO
³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§
¡¦2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë14:00～19:00
¡¦2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～19:00
¡¦3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～19:00
²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥·¥Ã¥×¹¾ì
½»½ê¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶èÅìÀÅ²¬2ÃúÌÜ3-1
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÅìÀÅ²¬±Ø¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
¸ø¼°Instagram¡§
¤ª¤¤¤â¥Õ¥§¥¹ SHIZUOKA¡Ê@oimo.fes¡Ë(https://www.instagram.com/oimo.fes)
¤·¤¾～¤«EXPO¡Ê@shizuoka_expo¡Ë(https://www.instagram.com/shizuoka_expo/)
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î
¤ª¤¤¤â¥Õ¥§¥¹ SHIZUOKA 2026 ¡õ ¤·¤¾～¤«EXPO
Æþ¾ìÎÁ
Á°Çä·ô 450±ß¡¿ÅöÆü·ô 500±ß
¢¨¾®³ØÀ¸¤Þ¤ÇÌµÎÁ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¥·ー¥ëÀ©
³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë14:00～19:00
¡¦2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～19:00
²ñ¾ì
¥°¥é¥ó¥·¥Ã¥×¹¾ì¡ÊGRANSHIP ÀÅ²¬¸©¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥¢ー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¡Ë
ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶èÅìÀÅ²¬2ÃúÌÜ3-1
JRÅìÀÅ²¬±Ø¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
https://www.instagram.com/oimo.fes/
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://oimofes.jp/
Á°Çä¤ê·ô¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¤ª¤¤¤â¥Õ¥§¥¹ SHIZUOKA 2026 & ¤·¤¾～¤«EXPO - ¥Ñ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02e12kb7xwx41.html (https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02e12kb7xwx41.html)