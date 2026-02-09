¥Õ¥¡¥¤¥¢ー¥¥Ã¥º¤¬¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¤µ¤é¤Ð·úÁ°¡ªÀµÄ¾¥µ¥ß¥Ã¥È～ÀµÄ¾ÏÃ¤¹¤È¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿～¡×¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë½¢Ç¤
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥¢ー¥¥Ã¥º¤Ï2026Ç¯2·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤µ¤ì¤ë¿·ÈÖÁÈ¡Ø¤µ¤é¤Ð·úÁ°¡ªÀµÄ¾¥µ¥ß¥Ã¥È～ÀµÄ¾ÏÃ¤¹¤È¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿～¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿»ö¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã½¢Ç¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ä
»ä¤¿¤ÁFIRE KIDS¤Ï1995Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸»þ·×¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡ÖËÜÊª¤Î²ÁÃÍ¡×¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¡Ö¸Å¤¤¡×¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬ÂçÊÑ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÊÐ¸«¡×¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¿¿¼Â¤Îµ±¤¤ä¡¢°ìÅÀ°ìÅÀ¤¬»ý¤ÄÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë°î¤ì¤ë¡Ö·úÁ°¡×¤òÇí¤®¼è¤ê¡¢¸í²ò¤äÊÐ¸«¤ÎÃæ¤Ë±£¤ì¤¿ËÜ¼Á¤òÅ°ÄìÅª¤ËµÄÏÀ¤¹¤ëËÜÈÖÁÈ¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¿³Èþ´ã¤ò¿®¤¸¤Æ¡ÖËÜÊª¡×¤òµá¤á¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤È¿¼¤¯¶¦ÌÄ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤Î¤ªÆó¿Í¤¬ÀÚ¤ê¹þ¤à±Ô¤¤»ëÅÀ¤È¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñ¥Í¥éー¤Ë¤è¤ëÇ®¤¤µÄÏÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥¢ー¥¥Ã¥º¤ÏËÜÈÖÁÈ¤Ø¤Î¶¨»¿¤òÄÌ¤¸¡¢»þ·×¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¡ÖÀµÄ¾¤ÊÁÛ¤¤¡×¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ëÊ¸²½¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
¡Ú¥Õ¥¡¥¤¥¢ー¥¥Ã¥º¡ÊFIRE KIDS¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Õ¥¡¥¤¥¢ー¥¥Ã¥º¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë²£ÉÍ¡¦Çò³Ú¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸»þ·×¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
1900Ç¯Âå～2000Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿°ìÅÀ¤â¤Î¤Î»þ·×¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¤¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë²ÁÃÍ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æ¬ºß¸Ë¿ô¡¦Ç¯´ÖÇä¾å¡¦ÈÎÇäËÜ¿ô¤Î3ÉôÌç¤ÇNo.1¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸»þ·×ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¢¨¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö»þ·×¹¥¤Ãç´Ö¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢ÈÎÇä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¢¤ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¤¥È¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤Þ¤Ç¡¢Á´°÷¤¬»þ·×¤ò°¦¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ·×¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦³Ú¤·¤á¤ë¡×ÂÎ¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¥¦¥©¥Ã¥Á¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤È»þ·×¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººµ¡´Ø¡§Ì¤Íè¥È¥ì¥ó¥É¸¦µæµ¡¹½
Ä´ººÌ¾¡§¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸»þ·×¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î13Æü～9·î1Æü
¢¨2025Ç¯9·î Ì¤Íè¥È¥ì¥ó¥É¸¦µæµ¡¹½Ä´¤Ù
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
Å¹ÊÞ¡¡¡¡¡¡¡§²£ÉÍËÜÅ¹¡¿ÃæÌî¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤Å¹¡¿¶äºÂ¥Ê¥¤¥óÅ¹
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§11:30～19:30¡¡ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://firekids.jp/?utm_source=pt&utm_medium=pr&utm_campaign=hs_sp(https://firekids.jp/?utm_source=pt&utm_medium=pr&utm_campaign=hs_sp)
¥Õ¥¡¥¤¥¢ー¥¥Ã¥º¶äºÂ¥Ê¥¤¥óÅ¹¡¡³°´Ñ
¥Õ¥¡¥¤¥¢ー¥¥Ã¥º¶äºÂ¥Ê¥¤¥óÅ¹¡¡Æâ´Ñ
¡Ú¸ø¼°SNS¡Û
¡¦Instagram ¡§https://www.instagram.com/firekids1995/
¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/firekids1995
¡¦YouTube ¡§https://www.youtube.com/@firekids1995
¡¦LINE ¡§@firekids1995
¡Ú¥¦¥§¥Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Û
¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢ー¥¥Ã¥º¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§https://m.firekids.jp/
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æー¥Þ¡×¤ò¥Ñ¥Í¥éー¤¬»ý¤Á´ó¤ê¡¢¹ÎÄê¡¦ÈÝÄê¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÅ°ÄìÆ¤ÏÀ¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥Ç¥£¥Ùー¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤¹ ¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¤¬µÄÏÀ¤ò¿Ê¹Ô¤·¡¢AI¤ä5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡¢¥ä¥Õ¥³¥á¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÌ±ÅÙÄã¤á¡×¤È¤µ¤ì¤ëÆ¿Ì¾À¤ÏÀ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤¨¤Æ½¦¤¤¾å¤²¡¢¸½Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊËÜ²»¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹ ¡£ºÇ½ªÅª¤ËÂ¿¿ôÇÉ8¿Í°Ê¾å¤Î»¿À®¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¾¡ÇÔ¤ò·èÄê¤¹¤ë¡¢¿·»þÂå¤Î»þ»ö¡ß¾Ð¤¤¤ÎÆ¤ÏÀ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¹ ¡£
¢£ÊüÁ÷Æü»þ
ÊüÁ÷¶É¡§ TOKYO MX
¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë26:00³«»Ï
Ëè½µÊüÁ÷¡§¿åÍË 26:00～26:30
·î1ÊüÁ÷¡§ÅÚÍË 19:30～20:00
ºÆÊüÁ÷¡§¸ø¼°YouTube¤Ë¤ÆÍâÆüÇÛ¿®
¢£½Ð±é¼Ô
¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷ ¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡£
¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤ÎÅì¥Ö¥¯¥í¡¢¥Ü¥±Ã´Åö¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤Ë¤è¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡£
¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç¤Ï2012Ç¯¤Ë½àÍ¥¾¡¡¢¤µ¤é¤Ë2013～2015Ç¯¡¢2017～2018Ç¯¤È·×6ÅÙ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ABC¤ª¾Ð¤¤¿·¿Í¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤ÏÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾Þ¥ìー¥¹¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢TOKYO MX¤Ç¼«¿È¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷ ¤Õ¤¡¤¤¤Ê¤ë¡×¤ò»ý¤Á¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡× ¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ïー¥Ä¡× ¡ÖÍµÈ¤ÎÊÉ¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ø½Ð±é¡£
YoutubeÅÐÏ¿¼Ô¡Ê2025Ç¯11·î25Æü¸½ºß¡Ë
¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§161Ëü¿Í
Î¢¤µ¤é¤Ð¡§57.2Ëü¿Í
¸ÞÈ¿ÅÄ¥¬¥ìー¥¸¡§44.2Ëü¿Í
¥´¥ë¥Õ³Ø¹»¡§20.6Ëü¿Í