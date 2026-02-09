¡ÖABEMA¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡¢¼¡À¤Âå¥é¥Ã¥Ñー¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈÖÁÈ¡ØRAPSTAR 2025¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢Masato Hayashi¡¡¡ÖHIROYUKI¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¡¢¼¡À¤Âå¥é¥Ã¥Ñー¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÈÖÁÈ¡ØRAPSTAR 2025¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿³ºº¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Masato Hayashi¤Î³Ú¶Ê¡ÖHIROYUKI¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥é¥Ã¥×¥¹¥¿¥¢¡Ù¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥·ー¥ó¤òÃ´¤¦¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØRAPSTAR 2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢±þÊç¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë6,780¿Í¤òµÏ¿¡£¥·ー¥ó¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹ë²Ú¿³ºº°÷¿Ø¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î¤â¤È¡¢sh1t¡ÊÆÉ¤ß¡§¥·¥Ã¥È¡Ë¡¢Sonsi¡ÊÆÉ¤ß¡§¥½¥ó¥·¡Ë¡¢VERRY SMoL¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ù¥êー¥¹¥âー¥ë¡Ë¡¢Masato Hayashi¡¢Pxrge Trxxxper¤Î5Ì¾¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Æ±Ç¯12·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËÜÈÖÁÈ¼çºÅ¤ÎHIPHOP¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSTARZ 2025¡Ù¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡Àï¡ÖRAPSTAR 2025 FINALS¡×¤Ç¡¢Masato Hayashi¤¬ÈäÏª¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖHIROYUKI¡×¤Ï¡¢¸½ºß³Æ¼ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë21»þ¤Ë¡¢Masato Hayashi¤Ë¤è¤ë¡ÖHIROYUKI¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î±ÇÁü´ÆÆÄ¡¦¼Ì¿¿²È¤ÎLeo Iizuka¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢Masato Hayashi¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¸«»ö¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãMasato Hayashi¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãLeo Iizuka´ÆÆÄ¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥Þ¥µ¥È·¯¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤È¥æー¥â¥¢¤Ç¿¼¤¹¤®¤ë¥Ó¥Ç¥ª¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ä¥ó¥°»º¶È¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢W¥ßー¥Ë¥ó¥°¤Î¥ßー¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥Ã¥×¥¹¥¿¥¢¤ò¸«¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â°ì½ï¤Ë¥Á¥ã¥«¤ò¥Ñ¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Þ¥µ¥È·¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¢¤½¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³Ú¶Ê¾ðÊó¡ä
Masato Hayashi¡¡¡ÖHIROYUKI¡×
ºî»ì ¡§Masato Hayashi
ºî¶Ê : ineedmorebux
¥ê¥êー¥¹Æü¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
·ÁÂÖ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë
MV¾ðÊó¡§https://youtu.be/cbpg6lPSP6U?si=MJv8UTy3oqNMyyou
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¡ØRAPSTAR 2025¡Ù¸ø¼°SNS¤ª¤è¤Ó¡¢³Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎSNS¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥é¥Ã¥×¥¹¥¿¥¢¡Ù¸ø¼°X¡Ê https://x.com/rapstar_jp ¡Ë
¡Ø¥é¥Ã¥×¥¹¥¿¥¢¡Ù¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Êhttps://www.instagram.com/rapstar_STARZ 2025 2025/ ¡Ë
ABEMA¡ØRAPSTAR 2025¡Ù¡¡ÈÖÁÈ³µÍ×
ÈÖÁÈ¥Úー¥¸¡§https://abema.tv/video/title/243-213
¢¨#1～#3¤ÏÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£