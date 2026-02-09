³ô¼°²ñ¼ÒTopTier¡¢¡ÖÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¾ðÊó´Û¡×¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥ìー¥Ö¤è¤ê»ö¶ÈÇã¼ý
¸½Ìò·ÄØæÀ¸¤Ç¤¢¤ë»°ÄÍÊ¸²Â¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¡¢ÅìÂçÀ¸¡¦·ÄØæÀ¸¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿·Â´ºÎÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒTopTier¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°ÄÍÊ¸²Â¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥ìー¥Ö¤è¤êÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥óÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¾ðÊó´Û¡×¤ò»ö¶ÈÇã¼ý¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡ÖÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¾ðÊó´Û¡×¤È¤Ï
¡ÖÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¾ðÊó´Û¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤ÈÀ®Ä¹°ÕÍß¤Î³ØÀ¸¤È¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢Ä¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×ÀìÌç¤Îµá¿Í¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£Instagram¤òÃæ¿´¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢³ØÀ¸¤ÎÆü¾ï¤Ë¼«Á³¤ËÆþ¤ê¹þ¤à·Á¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥óµá¿Í¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»ö¶ÈÇã¼ý¤Ë¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTopTier¤¬¶¯¤ß¤È¤¹¤ëÅìÂçÀ¸¡¦·ÄØæÀ¸¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥ÁÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¾ðÊó´Û¡×¤Î¶¯¤ß
£±.°µÅÝÅª¤Ê³ØÀ¸¥êー¥ÁÎÏ
ÅÔÆâ¤ÎÂç³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤ËÌó4,000Ì¾°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤òÊú¤¨¤Æ¡¢À®Ä¹°ÕÍß¤Î¹â¤¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê³ØÀ¸¤ØÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥íー¥Á¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£². ³ØÀ¸¤ÎÆü¾ï¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥á¥Ç¥£¥¢
Instagram¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¿È¶á¤ÊSNS¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤ÀËÜ³ÊÅª¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¡×¤â´Þ¤á¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÀøºßÅª¤Ê³ØÀ¸¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
£³. ±þÊç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀß·×
¸½Ìò¤ÎÅìÂçÀ¸¡¦·ÄØæÀ¸¤¬´ë¶È¤Î¾ðÊó¤ò¡Ö³ØÀ¸¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ëÉ½¸½¡×¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢±þÊç¡¦ÌÌÃÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¾ðÊóÀß·×¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ø
³ô¼°²ñ¼ÒTopTier¤Ç¤Ï¡¢ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶Èµö²Ä¼èÆÀ¸å¡Ê2026Ç¯5·î¼èÆÀ¸«¹þ¡Ë¡¢¸ø¼°LINE¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÅÐÏ¿³ØÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÄÊÌÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ëµá¿Í·ÇºÜ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»Ö¸þ¡¦ÆÃÀ¤òÃúÇ«¤ËÇÄ°®¤·¤¿¾å¤Ç´ë¶È¤Ø¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒTopTierÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»°ÄÍÊ¸²Â¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥ìー¥Ö¤è¤ê¡ØÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¾ðÊó´Û¡Ù¤òÇã¼ý¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Instagram¤È¤¤¤¦¡¢³ØÀ¸¤¬ËèÆü»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëSNS¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥óµá¿Í¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤¬´ûÂ¸¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿³ØÀ¸¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢³ØÀ¸¤È´ë¶ÈÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜ¼ÁÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¡ÖÄ¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¾ðÊó´Û¡×¤Ø¥¤¥ó¥¿ー¥óµá¿Í¤Î·ÇºÜ¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ø
²¼µ¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø·ÇºÜ´õË¾¤Î»Ý¤ò¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã´Åö¼Ô¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹ÀâÌÀ¤Îµ¡²ñ¤òÀßÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTopTier¡¡
±Ä¶È»ö¶ÈÉô Ã´Åö¼ÔÌ¾¡§ÃæÀ¾¿µ
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§nakanishi@top-tier.tokyo
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒTopTier¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼ÒTopTier¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¡¦¥¨¥¹¡¦¥Óー¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§¥³ー¥É3480¡Ë¤«¤é½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¡¢·ÄØæÂç³Ø¾¦³ØÉô3Ç¯¤Î»°ÄÍÊ¸²Â¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÅìÂç¡¦·ÄØæÈ¯¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹£±.¡ÖÅìÂçÀ¸¡¦·ÄØæÀ¸ÆÃ²½¡×¿·Â´ºÎÍÑ¤ÎÆâÀ½²½¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¸½Ìò¤ÎÅìÂçÀ¸¡¦·ÄØæÀ¸¤È¡¢¿Íºà²ñ¼Ò·Ð±Ä·Ð¸³¼Ô～CHRO¥¯¥é¥¹¤Î¿Íºà¤ÇÊÔÀ®¤·¤¿¥Áー¥à¤Ë¤Æ¡¢¡ÖËèÇ¯ÅìÂçÀ¸¡¦·ÄØæÀ¸¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤¬Íè¤ë¡×ÆâÀ½²½¾õÂÖ¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹£².¡Ö¿·Â´ºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¥¤¥ó¥¿ー¥óÀ¸ºÎÍÑ¤Î¤´»Ù±ç
Ã»´ü¡¦Ä¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥óÀ¸ºÎÍÑ¤Î¥×¥í¥°¥é¥àºîÀ®¡¦¿Í»öÀ©ÅÙÀß·×¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ã±È¯¤Î¾Ò²ð¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢¡Öµ®¼Ò¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥óÀ¸ºÎÍÑ¡×¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒTopTier
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡§141-0021¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê4-1-1
Àß¡¡Î©¡¡¡¡¡§2025Ç¯10·î
»ñ¡¡ËÜ¡¡¶â¡§999Ëü±ß
Ìò¡¡°÷¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡»°ÄÍ Ê¸²Â
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ºÎÍÑ»Ù±ç»ö¶È¡¢ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://top-tier.tokyo/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒTopTier¡¡
¹Êó»ö¶ÈÉô Ã´Åö¼ÔÌ¾¡§ÄÚº¬²ÌÊâ
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§tsubone@top-tier.tokyo