¥×¥ìー¥ª¥Õ±¿±Ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Êç½¸¡¡¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó
£Ô¥êー¥°¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î21Æü¤ËÅìÍÎÂç³ØÀÖ±©Âæ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ HELSPO HUB-3¥¢¥êー¥Ê¡¢3·î27¡¢28Æü¤ËÂå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó ¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Î4»î¹ç¤Ë¤Æ¡¢±¿±Ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡³èÆ°Æü»þ
3/21(ÅÚ) 9:00～16:30¡Ê½÷»Ò¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë / 15:00～22:30¡ÊÃË»Ò¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë
3/27(ÅÚ) 16:00～23:00¡ÊÃË»Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë
3/28(Æü) 10:30～19:00¡Ê½÷»Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë
¢¨³èÆ°»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡³èÆ°ÆâÍÆ
¡¦°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤Î¼õÉÕ¡ÊÆþ¸ý¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼õÉÕ¡¢ÅöÆü·ôÈÎÇä¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤â¤®¤ê¡Ë
¡¦Æþ¾ì°ÆÆâ
¡¦²ñ¾ìÆâ¤ÎÍ¶Æ³¡¢°ÆÆâ
¤Ê¤É
¢£¡¡³èÆ°¾ì½ê
¡¦ÅìÍÎÂç³ØÀÖ±©Âæ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ HELSPO HUB-3¥¢¥êー¥Ê
¢©115-0053¡¡ÅìµþÅÔËÌ¶èÀÖ±©Âæ1-7-11
¡Êhttps://sites.google.com/toyo.jp/campus/akabane¡Ë
¡¦Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û
¢©150-0041¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî2-1-1
¡Êhttps://www.jpnsport.go.jp/yoyogi/sisetu/tabid/76/Default.aspx¡Ë
¢¨½¸¹ç¾ì½ê¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢»²²Ã¤¬·èÄê¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡Êç½¸¿Í¿ô
³Æ»î¹ç50¿Í¡¡¢¨Êç½¸¿Í¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿½¤·¹þ¤ßÄùÀÚ
3/4(¿å) ¡¡9»þ
¢£¡¡Êç½¸¥Úー¥¸
https://vokatsu.jp/volunteer/1770007172325x648809426316689400/
¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¾åµÆüËÜºâÃÄ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥»¥ó¥¿ー¤ÎÊç½¸¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ú¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó ¥×¥ìー¥ª¥Õ´ØÏ¢¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://tleague.jp/ticket/2025-26_playoff-final/