¥×¥ìー¥ª¥ÕÆÃÀß¥µ¥¤¥È¸ø³«¡¡¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°
3·î21,27,28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó ¥×¥ìー¥ª¥Õ¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÇ¿·¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¿ï»þ¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡¡¡https://tleague.jp/ticket/2025-26_playoff-final/