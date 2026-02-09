¥¥ó¥°¥¹U18¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025¡×Âç²ñ·ë²Ì¤Î¤´Êó¹ð
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¥ó¥°¥¹U18¤Ï2025Ç¯9·î5Æü(¶â)¤«¤é2026Ç¯2·î8Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U18 ELITE LEAGUE 2025¡×¤ÎÁ´11»î¹ç¤ËÄ©¤ß¡¢8¾¡3ÇÔ¤Ç4°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÉ½¾´¤Ë¤Ï#33 Ä¹Îæ½¼ÍèÁª¼ê¤¬Âç²ñBEST5¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Ï¥¢¥êー¥ÊÎ©ÀîÎ©Èô¤Ë¤Æ¤Î½¸Ãæ³«ºÅ¤«¤éËë¤ò³«¤±¡¢3Æü´Ö¤Ç3»î¹ç¤òÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·ー¥Ûー¥¹»°²ÏU18Àï¤Ï¡¢¼çÆ³¸¢¤òÅÏ¤¹»ö¤Ê¤¯¥¥ó¥°¥¹U18¥Úー¥¹¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¥í¥¹¥¿ーÁª¼êÁ´°÷¤¬ÆÀÅÀ¤·92-53¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»U18¤È¤ÎÂè2Àï¤Ï¡¢58-76¤ÇÇÔÀï¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢#33 Ä¹ÎæÁª¼ê¡¢#88 ±ü´ÖæÆÁª¼ê¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ì´º¤Ë¹¶¤á¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¼ý³Ï¤ÎÂ¿¤¤1Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤ÎÀçÂæ89ersU18¤È¤ÎÂè3Àï¤Ï¡¢¥¥ó¥°¥¹U18¤é¤·¤¤Ç´¤ê¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë·Ò¤²¡¢79-69¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½¸Ãæ³«ºÅ¤ò2¾¡1ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè4Àï¤Ï²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¶¯¹ë¡¦ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥ÄU18¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áê¼ê¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¤ÎÂ®¹¶¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤é¤ì¡¢43-61¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢Èó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤â²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè5Àï¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹U18¤Ç¤¹¡£Á°Æü¤ÎÇÔÀï¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤ËÀï¤Ã¤¿¥¥ó¥°¥¹U18¤Ï¡¢ÙÉ¹³¤·¤¿»î¹çÅ¸³«¤¬Â³¤¡¢¶ì¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤ò²æËý¶¯¤¯Àï¤¤¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤éÎ®¤ì¤òÄÏ¤ß63-57¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè6Àï¤Ïº£Âç²ñ½é¤Î¥¢¥¦¥§ーÀï¤È¤Ê¤ë¡¢º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥ºU18¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÀßÈ÷¤ò¸Ø¤ëSAGA¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤ë»ö¤Ê¤¯80-58¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè7Àï¤Ï¡¢Í¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤Ç¤¢¤ëÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥ºU18¤ËIG¥¢¥êー¥Ê¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£½øÈ×¤«¤éÁê¼ê¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë3P¥·¥åー¥È¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤òµö¤·¡¢½ª»Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì43-85¤ÇÇÔ¤ì¡¢Èó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÂçÇÔ¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤ÎÂè8Àï¤ÎÁê¼ê¤Ï²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥ºU18¤Ç¤¹¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê¹â¤µ¤ò¸Ø¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢#12 ²³Ã«ÅÔ¿ÍÁª¼ê¤¬3P¥·¥åー¥È¤ò¹â³ÎÎ¨¤ÇÄÀ¤á26ÆÀÅÀ¤È¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¡¢77-66¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢ B.LEAGUE U18 CHAMPIONSHIP 2025¡×¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«U18¤Ç¤¹¡£¥Ûー¥à¤Î²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤ÎºÆÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¦¥¥ó¥°¥¹U18¤Ï½øÈ×¤«¤éÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó#71 Ì¾¾ë¼÷Í£Áª¼ê¤¬Í×½ê¤Ç¤Î3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á60-59¤Ç¾¡Íø¤·¡¢1ÅÀº¹¤Î¥²ー¥à¤ò¼êÃæ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥¥ó¥°¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÀ¼±ç¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¤Ç¾¡Íø¤ò¾þ¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ûー¥à¤Ç¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢·Þ¤¨¤¿1·î31Æü(ÅÚ)Âè10Àï¤ÎÁê¼ê¤Ï¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹U18¤Ç¤¹¡£3P¥·¥åー¥È¤È¶¼°Ò¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¸Ø¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤éÎ®¤ì¤òÄÏ¤ß¡¢#29 µÜÎ¤½ÓÍ¤Áª¼ê¡¢#33 Ä¹ÎæÁª¼ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì23ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¥Áー¥à¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï77-67¤Ç¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¦¥§ー¤Ç¼¢²ìU18¤Ë¾¡Íø¤·¤¿Àª¤¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬U18¤È¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤ÎºÇ½ªÀï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡3Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡²¬U18Àï¤Ï¡¢Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë»î¹ç½øÈ×¤«¤éÌÔ¹¶¤ò¤«¤±¡¢12-0¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¼çÆ³¸¢¤òÄÏ¤ß¤Þ¤¹¡£¶ì¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Ç¯À¸¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤ê¡¢3¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤éºÆ¤ÓÎ®¤ì¤ò°ú¤Ìá¤·¡¢88-49¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹´ü´Ö¤ËµÚ¤Ö¥êー¥°Àï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Î²¼¤Ç¤âÄ©¤ßÂ³¤±¤ëÀº¿ÀÅª¡¢¿ÈÂÎÅª¤ÊÇ¦ÂÑÎÏ¤òÍÜ¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±À¤Âå¤ÎÁª¼êÃ£¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¥¥ó¥°¥¹U18¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ó¥°¥¹¥æー¥¹¥Áー¥à¤Ï¡¢ËÜÂç²ñ¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¡Ö²Æì¤ò¤â¤Ã¤È¸µµ¤¤Ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢Áª¼ê¤Î°éÀ®¤È¥Áー¥à¤Î¶¯²½¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢Ç®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ·ë²Ì¡Û
8¾¡3ÇÔ¡¡
½ç°Ì¡§4°Ì
¡Ú¸Ä¿Í¾Þ¡Û
#33 Ä¹Îæ½¼ÍèÁª¼ê¡§Âç²ñBEST 5
¡ÚÀïÀÓ¡Û
¡ÒÂè1Àï¡Ó
2025Ç¯9·î5Æü(¶â)
vs ¥·ー¥Ûー¥¹»°²ÏU18 | 92-53 ¢þ
¡÷¥¢¥êー¥ÊÎ©ÀîÎ©Èô
¡ÒÂè2Àï¡Ó
2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)
vs ¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»U18 | 58-76 ¡ß
¡÷¥¢¥êー¥ÊÎ©ÀîÎ©Èô
¡ÒÂè3Àï¡Ó
2025Ç¯9·î7Æü(Æü)
vs ÀçÂæ89ers U18 | 79-69 ¢þ
¡÷¥¢¥êー¥ÊÎ©ÀîÎ©Èô
¡ÒÂè4Àï¡Ó
2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)
vs ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥ÄU18 | 43-61 ¡ß
¡÷²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê
¡ÒÂè5Àï¡Ó
2025Ç¯10·î26Æü(Æü)
vs ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹U18 | 63-57 ¢þ
¡÷²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê
¡ÒÂè6Àï¡Ó
2025Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)
vs º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥ºU18 | 80-58 ¢þ
¡÷SAGA¥¢¥êー¥Ê
¡ÒÂè7Àï¡Ó
2025Ç¯12·î21Æü(Æü)
vs Ì¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥ºU18 | 43-85 ¡ß
¡÷IG¥¢¥êー¥Ê
¡ÒÂè8Àï¡Ó
2025Ç¯12·î28Æü(Æü)
vs ²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥ºU18 | 77-66 ¢þ
¡÷²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê
¡ÒÂè9Àï¡Ó
2026Ç¯1·î4Æü(Æü)
vs ¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«U18 | 60-59 ¢þ
¡÷²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê
¡ÒÂè10Àï¡Ó
2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)
vs ¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹U18 | 77-67 ¢þ
¡÷¼¢²ì¥À¥¤¥Ï¥Ä¥¢¥êー¥Ê
¡ÒÂè11Àï¡Ó
2026Ç¯2·î8Æü(Æü)
vs ¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ーÊ¡²¬U18 | 88-49 ¢þ
¡÷¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥Ê
¢¦¥¥ó¥°¥¹¥æー¥¹¥Áー¥à¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é
https://goldenkings.jp/news/?contents_type=88
¢¦Âç²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.bleague.jp/u18-elite/2025/