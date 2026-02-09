¼¡À¤Âå³×¿·Ï§³«È¯¤ÎZettaJoule¡¢ÊÆ¹ñºÇÂçµé¤Î¸¶È¯¡ÖSTP¡×¤Î±¿±Ä¤òÃ´¤¦STPNOC¸µ»ÃÄêCEO¤ÎKym Harshaw½÷»Ë¤òË¡Ì³Ã´ÅöÌò°÷¤ËÇ¤Ì¿
ZettaJoule³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆÉ¤ß¡¦°Ê²¼¡§¥¼¥¿¥¸¥åー¥ë¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¡§²¼Æ£½¼À¸¡Ë¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¼¡À¤Âå¾®·¿¥â¥¸¥åー¥ëÏ§¡ÊSMR¡Ëµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¸£°ú¤¹¤ëZettaJoule Inc.¡Ê°Ê²¼¡¢ZettaJoule¡¢President and CEO¡§²¼Æ£½¼À¸¡Ë¤Ë¡¢¸¶»ÒÎÏ¶È³¦¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤êÃøÌ¾¤ÊÊÛ¸î»Î¤Ç¤â¤¢¤ëKimberly Harshaw¡Ê°Ê²¼¡¢Kym¡Ë½÷»Ë¤¬¡¢Æ±¼Ò¤ÎË¡Ì³Áí³çÀÕÇ¤¼Ô¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Kym½÷»Ë¤Ï¡¢¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê¸½¾ì±¿ÍÑ·Ð¸³¤È¹âÅÙ¤ÊË¡Ì³¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢µ¬À©ÂÐ±þ¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¤ª¤è¤Ó»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëË¡Ì³ÌÌ¤«¤é¤ÎÀïÎ¬ºöÄê¤È¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ä½ÅÍ×¤Ê·ÀÌó¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤âÅý³ç¤·¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¹¡¦¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ë¥åー¥¯¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊSTP Nuclear Operating Company¡Ë¤Î»ÃÄê¼ÒÄ¹·óCEO¤òÌ³¤á¡¢Æ±¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤âÎòÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Kym½÷»Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤¬´É³í¤¹¤ëÁ´ÊÆ¤ÇºÇ¤â¼èÆÀ¤¬º¤Æñ¤Ê¸øÅª»ñ³Ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥Ë¥¢¸¶»ÒÏ§¼çÇ¤±¿Å¾°÷¡×¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¡¢½÷À¤È¤·¤Æ½é´ü¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿°ì¿Í¤Ç¤¹¡£¾¦¶ÈÍÑ¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Ç¤ÏÃæ±ûÀ©¸æ¼¼¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤ò»Ø´ø¤·¡¢°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£Æ±½÷»Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ðー¥¸¥Ë¥¢½£¤Ç¤ÎÊÛ¸î»Î»ñ³Ê¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥¦¥¹¡¦¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ë¥åー¥¯¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÆ¹ñºÇÂçµé¤ÎÈ¯ÅÅµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¥µ¥¦¥¹¡¦¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î´ÉÍý¡¦±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¡¢¸¶»ÒÏ§¤ÎÈ¯ÅÅÍÆÎÌ¤ÏÌó2,700¥á¥¬¥ï¥Ã¥È¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£Á´ÊÆÊ¿¶Ñ90%¤òÄ¶¤¨¤ë¹â¤¤²ÔÆ¯Î¨¤ò¸Ø¤ë¸¶»ÒÎÏ¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢STP¤Ï2´ð¹½À®¤Î¸¶È¯¤È¤·¤ÆÇ¯´ÖÈ¯ÅÅÎÌÁ´ÊÆÂè1°Ì¤äÀ¤³¦Âè2°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶þ»Ø¤Î¿®ÍêÀ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹â²¹¥¬¥¹Ï§¡ÊHTGR¡Ë¤È¤Ï
HTGR ¡ÊHigh Temperature Gas-cooled Reactor¡Ë¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤°ÂÁ´À¡Ê¸ÇÍ¤Î°ÂÁ´À¡Ë¤È½ÐÎÏ²¹ÅÙ¡ÊÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤ÏÀ¤³¦Í£°ì¤ÎºÇÂç950¡î¡Ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¾®·¿¤Î¸¶»ÒÏ§¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯ÅÅ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹©¶È¥×¥í¥»¥¹Ç®¡¢¿åÁÇ¤ä¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¡¦¥á¥¿¥Îー¥ë¡¢SAF¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡Ë¡¢ÃÏ°èÃÈË¼¡¢³¤¿åÃ¸¿å²½¤Ê¤ÉÂ¿ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ã¦ÃºÁÇ¤¬¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤»º¶È¤ä¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëBig Tech¤äOil Major´ë¶È¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¤Î¸°¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤Ç´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ZettaJoule³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÆüËÜË¡¿Í¡Ë²ñ¼Ò³µÍ×
¼¡À¤Âå¸¶»ÒÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¡¦³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡¢ÊÆ¹ñËÜ¼ÒZettaJoule Inc.¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¹â²¹¥¬¥¹Ï§µ»½Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦É¸½à¤Ø¤È¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¤È±ÑÃÎ¤òÁÃ¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¸¶»ÒÎÏ»º¶È¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¶¯¤¯»Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÀßÎ©¡§2023Ç¯12·î
- ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-5-1 Âç¼êÄ®¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¥¤ー¥¹¥È¥¿¥ïー4F
- µ»½ÑµòÅÀ¡§°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¾ëÆî1-7-5 Âè6¥×¥ê¥ó¥¹¥Ó¥ë£³³¬¡¦7³¬
- ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§²¼Æ£ ½¼À¸
¿Æ²ñ¼Ò¡§ZettaJoule Inc.¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë
- ÀßÎ©¡§2023Ç¯8·î
- ËÜ¼Ò¡§Rockville, Maryland
- President and CEO¡§²¼Æ£ ½¼À¸
- ½¾¶È°÷¿ô¡§Ìó50Ì¾¡Ê¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷´Þ¤à¡Ë
- ¼ç¤ÊÅê»ñ²È¡§Globis Capital Partners¡¢Coral Capital¡¢Archetype Ventures¡¢SOSV¡¢HAX Åù
- ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§Shape the future with sustainable energy solutions
- ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§To deploy the first global fleet of Advanced Reactors
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.Zetta-Joule.com(https://zetta-joule.com/) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£