B2Ê¡²¬¡ÃÇ´¤ê¤ÎµÕÅ¾·à¡¢½ªÈ×¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¤Æ¥Ûー¥à¤Ç¾¡Íø

2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 ¥·ー¥º¥ó¡Ú¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡ー¥Õ¥¯¥ª¥« vs.´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º¡ÛÀï¤Ï¡¢¡ÈÊ¡²¬ 74-70 ´ä¼ê¡É¤ÇÊ¡²¬¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
¡ÚÊ¡²¬¡Û74-70¡Ú´ä¼ê¡Û
1Q 21-19
2Q 12-16
3Q 13-19
4Q 28-16
¡ÚÀïÉ¾¡Û
¡ãÁ°È¾¡ä
Á°Æü¤Î²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤«¤é°ìÌë¡¢Ê¡²¬¤Ï´ä¼ê¤È¤ÎGAME2¤ËÄ©¤à¡£Ê¡²¬¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë#7À¾Àî¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤òÏ¢Â³¤ÇÄÀ¤á¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ3P¥·¥åー¥È¤â·è¤á¡¢½øÈ×¤«¤éÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·´ä¼ê¤â¤¹¤°¤µ¤Þ±þÀï¤·¡¢¥íー¥¹¥³¥¢¤È¤Ê¤Ã¤¿GAME1¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤ÌÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë¡£Î¾¥Áー¥à¤È¤â¤Ë¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤¬½Å¤Ê¤êÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢#23Â¼¾å¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Ê¡²¬¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¥êー¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ1Q¤ò½ª¤¨¤ë¡£
#3¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç²ÃÅÀ¤¹¤ë¤â¡¢¸ß¤¤¤Ë¶¯ÅÙ¤òÁý¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¹¥³¥¢¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Â³¤¯¡£´ä¼ê#2ÀÐÀî¤Î3P¥·¥åー¥È¤Ç¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Ê¡²¬¤â#8ÀÄÌÚ¤¬Ç´¤ê¶¯¤¯¥»¥«¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ±þÀï¡£¤µ¤é¤Ë#34¥¢¥®¥éー¥ë¤¬¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤«¤éÂ®¹¶¤ò·è¤á¡¢Ê¡²¬¤¬Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤Ë¤«¤«¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¡²¬¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢´ä¼ê¤Ï¥Õ¥êー¥¹¥íー¤òÃå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£Á°È¾¤Ï¥¢¥®¥éー¥ë¤ÎÉüµ¢¤Ë¤è¤ê¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç°µÅÝ¤¹¤ë¤â¡¢8ËÜ¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµö¤·¤ÆÎ®¤ì¤òÄÏ¤ßÀÚ¤ì¤º¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Ê¡²¬¤Ï2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡ã¸åÈ¾¡ä
´ä¼ê¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤ÆÅÀº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤â¡¢¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー¡¢#23Â¼¾å¤¬3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡£¤·¤«¤·´ä¼ê¤â¤¹¤°¤µ¤Þ#6»³ºÝ¡¢#4¥¬ー¥êー¤¬³°³Ñ¤«¤é±þÀï¤·¡¢ÅÀº¹¤Ï½ù¡¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー¤¬¹ë²÷¤Ê¥À¥ó¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥¢¥êー¥Ê¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ÆÈ¿·â¤Î»å¸ý¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¾¡Éé¤ÏºÇ½ª¥¯¥©ー¥¿ー¤Ø¤È»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤ë¡£
8ÅÀ¤òÄÉ¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿4Q¡£#6²¼»³¤¬¥¸¥ã¥ó¥Ñー¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ3P¥·¥åー¥È¤â·è¤á¡¢Ê¡²¬¤¬°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡£¤µ¤é¤ËÀ¾Àî¤â³°³Ñ¤«¤éÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ë3P¥·¥åー¥È¤ò¼ÍÈ´¤¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬ºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë²¼»³¤Ï¼«¤é¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤«¤é¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò·è¤á¡¢¤Ä¤¤¤ËÊ¡²¬¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤·¤«¤·´ä¼ê¤â»³ºÝ¤òÃæ¿´¤Ë¤¹¤°¤µ¤Þ±þÀï¡£¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬·ã¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥®¥éー¥ë¡¢¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー¤¬¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢Ê¡²¬¤¬ºÆ¤Ó°ìÊâÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢#61¥Þ¥¦¥ó¥¹¤¬3P¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¡¢»î¹ç¤òºÆ¤Ó¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢#8ÀÄÌÚ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥Õ¥êー¥¹¥íー¤ò2ËÜÂ·¤¨¡¢¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー¤â3P¥·¥åー¥È¤ÇÂ³¤¡¢Ê¡²¬¤¬½ªÈ×¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£¤·¤«¤·´ä¼ê¤â¥¬ー¥êー¤Î3P¥·¥åー¥È¤Ç¤¹¤°¤µ¤Þ±þÀï¤·¡¢¾¡Éé¤Ï¥ï¥ó¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óº¹¤Î¤Þ¤Þ½ªÈ×¤Ø¤È¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¡£¤³¤Î»î¹çÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー¤¬ÃÍÀé¶â¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤Ç¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥êー¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿Ê¡²¬¤¬·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
Ê¡Åç²í¿ÍHC
Á°È¾¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤ë¤Î¤Ë¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ä¼ê¤µ¤ó¤â¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ê¤ê¡¢2P¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÏÂÇ¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤¸³«¤±¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï²¼»³¤Î¥À¥¦¥ó¥Ò¥ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥³ー¥È¤ò¹¤¯»È¤¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥Ôー¥É¤ò³è¤«¤·¤Æ¥º¥ì¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤â¤¦¤Þ¤¯¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥å¥Ê¥¤¥Àー¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É8ËÜ¤È¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ö¥í¤È¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤À¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¾Àî¤âºòÆü¤Ï¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Ð¥¦¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´°÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò½Ð¤·¡¢¥Ûー¥à¥³ー¥È¤ÇÀï¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¡¢¼¯»ùÅç¤È¥¢¥¦¥§ーÀï¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ø¿Ê¤à¤¦¤¨¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·îÍËÆü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÍè¾ì¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ûー¥à¥²ー¥à¤â»Ä¤ê9»î¹ç¡£¥×¥ìー¥ª¥Õ¿Ê½Ð¡¢¤½¤·¤ÆÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô4,000¿Í¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¤Þ¤ÀÆ»È¾¤Ð¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤¤¡¢Ã£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼»³±Í»ÊÁª¼ê
ºòÆü¤ÎÈ¿¾Ê¤ò³è¤«¤·¡¢¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤âÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥¿¥Ã¥Á¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè4Q½øÈ×¤Ç¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
4Q¤Þ¤Ç¤â¥Ú¥¤¥ó¥È¥¿¥Ã¥Á¼«ÂÎ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥åー¥È¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤º²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³ー¥Á¿Ø¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥·¥åー¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤ï¤ºÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë³Ú¤·¤µ¤ä´ò¤·¤µ¤ò¥×¥ìー¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌó1¥ö·î¤¬·Ð²á
Âç³Ø¤È¥×¥í¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ìー¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤ò¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥×¥ìー¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ê¤É¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ÎÆÃÄ§¤ä¶¯¤ß¤â¾¯¤·¤º¤ÄÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Áー¥à¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Û
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=AMNEeF1Rogo ]
