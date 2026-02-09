¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×Ç¯´Ö²¦¼Ô·èÄê¡ª¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤æ¤¦¤Áª¼ê¤¬Í¥¾¡¡ª¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¿·¥×¥íÁª¼ê¤Ï¡¢syakegohanÁª¼ê¤Ë·èÄê
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦e¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹Ç§Äê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡¢ÂÐÀï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥»¥¬¥µ¥ßー¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤ª¤è¤Ó¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡Ö¤×¤è¤×¤è¥é¥ó¥¥ó¥°¥×¥íÁªÈ´Âç²ñ ·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Î·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×·ë²Ì
ËÜÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤æ¤¦¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
¤æ¤¦¤Áª¼ê¤Ï¡¢Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢ 2025 SHIGA ¥ªー¥×¥ó»²²Ã¤ÎÉô¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤ÎÂç²ñ¤Ç¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤Î¼ã¤µ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¹â¤¤¥×¥ì¥¤ÀºÅÙ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡Àï¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò3ÅÙÀ©¤·¤¿¡ÈÎäÀÅÄÀÃå²¦»Ò¡É¤È¤â¤¯¤óÁª¼ê¡£½øÈ×¤Ï·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¤È¤â¤¯¤óÁª¼ê¤¬¥êー¥É¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤æ¤¦¤Áª¼ê¤Ï»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ëÁàºîÂ®ÅÙ¤ÎÂ®¤µ¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¡¢¤µ¤é¤ËÁ®¤¤È½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤òÉð´ï¤Ë¸åÈ¾¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¡¢»î¹ç¤Ï¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤ÀÜÀï¤Ë¡£
19ÂÐ19¤ÎÂçÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤¦¤Áª¼ê¤ÎÞÕ¿È¤ÎÂçÏ¢º¿¤¬¤È¤â¤¯¤óÁª¼ê¤ÎÏ¢º¿¤ò¾å²ó¤ê¡¢¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸¤Ë¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë²¦¼Ô¤ÎºÂ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤æ¤¦¤Áª¼ê¡£¼¡À¤Âå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ÚÍ¥¾¡ ¤æ¤¦¤Áª¼ê¡¦¥³¥á¥ó¥È¡Û
·è¾¡¤Î¤È¤â¤¯¤óÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢½øÈ×¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ÎÅ¸³«¤Ç¥êー¥É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¸åÈ¾¶¯¤¤¤«¤é¤¤¤±¤ë¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÓÃæ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤éÈùÌ¯¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï1Àè¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú½àÍ¥¾¡ ¤È¤â¤¯¤óÁª¼ê¡¦¥³¥á¥ó¥È¡Û
·è¾¡¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤¦¤Áª¼ê¤ÎÂ®¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÂ®ÅÙ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¿§¡¹¤È»×¹Í¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤¦¤Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ù¥¹¥È4 deltaÁª¼ê¡¦¥³¥á¥ó¥È¡Û
·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢²ù¤¤¤Î»Ä¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îý½¬¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤Þ¤À¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿Îý½¬¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ù¥¹¥È4 ¤ー¤¯¤óÁª¼ê¡¦¥³¥á¥ó¥È¡Û
TOP4¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ãÍ½Áª¥êー¥°É½¡ä
¡¡
¡ã·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÉ½¡ä
¡ãÂç²ñ·ë²Ì¡ä
Í¥¾¡¡§¤æ¤¦¤Áª¼ê
½àÍ¥¾¡¡§¤È¤â¤¯¤óÁª¼ê
¥Ù¥¹¥È4¡§deltaÁª¼ê
¥Ù¥¹¥È4¡§¤ー¤¯¤óÁª¼ê
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥¹¥È4¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËAichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖASIA esports EXPO 2026¡×¤Î½Ð¾ì¸¢Íø¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤òÁª¹Í¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¡ØPuyo Puyo Champions¡¿¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä¡Ù¤¬¶¥µ»¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥»¥¬¸ø¼°Âç²ñ¡Ö¤×¤è¤×¤è¥é¥ó¥¥ó¥°¥×¥íÁªÈ´Âç²ñ ·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×·ë²Ì
¡Ö¤×¤è¤×¤è¥é¥ó¥¥ó¥°¥×¥íÁªÈ´Âç²ñ¡×¤Ï¡Ö¤×¤è¤×¤è¥é¥ó¥¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ç¤Î¼èÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ê½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢¥×¥íÁªÈ´¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Âç²ñ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Í½Áª¥êー¥°¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿4Ì¾¤¬ËÜÂç²ñ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜe¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡ÊJESU¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦e¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×È¯¹Ô¤Î¸¢Íø¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢syakegohanÁª¼ê¤Ç¤¹¡£syakegohanÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜe¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡ÊJESU¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¥·¥êー¥º¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦e¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×È¯¹Ô¤Î¼èÆÀ¸¢Íø¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥íÁª¼ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÍ¥¾¡ syakegohanÁª¼ê¡Û
µîÇ¯¤Î¥×¥íÁªÈ´¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥×¥í¥é¥¤¥»¥ó¥¹³ÍÆÀ¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½Ð¾ì¤â¤Ç¤¤Æ1¤ÄÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¥êー¥É¤ò¹¤²¤¿¸å¤Ë¤Ï¾¡Î¨¤¬¹â¤¤¥×¥ì¥¤¤¬¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤º¡¢Áê¼ê¤Ë¤½¤³¤Ç¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¼çÆ³¸¢¤ò¤È¤é¤ì¤Æ´°Á´¤Ë·þ¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÂç²ñ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ãÂç²ñ·ë²Ì¡ä
Í¥¾¡¡§syakegohanÁª¼ê
½àÍ¥¾¡¡§»³ÅÄÁª¼ê
¥Ù¥¹¥È4¡§¤¤è¤éÁª¼ê
¥Ù¥¹¥È4¡§¤ー¤¯¤óÁª¼ê
Âç²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¿ô¡¹¤ÎÇ®¤¤·ãÀï¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥¬¸ø¼°¡ÖGigaCrysta ¤×¤è¤×¤è¥°¥é¥ó¥×¥ê ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¡õ¡Ö¤×¤è¤×¤è¥é¥ó¥¥ó¥°¥×¥íÁªÈ´Âç²ñ ·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×
¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¥Úー¥¸
YouTube¡§https://youtube.com/live/uaeHu56VNwE(https://youtube.com/live/uaeHu56VNwE)
¢¥ËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ìÁª¼ê
¢¥É½¾´¤ÎÍÍ»Ò
¢¥·è¾¡Àï¤Î¤È¤â¤¯¤óÁª¼ê¤È¤æ¤¦¤Áª¼ê
¢¥·è¾¡Àï¤Î¤È¤â¤¯¤óÁª¼ê¤È¤æ¤¦¤Áª¼ê
¡ã¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¤È¤Ï¡ä
¤×¤è¤×¤è¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£1991Ç¯¤Ë½éÂå¡Ø¤×¤è¤×¤è¡Ù¤¬MSX2ÈÇ¤È¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥·¥¹¥Æ¥àÈÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Íâ1992Ç¯¤Ë¤Ï¥»¥¬¤è¤ê¥¢ー¥±ー¥ÉÈÇ¤È¥á¥¬¥É¥é¥¤¥ÖÈÇ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸¿§¤Î¡È¤×¤è¡É¤ò4¤Ä°Ê¾å¤Ä¤Ê¤²¤Æ¾Ã¤¹¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥ëー¥ë¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¤µ¤é¤ËÍî¤ÁÊª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë¥²ー¥à¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÂÐÀï·Á¼°¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥²ー¥àÀ¤Ë¤è¤ê¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥·¥êー¥º¤Ï¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢²ÈÄíÍÑ¥²ー¥àµ¡¤äPC¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÉý¹¤¤ÁØ¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢JESU¡ÊÆüËÜe¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡Ë¸øÇ§¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¥×¥íÁª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¡¢35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤×¤è¤×¤è¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡È¤À¤¤¤ì¤ó¤µ¡É¤Î³Ú¤·¤µ¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ã¡Öe¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤È¤Ï¡ä
¡Öe¥¹¥Ýー¥Ä(esports)¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¹µÁ¤Ë¤Ï¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤¦¸ä³Ú¡¢¶¥µ»¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÁ´ÈÌ¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥²ー¥à¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à»È¤Ã¤¿ÂÐÀï¤ò¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëºÝ¤ÎÌ¾¾Î¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§PlayStation(R)4¡¿Nintendo Switch(TM)
È¯ÇäÆü¡§
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡§È¯ÇäÃæ¡Ê2019Ç¯6·î27Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¡Ë
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡§ÇÛ¿®Ãæ¡Ê2018Ç¯10·î25ÆüÇÛ¿®¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡§1,990±ß¡ÊÀÇ¹þ2,189±ß¡Ë
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¡§1,851±ß¡ÊÀÇ¹þ2,036±ß¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1～4¿Í
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬
CEROÉ½µ¡§A¶èÊ¬¡ÊÁ´Ç¯ÎðÂÐ¾Ý¡Ë
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)SEGA
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/puyopuyo20th
¢¨¥¢ー¥±ー¥ÉÈÇ¡Ø¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä ¥¢ー¥±ー¥É¡Ù¤â²ÔÆ¯Ãæ¡£
¡¡https://puyo-esports-ac.sega.jp/
¾¦ÉÊÌ¾¡§Puyo Puyo Champions / ¤×¤è¤×¤èe¥¹¥Ýー¥Ä
ÂÐ±þµ¡¼ï¡§Steam
È¯ÇäÆü¡§ÇÛ¿®Ãæ¡Ê2019Ç¯5·î8Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®¡Ë
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1,019±ß¡ÊÀÇ¹þ1,100±ß¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥º¥ë
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1～4¿Í
È¯Çä¡¦ÈÎÇä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬
CEROÉ½µ¡§A¶èÊ¬¡ÊÁ´Ç¯ÎðÂÐ¾Ý¡Ë
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)SEGA
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/
https://puyo.sega.com/champions/ ¡Ê¢¨²¤ÊÆÈÇ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ë
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://store.steampowered.com/app/971620/
¢¨PCÈÇ¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¦¥É¥¤¥Ä¸ì¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¡¦ÈËÂÎ»úÃæ¹ñ¸ì¡¦´ÊÂÎ»úÃæ¹ñ¸ì¤Î¸À¸ì¥Æ¥¥¹¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¤¥¹¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Î²»À¼ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨PCÈÇ¤ÎÉ¬Í×¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Steam¤Î¾¦ÉÊ¾Ò²ð¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£