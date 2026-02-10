¡Ú¡ØÀÄ¤¤Ôä¡Ù95ËüÉôÆÍÇË¡õ¿·¿äÁ¦¥ª¥Ó¡Û·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¡Ö¤¤¤Þ¡¢¤³¤ÎËÜ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×ÁýºþÊ¬¤Î¿·¥ª¥Ó¤ËÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´4Ëç)

³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸éº½Õ½©

ÎáÏÂ¤ËÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÈ¾À¤µªÁ°¤Î·æºî¾®Àâ¡¢Í­µÈº´ÏÂ»Ò¡ØÀÄ¤¤Ôä¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¤¬Îß·×95ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2023Ç¯¤ÎWBC¡Ê¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥Áー¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¤¬ËÜ½ñ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¡¦¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤Î¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤­¤Î¿·¥ª¥Ó¤ò´¬¤¤¤¿¡ØÀÄ¤¤Ôä¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤ê½ç¼¡Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª






¡ØÀÄ¤¤Ôä¡Ù¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éーºî²È¡¢Í­µÈº´ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬1976¡Ê¾¼ÏÂ51¡ËÇ¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¾®Àâ¡£°ìÅÙ¤ÏÀäÈÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿Ê¸½ÕÊ¸¸ËÉô¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¬2011Ç¯¤ËÉü´©¤¹¤ë¤È¸ý¥³¥ß¤ÇÉ¾²Á¤¬¹­¤¬¤ê¥í¥ó¥°¥»¥éーºîÉÊ¤Ë¡£¸¶ÅÄ¤Ò¹á¤µ¤ó¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ê¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬»ä¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥ª¥Ó¤Ç¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡£


¤½¤·¤Æ¡¢°ÛÎã¤ÎÇä¤ì¹Ô¤­¤¬NHK¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡Ù¡Ê2024/11/28¡Ë¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¡£¡Ø100Ê¬deÌ¾Ãø¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡Ø¤¢¤ÎËÜ¡¢ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡©¡Ù¡ÊBS¥Æ¥ìÅì¡Ë¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥âー¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö2025Ç¯ ¾åÈ¾´üÊ¸¸Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ê¥ª¥ê¥³¥ó/¥Èー¥Ï¥ó/ÆüÈÎ¡Ë¡×Âè1°Ì¡¢¡Ö2025Ç¯ Ê¸¸Ë Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ê¥Èー¥Ï¥ó/ÆüÈÎ¡Ë¡×¤Ç¤âÂè2°Ì¤Ëµ±¤­¤Þ¤·¤¿¡£



·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È

¤¤¤Þ¡¢¤³¤ÎËÜ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£





¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È

´¶¾ð¤¬¼ê¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤ËÊ¬¤«¤ë¡£¤È¤Æ¤â¸«»ö¡ª




»£±Æ¡§²¼Â¼°ì´î

¡ØÀÄ¤¤Ôä¡Ù¤Ë³Æ³¦¤«¤éÂ³¡¹Àä»¿¤ÎÀ¼¡ª

¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ËÌÌÇò¤¤¡ª



Çú¾ÐÌäÂê¡¡ÂÀÅÄ¸÷¤µ¤ó



¤³¤ó¤Ê¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬»ä¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£



ºî²È¡¡¸¶ÅÄ¤Ò¹á¤µ¤ó



¡ØÀÄ¤¤Ôä¡ÙºîÉÊ¾Ò²ð

¤¢¤ëÆ«·Ý²È¤¬ºî¤Ã¤¿ÀÄ¼§¤ÎÔä¤¬¡¢Çä¤é¤ì¡¢Â£¤é¤ì¡¢»þ¤Ë¤ÏÅð¤Þ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÄêÇ¯¸å¤ÎÉ×¤ò¤â¤Æ¤¢¤Þ¤¹ºÊ¡¢Ï·¤¤¤¿Êì¤ò°ú¤­¼è¤ëÆÈ¿È¤ÎÌ¼¡¢¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎìÔÂô¤òÌ£¤ï¤¦É×ÉØ¡¢ÁêÂ³Áè¤¤¤ò¤¹¤ë²ÈÂ²¡¢Æ»¤Ê¤é¤ÌÎø¤òÆ÷¤ï¤»¤ëÃË½÷.....»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¡ÖÀÄ¤¤Ôä¡×¤Î¤Ä¤ä¤ä¤«¤ÊÆ«ÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£


¡ÖÀÄ¤¤Ôä¡×¤¬¤Ä¤Ê¤°¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿ô´ñ¤ÊÃÇÌÌ¤òÉÁ¤­½Ð¤¹13¤ÎÊª¸ì¡£


Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë


Í­µÈº´ÏÂ»Ò¤µ¤ó¡¡¢¨ËÜ²èÁü¤Ï¡¢ËÜµ­»ö¤´¾Ò²ð¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ï¡ÖÄó¶¡¡§Ê¸éº½Õ½©¡×¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
Í­µÈº´ÏÂ»Ò¡Ê¤¢¤ê¤è¤·¡¦¤µ¤ï¤³¡Ë

¾¼ÏÂ6¡Ê1931¡ËÇ¯¡¢ÏÂ²Î»³À¸¤Þ¤ì¡£


¾¼ÏÂ31¡Ê1956¡ËÇ¯¤Ë¡ØÃÏ±´¡Ù¤ÇÊ¸ÃÅ¥Ç¥Ó¥åー¡£


µª½£¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Øµª¥ÎÀî¡Ù¡ØÍ­ÅÄÀî¡Ù¡ØÆü¹âÀî¡Ù»°Éôºî¡¢À¤³¦½é¤ÎÁ´¿ÈËã¿ì¼ê½Ñ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿°å¼Ô¤Î²Ç¸ÈÌäÂê¤òÉÁ¤¯¡Ø²Ú²¬ÀÄ½§¤ÎºÊ¡Ù¡Ê½÷Î®Ê¸³Ø¾Þ¡Ë¡¢Ï·¿Í²ð¸îÌäÂê¤ËÀèÊÜ¤ò¤Ä¤±Åö»þ¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ø×ò¹û¤Î¿Í¡Ù¡¢¸ø³²ÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡ØÊ£¹ç±øÀ÷¡Ù¤Ê¤É°ÕÍßºî¤ò¼¡¡¹¤ËÈ¯É½¤·¿Íµ¤ºî²È¤ÎÃÏ°Ì¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£Â¿ºÌ¤«¤Ä¹üÂÀ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ­¤Î¹â¤¤·æºî¤Î¿ô¡¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£


¾¼ÏÂ59¡Ê1984¡ËÇ¯8·îÀÂµî¡£


¢¨ËÜ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Î½ñÀÒ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£





½ñ»ï¾ðÊó

½ñ¡¡Ì¾¡§¡ØÀÄ¤¤Ôä¡Ù


Ãø¡¡¼Ô¡§Í­µÈº´ÏÂ»Ò


È½¡¡·¿¡§Ê¸¸ËÈ½


¿·ÁõÈÇÈ¯ÇäÆü¡§2011Ç¯7·î8Æü


Äê¡¡²Á¡§847±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


ISBN¡§978-4-16-713710-6


½ñ»ïURL¡§https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167137106