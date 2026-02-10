¡Ú¡ØÀÄ¤¤Ôä¡Ù95ËüÉôÆÍÇË¡õ¿·¿äÁ¦¥ª¥Ó¡Û·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¡Ö¤¤¤Þ¡¢¤³¤ÎËÜ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×ÁýºþÊ¬¤Î¿·¥ª¥Ó¤ËÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¡ª
ÎáÏÂ¤ËÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤ÎÈ¾À¤µªÁ°¤Î·æºî¾®Àâ¡¢ÍµÈº´ÏÂ»Ò¡ØÀÄ¤¤Ôä¡Ù¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¤¬Îß·×95ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2023Ç¯¤ÎWBC¡Ê¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥Áー¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¤¬ËÜ½ñ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¡¦¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤Î¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥ÈÉÕ¤¤Î¿·¥ª¥Ó¤ò´¬¤¤¤¿¡ØÀÄ¤¤Ôä¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü¤è¤ê½ç¼¡Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ØÀÄ¤¤Ôä¡Ù¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éーºî²È¡¢ÍµÈº´ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤¬1976¡Ê¾¼ÏÂ51¡ËÇ¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¾®Àâ¡£°ìÅÙ¤ÏÀäÈÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þ¤á¤ÆºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿Ê¸½ÕÊ¸¸ËÉô¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¬2011Ç¯¤ËÉü´©¤¹¤ë¤È¸ý¥³¥ß¤ÇÉ¾²Á¤¬¹¤¬¤ê¥í¥ó¥°¥»¥éーºîÉÊ¤Ë¡£¸¶ÅÄ¤Ò¹á¤µ¤ó¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ê¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬»ä¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥ª¥Ó¤Ç¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°ÛÎã¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤¬NHK¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡Ù¡Ê2024/11/28¡Ë¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¡£¡Ø100Ê¬deÌ¾Ãø¡Ù¡ÊNHK¡Ë¡Ø¤¢¤ÎËÜ¡¢ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡©¡Ù¡ÊBS¥Æ¥ìÅì¡Ë¡Ø¥°¥Ã¥É¡ª¥âー¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Ö2025Ç¯ ¾åÈ¾´üÊ¸¸Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥ª¥ê¥³¥ó/¥Èー¥Ï¥ó/ÆüÈÎ¡Ë¡×Âè1°Ì¡¢¡Ö2025Ç¯ Ê¸¸Ë Ç¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ê¥Èー¥Ï¥ó/ÆüÈÎ¡Ë¡×¤Ç¤âÂè2°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ª»³±Ñ¼ù¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤¤¤Þ¡¢¤³¤ÎËÜ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
´¶¾ð¤¬¼ê¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤ËÊ¬¤«¤ë¡£¤È¤Æ¤â¸«»ö¡ª
»£±Æ¡§²¼Â¼°ì´î
¡ØÀÄ¤¤Ôä¡Ù¤Ë³Æ³¦¤«¤éÂ³¡¹Àä»¿¤ÎÀ¼¡ª
¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ËÌÌÇò¤¤¡ª
Çú¾ÐÌäÂê¡¡ÂÀÅÄ¸÷¤µ¤ó
¤³¤ó¤Ê¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬»ä¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£
ºî²È¡¡¸¶ÅÄ¤Ò¹á¤µ¤ó
¡ØÀÄ¤¤Ôä¡ÙºîÉÊ¾Ò²ð
¤¢¤ëÆ«·Ý²È¤¬ºî¤Ã¤¿ÀÄ¼§¤ÎÔä¤¬¡¢Çä¤é¤ì¡¢Â£¤é¤ì¡¢»þ¤Ë¤ÏÅð¤Þ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÄêÇ¯¸å¤ÎÉ×¤ò¤â¤Æ¤¢¤Þ¤¹ºÊ¡¢Ï·¤¤¤¿Êì¤ò°ú¤¼è¤ëÆÈ¿È¤ÎÌ¼¡¢¹âµé¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎìÔÂô¤òÌ£¤ï¤¦É×ÉØ¡¢ÁêÂ³Áè¤¤¤ò¤¹¤ë²ÈÂ²¡¢Æ»¤Ê¤é¤ÌÎø¤òÆ÷¤ï¤»¤ëÃË½÷.....»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¡ÖÀÄ¤¤Ôä¡×¤Î¤Ä¤ä¤ä¤«¤ÊÆ«ÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÀÄ¤¤Ôä¡×¤¬¤Ä¤Ê¤°¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿ô´ñ¤ÊÃÇÌÌ¤òÉÁ¤½Ð¤¹13¤ÎÊª¸ì¡£
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÍµÈº´ÏÂ»Ò¤µ¤ó¡¡¢¨ËÜ²èÁü¤Ï¡¢ËÜµ»ö¤´¾Ò²ð¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ï¡ÖÄó¶¡¡§Ê¸éº½Õ½©¡×¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
ÍµÈº´ÏÂ»Ò¡Ê¤¢¤ê¤è¤·¡¦¤µ¤ï¤³¡Ë
¾¼ÏÂ6¡Ê1931¡ËÇ¯¡¢ÏÂ²Î»³À¸¤Þ¤ì¡£
¾¼ÏÂ31¡Ê1956¡ËÇ¯¤Ë¡ØÃÏ±´¡Ù¤ÇÊ¸ÃÅ¥Ç¥Ó¥åー¡£
µª½£¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡Øµª¥ÎÀî¡Ù¡ØÍÅÄÀî¡Ù¡ØÆü¹âÀî¡Ù»°Éôºî¡¢À¤³¦½é¤ÎÁ´¿ÈËã¿ì¼ê½Ñ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿°å¼Ô¤Î²Ç¸ÈÌäÂê¤òÉÁ¤¯¡Ø²Ú²¬ÀÄ½§¤ÎºÊ¡Ù¡Ê½÷Î®Ê¸³Ø¾Þ¡Ë¡¢Ï·¿Í²ð¸îÌäÂê¤ËÀèÊÜ¤ò¤Ä¤±Åö»þ¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ø×ò¹û¤Î¿Í¡Ù¡¢¸ø³²ÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡ØÊ£¹ç±øÀ÷¡Ù¤Ê¤É°ÕÍßºî¤ò¼¡¡¹¤ËÈ¯É½¤·¿Íµ¤ºî²È¤ÎÃÏ°Ì¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£Â¿ºÌ¤«¤Ä¹üÂÀ¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤Î¹â¤¤·æºî¤Î¿ô¡¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¾¼ÏÂ59¡Ê1984¡ËÇ¯8·îÀÂµî¡£
¢¨ËÜ¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Î½ñÀÒ¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½ñ»ï¾ðÊó
½ñ¡¡Ì¾¡§¡ØÀÄ¤¤Ôä¡Ù
Ãø¡¡¼Ô¡§ÍµÈº´ÏÂ»Ò
È½¡¡·¿¡§Ê¸¸ËÈ½
¿·ÁõÈÇÈ¯ÇäÆü¡§2011Ç¯7·î8Æü
Äê¡¡²Á¡§847±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ISBN¡§978-4-16-713710-6
½ñ»ïURL¡§https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167137106