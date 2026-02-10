³ô¼°²ñ¼ÒS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹±¿±Ä¡ÖABITOKYO¡×¡¢´Ú¹ñÈ¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKSKINNY¡×¤ÈÆüËÜ¹ñÆâ¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹ÆÈÀêÈÎÇä·ÀÌó¤òÄù·ë
¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹»ö¶È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¡¢AI»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢Æü¾ï¤ÈÌ¤Íè¤òºÌ¤ëºÇ¹â¤ÎÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ ±í ÒéÌ÷)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖABITOKYO¡×¤¬¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKSKINNY(¥±¥¤¥¹¥¥Ëー)¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥¤¥¹¥¥Ëー¤È¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¶È³¦¤Ç¤ÎÆÈÀêÈÎÇä·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢ABITOKYO¤Ï¡ÖKSKINNY¡×¤Î¹ñÆâ¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÍ£°ì¤Î¸øÇ§¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢À½ÉÊÄó¶¡¤«¤é¥«¥¹¥¿¥ÞーÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÃ´¤¤¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ÈÈÎÇä³ÈÂç¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKSKINNY(¥±¥¤¥¹¥¥Ëー)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KSKINNY¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÈéÉæ²Ê³Ø¤È³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¡Ö¼«Âð¤Ç¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¥ó¥°¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿´Ú¹ñÈ¯¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ëÈþÍÆ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°å³ØÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿µ¡Ç½À¥³¥¹¥á¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝÈ¯ÌÀ¡¦³×¿·µ»½ÑÅ¸¼¨²ñ(ITEX23)¤Ç¤Î¶â¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤É¡¢¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤¬Æü¾ï¤Î¥±¥¢¤Ç³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Î×¾²¥Æ¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿À½ÉÊ³«È¯¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kskinny.co.kr/
¢£ËÜ·ÀÌó¤ÎÁÀ¤¤¡§¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤È¿®Íê¤Î¾úÀ®
¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖKSKINNY¡×¤Î¹ñÆâ¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÁë¸ý¤ò¡¢°µÅÝÅª¤ÊÈÎÇäÎÏ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò»ý¤ÄABITOKYO¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÁÐÊý¸þ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¿¼¤¤Íý²ò
¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Îµ¿Ìä¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç±þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢À½ÉÊ¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤äºÇÅ¬¤Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥á¥½¥Ã¥É¤òÃúÇ«¤ËÅÁÃ£¡£Ç¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¹ØÇãÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¿¼¤¤¿®Íê¤ò¾úÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¸ø¼°¶¡µë¥ëー¥È¤Î³ÎÎ©
¹ñÆâ¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¼°Áë¸ý¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÏÊïÉÊÂÐºö¤äÅ°Äì¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò¼Â¸½¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢¾ï¤ËÀµµ¬ÉÊ¤ò°Â¿´¤·¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¿×Â®¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯
¥é¥¤¥ÖÃæ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤òÀ½ÉÊÄó¶¡¤ä¥µー¥Ó¥¹²þÁ±¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÈ¿±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹ÀìÌç¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖS-LIVE JAPAN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹ÀìÌç¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖS-LIVE JAPAN¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TikTok¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥µー¤¬½êÂ°¤·¡¢¡Ö±í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TikTok¸ø¼°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¥Ñー¥È¥Êー(CAP)¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢TikTok¾å¤Ç¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó»Üºö¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.tiktok.com/@slive.japan
¢£¡Ö±í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TikTok¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡£ÈþÍÆ¡¦´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¤«¤é¡¢¼«¼Ò¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖABITOKYO¡×¤Þ¤Ç¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¹â´¶ÅÙ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ºòº£ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢TikTok Shop¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÃÏÊýºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤¹¡£µÜ¾ë¸©¤ä»°½Å¸©¡¢ËÌ³¤Æ»¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÏ¸µ´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸½ÃÏ¤«¤éÆÃ»ºÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÈ¯¿®¡£2Æü´Ö¤ÇÇä¾å4,000Ëü±ßÄ¶¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤ÊÃÏ°è³èÀ²½¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.tiktok.com/@enyonjin
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê3-5-11 MEGURO VILLA GARDEN 4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡±í ÒéÌ÷
ÀßÎ©¡§2012Ç¯5·î14Æü
»ñËÜ¶â¡§5,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹»ö¶È¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥µー°éÀ®»ö¶È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»ö¶È¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¡¢AI»ö¶È¡¦IT¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶È
URL¡§https://www.s-hldgs.co.jp/
¡ÚTikTok¡Û
±í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.tiktok.com/@enyonjin
ABITOKYO¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.tiktok.com/@abitokyoen
¤ß¤Ý¤ê¤ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.tiktok.com/@mihoabitokyo