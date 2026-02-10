¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù3·îÆÃÊÌ¹æÈ¯Çä¡Ò³©Àî¾ÞÈ¯É½¡¡Ä»»³¤Þ¤³¤È¡Ö»þ¤Î²È¡×¡¢È«»³±¯Íº¡Ö¶«¤Ó¡×¡Ó¡Ò¹â»Ô¼óÁê¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¡Ó¡ÒË½·¯¥È¥é¥ó¥×¤Î¿·Äë¹ñ¼çµÁ¡Ó¡ÒAI»þÂå¤ËÆÉ¤à¤Ù¤»ÊÇÏÎËÂÀÏº¡Ó¡ÒÍÆ¯Í³Èþ»ÒÂÐÃÌ¡¡ËôµÈÄ¾¼ù¡Ó¤Ê¤É·ÇºÜ
³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸éº½Õ½©¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¡¼ÒÄ¹¡§ÈÓ·¦À®¹¬¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£°Æü¤Ë¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù£³·îÆÃÊÌ¹æ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù3·îÆÃÊÌ¹æ
¢§ÆâÍÆ¾Ò²ð¡ÊÌÜ¼¡¤è¤ê¡Ë
¡Ò×ÖÅÙ¤Ê¤Äó¸À¡Ó¹â»Ô¼óÁê¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¦¾ÃÈñ¸ºÀÇ¡¦¶âÍø¾å¾º¡Ä¡Ä¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï´í¤Ê¤¤¡¡²ÏÌîÎ¶ÂÀÏº¡¿¾¾ÈøË¡¿°ËÆ£Í³´õ»Ò¡¿Åâ³ùÂçÊå
ºÇ¶¯¤Î»²Í¿¡¦º£°æ¾°ºÈ¤Î²ò»¶ÀïÎ¬¡¡ÀÖºäÂÀÏº
À®ÅÄÍªÊå¤ÎÊ¹¤«¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÏÃ 12¡¡¥²¥¹¥È¡¡¹õÅÄÅìÉ§¡¡¤¤¤Þ¤Ï¶âÍ»¤âºâÀ¯¤â°ú¤Äù¤á¤ë»þ¤Ç¤¹
ÆÃ½¸¡¡Ãá½øÇË²õ¤ÎÀ¤³¦¤òÄ¾»ë¤»¤è¡Ò¶ÛµÞºÂÃÌ²ñ¡ÓË½·¯¥È¥é¥ó¥×¤Î¿·Äë¹ñ¼çµÁ¡¡ÉÚÅÄ¹À»Ê¡¿ºä¸ý°Âµª¡¿»³²¼Íµµ®¡¿Ê÷Â¼·ò»Ê
¡ÒÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¤Ø¤Î¹Ò³¤¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡Ó¡Ø¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡Ù¤Î¥ë¥Õ¥£¤Ï¥¥ê¥¹¥È¤À¡¡£Ð¡¦¥Æ¥£ー¥ë¡¿£Ó¡¦¥¦¥ë¥Õ
¡ÒÃ»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¡¡ÆüËÜ¤ËÀïÎ¬Åª»×¹Í¤Ï¤¢¤ë¤«2¡ÓÆüÊÆÆ±ÌÁÆ°ÍÉ¤ÎºÇ°¤âÁÛÄê¤»¤è¡¡¿â½¨É×
¡ÒÂçÀ®·úÀß¤ÎÅ·¹Ä¡¢Âç¤¤¤Ë¸ì¤ë5¡ÓÇðºê´¢±©¸¶È¯¡ÖºÆ²ÔÆ¯¹©ºî¡×¤ÎÆâËë¡¡¿¹¸ù
Âè174²ó¡¡³©Àî¾ÞÈ¯É½ÁªÉ¾¡¡Ê¿Ìî·¼°ìÏº¡¿ÅçÅÄ²íÉ§¡¿»³ÅÄ±ÓÈþ¡¿¾®ÀîÍÎ»Ò¡¿¾¾±º¼÷µ±¡¿Àî¾åÌ¤±Ç»Ò¡¿µÈÅÄ½¤°ì¡¿±üÀô¸÷¡¿Àî¾å¹°Èþ
¡Ö»þ¤Î²È¡×Ä»»³¤Þ¤³¤È¡¡²òÂÎÄ¾Á°¤Î²È¤Ë»°Âå¤Î½»¿Í¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë
¡Ò¼õ¾Þ¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ó¿ÍÀ¸¤Ë·úÃÛ°Ê³°¤Î¼´¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿
¡Ö¶«¤Ó¡×È«»³±¯Íº¡¡ËüÇî¤«¤éËþ½£¤Ø¡£Ë½Áö¤¹¤ë¡¢¤ª¤«¤·¤ÊÃË
¡Ò¼õ¾Þ¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Óµí¤Î¤è¤¦¤Ë¿Þ¡¹¤·¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤
¡ÒK¡¾POP¤ËÉé¤±¤ë¤Ê―ÆüËÜ¤Î²»³Ú¶È³¦¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡Ó¥É¥ó¤Ê¤¸å¤Î·ÝÇ½³¦¡¡¹â¶¶Âç²ð
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×µ×ÊÆ¹¨¤¬ËÊ¤¨¤¿Æü¡¡Áá²ÏÍÎ
±óÆ£¡Ê¸µ¾®·ë¡Ë¡Ö¤ä¤êÀÚ¤ë¡¢¹³¤¦¿´¡×¤ò¸ì¤ë¡¡ËÌ¿ØÀ»Âç
ÆÃ½¸¡¡Ë×¸å»°½½Ç¯¤Î¡Ø¤³¤Î¹ñ¤Î¤«¤¿¤Á¡ÙAI»þÂå¤ËÆÉ¤à¤Ù¤»ÊÇÏÎËÂÀÏº¡¡°ëÅÄÆ»»Ë
°ëÅÄÆ»»Ë¤¬Áª¤ó¤À¼î¶Ì¤Î»°ÊÓ¡ÖÂ¹Ê¸¤ÈÆüËÜ¡×¡ÖÀï¹ñ¤Î¿´¡×¡Ö½¨µÈ¡×
¡Ò¿ôÇ¯Íè¤Î·ãÄË¤ËÂÑ¤¨·ó¤Í¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤¿¡Ó¹øÄË¼ê½Ñ¡Ö¸ÞÇñÏ»Æü¡×ÂÎ¸³µ¡¡»³º¬°ìâÃ
¡ÒÊ¸éº½Õ½©¥¼¥ß¥Êー¥ë¡¡Âç¿Í¤ÎºîÊ¸½Ñ¡ÓÊ¸¾Ï¤Ï¡ÖÈôÌö¡×¤Ç¾¡Éé¤À¡¡°¤Éô¹¬Âç
¡Ö´¶ÁÛÊ¸¡×¤ÏÁ´Êý°ÌÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤òÍÜ¤¦¡¡ÅÏîµ²í»Ò
¡ÒÆüËÜ¤Î´é ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ó»°Âð¾§¡¡±Ç²è¤â¥µ¥Ã¥«ー¤â´ÆÆÄ¤Î»Å»ö¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë
¡ÒÎ¢ÆÉ¤ß¶È³¦ÃÏ¿Þ ºÇ½ª²ó¡ÓÈ¾Æ³ÂÎÎ©¹ñ¡¦ÆüËÜ¤ÏÉü³è¤¹¤ë¤Î¤«¡¡ÂçÀ¾¹¯Ç·
¡Ò°û¿©¥Ð¥«°ìÂå¡ª5¡ÓÌ£Ë·½¸ÃÄ¡¡ÎÂÊõàø¡¡¾¾±ºÃ£Ìé
¡ÒÍÆ¯Í³Èþ»ÒÂÐÃÌ86¡ÓËôµÈÄ¾¼ù
¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÆÉ¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ëµ»ö¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡ØÊ¸éº½Õ½©¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¡ÎëÌÚ¹¯²ð¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³©Àî¾Þ¼õ¾Þºî¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Ï¡Ö³ºÅöºî¤Ê¤·¡×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÊ£¿ô¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤«¤é¡ÖÎÏºî¤¾¤í¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï2ºî¡£Ä»»³¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Î¡Ö»þ¤Î²È¡×¤Ï¡¢¿¦¿Í¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æ·ú¤Æ¤¿½»Âð¤Î²òÂÎÄ¾Á°¡¢¤½¤³¤ÇÊë¤é¤·¤¿»°Âå¤Î½»¿Í¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´ë¤ß¤ËËþ¤Á¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢È«»³±¯Íº¤µ¤ó¤Î¡Ö¶«¤Ó¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤È1940Ç¯¤È¤¤¤¦ËüÇî¤¬¤¢¤Ã¤¿Æó¤Ä¤Î»þÂå¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡¢¤ª¤«¤·¤ÊÃË¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿ÅªÈá´î·à¡£Ä»»³¤µ¤ó¡¢È«»³¤µ¤ó¤Ï¤È¤â¤Ë1992Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢´ØÀ¾½Ð¿È¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ºÍÇ½¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁíÁªµó¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±°ÊÍè¤Î¹â»ÔÈ¯¸À¤Ë´íµ¡´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ÎÀ§Èó¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¹æ¤Ç¤Ï¡¢²ÏÌîÎ¶ÂÀÏº¤µ¤ó¡¢¾¾ÈøË¤µ¤ó¡¢°ËÆ£Í³´õ»Ò¤µ¤ó¡¢Åâ³ùÂçÊå¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Âè°ìÀþ¤ÎÀìÌç²È¤ò½¸¤á¡¢¡Ö×ÖÅÙ¤Ê¤Äó¸À ¹â»Ô¼óÁê¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¡×¤È¤¤¤¦ºÂÃÌ²ñ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢¶âÍø¾å¾º¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë´íµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê×ÖÅÙ¤Ê¤·¤ÎÄó¸À¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¡¡¢£
»¨»ï ¾ÜºÙ
»ï¡¡Ì¾ ¡§ ¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù3·îÆÃÊÌ¹æ
È¯¡¡Çä ¡§ 2026Ç¯2·î10Æü
Äê¡¡²Á ¡§ 1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://bunshun.jp/list/magazine/gekkan-bunshun