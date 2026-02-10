2026Ç¯3·î¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥ÉÅì¸ÍÄÍ¹»¤¬¿·µ¬³«¹»¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò i GO¤Ï¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤È±Ñ¸ì¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿²è´üÅª¤Ê±Ñ¸ì³Ø½¬Ë¡¡Ú¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥É¡Û¤ò³«È¯¡£Á´¹ñ¤Ë»Ò¤É¤â±Ñ¸ì¶µ¼¼¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥É¡×¤¬Â³¡¹¤È³«¹»¤·¡¢2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç³«¹»Ãæ¤Î¹»¼Ë¿ô¤Ï100¹»¤òÆÍÇË¡£º£¸å¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«¹»Í½Äê¡ª
26Ç¯3·î¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥ÉÅì¸ÍÄÍ¹»¤ò³«¹»¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÌµÎÁÂÎ¸³ÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüÄø¡¦¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ËµºÜ¡Ë
¢£¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥ÉÅì¸ÍÄÍ¹»¥Úー¥¸¡¡>>>¡¡https://actimethod.com/class/higashitotsuka
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=LGP3x2McwaI ]
- ÊÑ²½¤·¤¿±Ñ¸ì¶µ°é
¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤¬¶µ²Ê²½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é3Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢¾®³ØÀ¸¤Ø¸þ¤±¤¿±Ñ¸ì¶µ°é¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯ÅÙ¤«¤é¾®³Ø¹»¡¢2021Ç¯ÅÙ¤«¤éÃæ³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¾®³Ø5¡¦£¶Ç¯À¸¤Ï½µ2¥³¥Þ¡¢¹ç·×70»þ´Ö¤Î±Ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÊ¹¤¯¡×¡ÖÏÃ¤¹¡×¡ÖÆÉ¤à¡×¡Ö½ñ¤¯¡×¤Î£´µ»Ç½¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¶µ²Ê¤È¤Ê¤êÀ®ÀÓ¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ²Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¼ø¶ÈÆâÍÆ¤¬4µ»Ç½5ÎÎ°è²½¤µ¤ì¡¢Ãæ³Ø¹»¥ì¥Ù¥ë¤Î±Ñ¸ì¤ÈÏ¢Â³À¤ò»ý¤Ã¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë»ñ¼Á¡¦Ç½ÎÏ¤Î°éÀ®¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½¾Íè¤ÎÃæ³Ø¹»¤Î³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë³Ø½¬¤¹¤ë±Ñ¸ì¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤½¤ì¤Û¤É°ìµ¤¤Ë¾å¤¬¤êÆñ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö³°¹ñ¸ì³èÆ°¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¡×¤Î¼Â»Ü³ØÇ¯¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¾®³Ø3¡¦4Ç¯À¸¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç³Ð¤¨¤ë±ÑÃ±¸ì¤¬1200¸ì¤«¤é400¸ìÁý¤¨¡¢1600～1800¸ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¥ªー¥ë¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤Î¼ø¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï±Ñ¸ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¼ø¶È¤âÉ¬½¤²ÊÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¾®³ØÀ¸¤Î³Ø½¬´Ä¶¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯ÅÙÂç³ØÆþ»î¡Ê25Ç¯1·î¼Â»Ü¡Ë¤«¤é¿·³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Ë½àµò¤·¤¿Âç³ØÆþ»î¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- º£¤³¤½¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥É¤Î¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°±Ñ¸ì³Ø½¬
¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥É¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç±ÑÃ±¸ì¤òÂçÎÌ¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¹¤ë³Ø½¬Ë¡¤¬¶¯¤ß¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ê±Ñ¸ì¤Î¡Ö¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ÏÁ´¤Æ¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
±ÑÃ±¸ì¤ò¼ê¸µ¤Î¥ー¥Üー¥É¤Ç¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¸ì×ÃÎÏ¤ò°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£²»À¼¤¬Î®¤ì±ÑÃ±¸ì¤ò¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¥¹¥Ú¥ë¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤È¯²»¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¤ÎÎý½¬¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤Ç±Ñ¸ì¤òÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢±ôÉ®¤Ç½ñ¤¤¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤è¤ê5～10ÇÜ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ç¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÌµÎÁÂÎ¸³ÀâÌÀ²ñÆüÄø
¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥ÉÅì¸ÍÄÍ¹»¤Ë¤ÆÌµÎÁÂÎ¸³ÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î21Æü(ÅÚ)¡¡15¡§00～/17¡§00～
2·î22Æü(Æü) 13¡§00～/17¡§00～
2·î23Æü(·î) 10¡§00～/15¡§00～/17¡§00～
2·î24Æü(²Ð) 15¡§00～/17¡§00～/19¡§00～
2·î25Æü(¿å)¡¡17¡§00～/19¡§00～
2·î28Æü(ÅÚ)¡¡15¡§00～/17¡§00～
¢¨¤½¤ÎÂ¾ÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶µ¼¼¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¯¿Í¿ôÀ©¤Î¤¿¤áËþÀÊ¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ÌµÎÁÂÎ¸³¿½¹þÊýË¡
¤³¤Á¤é¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://actimethod.com/class/higashitotsuka
- ¥¢¥¯¥»¥¹
½»½ê¡¡¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¸ÍÄÍ¶èÉÊÇ»Ä®¡¡551-6-104
¼õÉÕ»þ´Ö¡§·îÍË～ÅÚÍË¡¡13¡§00～20¡§00
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR²£¿Ü²ìÀþ¡¿¾ÅÆî¿·½É¥é¥¤¥ó¡¡Åì¸ÍÄÍ±Ø¡¡ÅÌÊâ5Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡¡¡§¤Ê¤·
ÃóÎØ¾ì¡¡¡§¤Ê¤·
¢¨¶áÎÙ¤ËÍÎÁ¥Ñー¥¥ó¥°¤¢¤ê
¡¡
- ¶µ¼¼Ä¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
±Ñ¸ì¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÀÚ¤ÊÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¤Æ²»ÆÉ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÆÉ¤à¡¦Ê¹¤¯¡¦½ñ¤¯ÎÏ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼«Á³¤È¡Ö»È¤¨¤ë±Ñ¸ì¡×¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯³Ø½¬Ë¡¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¶µ¼¼¤È¤·¤Æ¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Úー¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê¡Ö¤Ç¤¤¿¡×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¾Íè¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ëÎÏ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- Voice¡¡～À¸ÅÌ¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÀ¼～
¡Î¾®6¡¦À¸ÅÌ¡Ï
±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë±Ñ¸ì¤Î°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡ª
¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±ÑÃ±¸ì¤ò¼¡¡¹¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤ò±Ñ¸ì¤ËÌõ¤¹¤³¤È¤¬¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ñ¸ì¤Î°ÕÌ£¤¬¤À¤¤¤¿¤¤Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÎÇ¯Ä¹¡¢¾®£³¡¢¾®£¶¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡Ï
Á´¹ñÂç²ñ¤ÇÆþ¾Þ¤Ç¤¤ë¤Û¤É±Ñ¸ìÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¡ª
Í§¿Í¤«¤é¡¢±Ñ¸ì¤â¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤â³Ø¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤ÂÎ¸³Æþ³Ø¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¹¤´¤¯¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë½¬¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤è¤êÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢·»Ëå¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÑÃ±¸ì¤ÎÂç²ñ¤Ç·»¤¬Á´¹ñ£²°Ì¡¢Ëå¤¬Á´¹ñ£³°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤Û¤É±Ñ¸ìÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ú´ë¡¡¶È¡Û³ô¼°²ñ¼Ò i GO¡Ê¥¢¥¤¥´¥¦¡Ë¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥á¥½¥Ã¥ÉËÜÉô¡Ë
¡Ú½êºßÃÏ¡Û ¢©150-0002¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1ÃúÌÜ7-5 ÀÄ»³¥»¥Ö¥ó¥Ï¥¤¥Ä606
¡ÚÅÅÏÃÈÖ¹æ¡Û0120-559-165
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾®ÎÓ¡¡µþÈþ
¡Ú¸ø¼°HP¡Ûhttps://actimethod.com/
¡ÚInstagram¡Ûhttps://www.instagram.com/actimethod_official
¡Ú¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡Û¶µ°é»ö¶È