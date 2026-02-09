¡Ú¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®/Zoom¡Û¡Ö»ýÂ³Åª¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿¹ÎÓ¡¦ÌÚºàÍøÍÑ¡¡～¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¿ä¿Ê¤ÈÃÏ°èºÆÀ¸¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª～¡×¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡ª3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¼çºÅ¡§(³ô)¥·ー¥¨¥à¥·ー¡¦¥ê¥µー¥Á
🎓 ¹Ö»Õ¡§Ê¡Åç ÏÂÉ§ »á¡ÊÌ¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿ÇÀ³Ø¸¦µæ²Ê¡¡¿¹ÎÓ¡¦´Ä¶»ñ¸»²Ê³ØÀì¹¶ ¿¹ÎÓ²½³Ø¸¦µæ¼¼¡¡¶µ¼ø¡Ë
📆 ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë13:30～16:30
🖥️ ZoomÇÛ¿® + ¸«Æ¨¤·¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ê»ñÎÁÉÕ¡Ë
💬 ¥Æー¥Þ¡§¡Ö»ýÂ³Åª¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿¹ÎÓ¡¦ÌÚºàÍøÍÑ¡¡～¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¿ä¿Ê¤ÈÃÏ°èºÆÀ¸¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª～¡×
――ÌÚºà¤Ï·úºà¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥»¥ë¥íー¥¹¡¦¥Ø¥ß¥»¥ë¥íー¥¹¡¦¥ê¥°¥Ë¥ó¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»È¤¦ÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥êー¤È¤Ï²¿¤«¡£¿·»º¶ÈÁÏÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌÚºàÍøÍÑ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤ËÇ÷¤ë¡£
¼õ¹ÖÎÁ
¡¦°ìÈÌ¡§44,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥á¥ë¥Þ¥¬²ñ°÷¡§39,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡§26,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
📺 ¤´ÅÔ¹ç¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤Êý¤â°Â¿´¡ª
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¸å¤Ë¡Ú¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë¡Û¤ò¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cmcre.com/archives/139975/
🧠 ¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¡¦¶ÈÌ³¤Ç¤Î³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¥»¥ß¥Êー¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¼±¡Û
¡¡¡¦ ÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±
¡¡¡¦ ¥ê¥°¥Ë¥ó¤È¤Ï²¿¤«¡©
¡¡¡¦ ÌÚºàÍøÍÑ¤Î²ÝÂê¤ÈÅ¸Ë¾
¡¡¡¦ ÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥êー¤È¤Ï²¿¤«¡©
¡Ú¥»¥ß¥ÊーÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
¡¡¹ñ»ººà¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎÅù¤Î³§¤µ¤Þ¡Ê°ìÈÌ¸þ¤±¡Ë
1¡Ë¥»¥ß¥Êー¥Æー¥ÞµÚ¤Ó³«ºÅÆü»þ
¥Æー¥Þ¡§»ýÂ³Åª¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿¹ÎÓ¡¦ÌÚºàÍøÍÑ¡¡～¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¿ä¿Ê¤ÈÃÏ°èºÆÀ¸¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª～
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë13¡§30～16¡§30
»² ²Ã Èñ¡§44,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢¨ »ñÎÁÉÕ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ÉÕ
¡¡¡¡¡¡¡ö ¥á¥ë¥Þ¥¬ÅÐÏ¿¼Ô¤Ï 39,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡ö ¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯²Á³Ê¤Ï 26,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹Ö »Õ¡§Ê¡Åç ÏÂÉ§ »á Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿ÇÀ³Ø¸¦µæ²Ê¡¡¿¹ÎÓ¡¦´Ä¶»ñ¸»²Ê³ØÀì¹¶ ¿¹ÎÓ²½³Ø¸¦µæ¼¼¡¡¶µ¼ø
¡Ò¥»¥ß¥Êー¼ñ»Ý¡Ó
¡¡2050Ç¯¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Î¸¶ÎÁ¤ò²½ÀÐ»ñ¸»¤«¤é¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤Ø¥·¥Õ¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¤ÇËÉÙ¤Ê»ñ¸»ÎÌ¤«¤éÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿¹ÎÓ»ñ¸»ÃßÀÑ¤Ï¿Í¹©ÎÓ¤òÃæ¿´¤ËËèÇ¯Ìó7000Ëü£í3Áý²Ã¤·¡¢¸½ºßÌó52²¯£í3¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÈ²¤Ã¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¡¢¿¢¤¨¤ë¡¢°é¤Æ¤ë¡×»ñ¸»¤Î½Û´ÄÍøÍÑ¤¬¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢ÌÚºà¤Î¹ñÆâ¼ûÍ×¡¢»ñ¸»Áý²ÃÎÌ¤ËÂÐ¤·¤ÆÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÚºàÍøÍÑ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚºà¤ò·úÃÛºàÎÁ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÃ¼ºà¤ä¡¢¤ª¤¬Ê´¤Î¥«¥¹¥±ー¥ÉÍøÍÑ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥êー¤Ë¤è¤ëÌÚºàÍøÍÑ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ê¿·»º¶ÈÁÏÀ¸¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÚ¼Á¤Î²½³ØÅªÍý²ò¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÌÚ¼Á¤Ï¥»¥ë¥íー¥¹¡¢¥Ø¥ß¥»¥ë¥íー¥¹¡¢¥ê¥°¥Ë¥ó¤Î»°¤Ä¤Î¼çÍ×À®Ê¬¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥êー¤Î¸°¤Ï¥ê¥°¥Ë¥ó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥°¥Ë¥ó¤È¥»¥ë¥íー¥¹¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÊ¬Î¥µ»½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥°¥Ë¥ó¤ÎÁªÂòÅª¤ÊÃê½Ðµ»½Ñ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»°¤Ä¤Î¼çÍ×À®Ê¬¤ò¤¹¤Ù¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥°¥Ë¥ó¤ÏÂ¾¤ÎÅ·Á³¹âÊ¬»Ò¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¹½Â¤¤Ï¶Ë¤á¤ÆÊ£»¨¤«¤ÄÉÔ¶Ñ°ì¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸úÎ¨¤è¤¯Ê¬Î¥¡¦Ãê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÍøÍÑ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢ÅöÆü¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¥Äー¥ë¡ÖZoom¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿ä¾©´Ä¶¤ÏÅö³º¥Äー¥ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸åÆü¡¢»ëÄ°ÍÑ¤ÎURL¤òÊÌÅÓ¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¼õ¹ÖÃæ¤ÎÏ¿²»¡¦»£±ÆÅù¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
💡 ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¡Ë
¡¦ Åö³º¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆZOOM¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ÎÏ¿²èÆ°²è¤ò°ìÄê´ü´Ö»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤òÉü½¬¤·¤¿¤¤Êý¡¢ÅöÆü¤Î¼õ¹Ö¤¬Æñ¤·¤¤Êý¡¢´ü´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ°²è¤ò²¿ÅÙ¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2¡Ë¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
¥·ー¥¨¥à¥·ー¡¦¥ê¥µー¥Á¤ÎÅö³º¥»¥ß¥Êー¥µ¥¤¥È¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢ »ëÄ°ÍÑ¤ÎURL¤òÊÌÅÓ¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cmcre.com/archives/139975/
3¡Ë¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾Ò²ð
¡ÊÅÓÃæµÙ·Æ¤ò¤Ï¤µ¤ß¤Þ¤¹¡Ë
1¡¡»ýÂ³Åª¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ
2¡¡ÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤ÎÆÃÄ§
3¡¡¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÍøÍÑ¤Î¸°¡Ö¥ê¥°¥Ë¥ó¡×¤È¤Ï
4¡¡ÌÚ¼Á¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥êー¤Ë¤è¤ëÌÚºàÍøÍÑ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó
5¡¡¾ÍèÅ¸Ë¾¡¡¡¡
4¡Ë¹Ö»Õ¾Ò²ð
Ê¡Åç ÏÂÉ§ »á
¡¡Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡À¸Ì¿ÇÀ³Ø¸¦µæ²Ê
¡¡¿¹ÎÓ¡¦´Ä¶»ñ¸»²Ê³ØÀì¹¶ ¿¹ÎÓ²½³Ø¸¦µæ¼¼¡¡¶µ¼ø
¡Ú¹Ö»Õ·ÐÎò¡Û
½êÂ°¡§Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡ À¸Ì¿ÇÀ³Ø¸¦µæ²Ê ¿¹ÎÓ¡¦´Ä¶»ñ¸»²Ê³ØÀì¹¶ ¿¹ÎÓ²½³Ø¸¦µæ¼¼¡¡¶µ¼ø
Î¬Îò¡§
¡¡Ê¿À®2Ç¯¡¡Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡ ÇÀ³Ø¸¦µæ²Ê Çî»Î²ÝÄø¸å´ü²ÝÄø ½¤Î»¡ÊÇÀ³ØÇî»Î¡Ë
¡¡Ê¿À®2Ç¯¡¡Ì¾¸Å²°Âç³Ø ÇÀ³ØÉô ½õ¼ê
¡¡Ê¿À®8Ç¯¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©ÇÀ¶È¸¦µæµ¡¹½¡ÊINRA¡Ë¤Ë¤Æºß³°¸¦µæ°÷
¡¡Ê¿À®9Ç¯¡¡Ì¾¸Å²°Âç³Ø ÇÀ³ØÉô ½õ¶µ¼ø
¡¡Ê¿À®16Ç¯¡¡Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡ À¸Ì¿ÇÀ³Ø¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø
¡¡ÎáÏÂ3Ç¯¡¡Ì¾¸Å²°Âç³Ø ³Ø½Ñ¸¦µæ¡¦»º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊËÜÉô ÉûËÜÉôÄ¹
¼õ¾Þ¡§
¡¡ÆüËÜÌÚºà³Ø²ñ¾Þ¡ÊÊ¿À®11Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜÇÀ³Ø¾Þ¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡Ë¡¢ÆÉÇäÇÀ³Ø¾Þ¡ÊÎáÏÂ5Ç¯¡ËÅù
³Ø²ñ³èÆ°Åù¡§
¡¡ÆüËÜÌÚºà³Ø²ñ ²ñÄ¹(2017-2019Ç¯)¡¢¥ê¥°¥Ë¥ó³Ø²ñ ²ñÄ¹(2023Ç¯-2025Ç¯)¡¢Groupe Polyphenols Íý»ö¡Ê2017Ç¯-2021Ç¯¡Ë¡¢NPOË¡¿Í ºÍ¤ÎÌÚ Íý»öÄ¹(2013-2017Ç¯)¡¢Åì³¤¥Ð¥¤¥ª¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ ´´»öÄ¹¡Ê2025-¡Ë
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://cmcre.com/archives/139975/
6¡Ë´ØÏ¢½ñÀÒ¤Î¤´°ÆÆâ
¡ùÈ¯¹Ô½ñÀÒ¤Î°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é :
https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/
