¡ÚWICON 2025¡ÛËÜÁªÂç²ñ¡¦É½¾´¼°2026Ç¯3·î11Æü(¿å)¤ËÅìµþÂç³Ø¡¦°ËÆ£¼Õ²¸¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¡ª
WiCON±¿±Ä¶¨µÄ²ñ¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊóÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯»º¶È¶¨²ñ¡Ê²ñÄ¹¡§¿¹Àî ÇîÇ·¡Ë¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñÃÏ°è¾ðÊó²½¿ä¿Ê¶¨²ñ¡ÊÍý»öÄ¹¡§µÈÅÄ âÃ¿Í¡Ë¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©¹âÅùÀìÌç³Ø¹»µ¡¹½¡ÊÍý»öÄ¹¡§Ã«¸ý ¸ù¡Ë¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¡Ê°Ê²¼¡¢¹âÀì¡Ë¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹µ»½Ñ¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖWiCON2025¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤È¤Ê¤ëËÜÁªÂç²ñ¤ò¡¢2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅìµþÂç³Ø °ËÆ£¹ñºÝ³Ø½Ñ¥»¥ó¥¿ー °ËÆ£¼Õ²¸¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Á´ºÎÂò¥Áー¥à¤¬ËÜÁªÂç²ñ¤Ø½¸·ë
WiCON¡Ê¥ï¥¤¥³¥ó¡Ë¤Ï¡¢¹âÀìÀ¸¤¬ÌµÀþÄÌ¿®µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¡Ê¥â¥Î¡¦¥¢¥×¥ê¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¸¡Æ¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ»½Ñ¼Â¾Ú¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦¼ÂÁ©·¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÎãÇ¯¤ÏÍ½ÁªÂç²ñ¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤òÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¤ÏÍ½ÁªÂç²ñ¤ò¼Â»Ü¤»¤º¡¢ºòÇ¯6·î¤Î¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò·Ð¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¡¢Ìó8¥ö·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êµ»½Ñ¼Â¾Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Á´20¥Áー¥à¡ÊºÎÂò¥Áー¥à¡Ë¤¬ËÜÁªÂç²ñ²ñ¾ì¤Ë½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÀ®²Ì¤òÈ¯É½
ËÜÁªÂç²ñÅöÆü¤Ï¡¢³Æ¥Áー¥à¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¼Âµ¡¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥Ý¥¹¥¿ーÅ¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸¦µæ¡¦³«È¯À®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¿³ºº°÷¤¬µ»½Ñ¤Î´°À®ÅÙ¤ä¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î²ÄÇ½À¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¿³ºº¤·¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢Í¥½¨¾Þ¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤Î¼øÍ¿¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¿³ºº¤Ï¡¢»º³Ø´±¤ÎÍ¼±¼Ô¤ª¤è¤Ó±¿±Ä°Ñ°÷¤Ë¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£±¿±Ä°Ñ°÷ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¿¹ÀîÇîÇ·»á¡ÊCIAJ²ñÄ¹¡¿ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç³Ø¡¢´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀìÌç²È¤¬¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢µ»½ÑÅªÆÈÁÏÀ¡¢¼ÂÁõÎÏ¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¹âÀìÀ¸¤Îµ»½Ñ¼Â¾Ú¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥×¥é¥Á¥Ê¶¨»¿´ë¶È³Æ¼Ò¤è¤ê¡¢ÆÈ¼«»ëÅÀ¤ÇÁªÄê¤µ¤ì¤ë¡Ö¶¨»¿´ë¶È¾Þ¡×¤Î¼øÍ¿¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡À¤Âå¤ÎÌµÀþ¿Íºà°éÀ®¤È¡¢ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢³ØÀ¸¡¢¶µ°÷¡¢¶¨»¿´ë¶È¡¢Í¼±¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ »²²Ã¥Áー¥à°ìÍ÷
WiCON¸ø¼°¥µ¥¤¥È WiCON2025ºÎÂò·ë²Ì°ìÍ÷¡§https://wicon.jp/2025/award
¢£ WiCON 2025 ËÜÁªÂç²ñ¡¦É½¾´¼° ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë13:00～18:30
²ñ¾ì¡§ÅìµþÂç³Ø °ËÆ£¹ñºÝ³Ø½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー°ËÆ£¼Õ²¸¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿7-3-1¡Ë
¼çºÅ¡§WiCON±¿±Ä¶¨µÄ²ñ ¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊóÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯»º¶È¶¨²ñ(CIAJ)¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÁ´¹ñÃÏ°è¾ðÊó²½¿ä¿Ê¶¨²ñ(APPLIC)¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÎ©¹âÅùÀìÌç³Ø¹»µ¡¹½¡Ë
¶¦ºÅ¡§ ÁíÌ³¾Ê
»²²Ã¼Ô¡§WiCONºÎÂò¥Áー¥à¤Î³ØÀ¸¡¦¶µ°÷¡¢¶¨»¿´ë¶È¡¢Í¼±¼Ô¿³ºº°÷ ¤Û¤«
ËÜÁªÂç²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://wicon.jp/2025/events/final_info
¢£ËÜÁªÂç²ñ¤Î´ÑÍ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¾ì¤Ç¤Î´ÑÍ÷¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÁªÂç²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ÏYoutubeLive¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
WiCON2025ËÜÁªÂç²ñ YoutubeLive¡§https://youtu.be/I-t0fl819Gg
¡Ê2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë13¡§00 ÇÛ¿®³«»Ï¡Ë
¢£ ËÜÁªÂç²ñ¿³ºº°÷¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
±¿±Ä°Ñ°÷ºÂÄ¹
¡¡¿¹Àî ÇîÇ·¡ÊCIAJ²ñÄ¹¡¿ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø¡Ë
Í¼±¼Ô¿³ºº°÷
¡¡º£°æ Î¶°ì¡ÊË¡À¯Âç³Ø ¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³ØÉô ÅÔ»Ô´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø²Ê ¶µ¼ø¡Ë
¡¡ÂÀÅÄ Ä¾¼ù¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒNew Stories ÂåÉ½¡¿Code for Japan Íý»ö¡Ë
¡¡¾®Àî ÍµÇ·¡ÊÁíÌ³¾Ê Áí¹çÄÌ¿®´ðÈ×¶É ÅÅÇÈÉô ÅÅÇÈÀ¯ºö²ÝÄ¹¡Ë
¡¡ÃæÃ« Åí»Ò¡ÊÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø ¾ðÊóÄÌ¿®·Ï ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹ ½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡¡ËÙ±Û ¸ù¡ÊÆü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹ ÉûÊÔ½¸Ä¹¡Ë
±¿±Ä°Ñ°÷ ¥×¥é¥Á¥Ê¶¨»¿´ë¶È
¥·¥ë¥Ðー¶¨»¿´ë¶È
¢£ ÅöÆü¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë- 13:00¡¡³«²ñ¡¦¼çºÅ¼Ô°§»¢
- 13:05¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ê20¥Áー¥à¡¿³Æ6Ê¬¡Ë
- 15:20¡¡¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó
- 16:40¡¡ºÇ½ª¿³ºº
- 17:30¡¡É½¾´¼°
- 18:10¡¡ÊÄ²ñ
- 18:30¡¡¸òÎ®²ñ
¢£ ¶¨»¿´ë¶È¡Ê¼ÒÌ¾ ¿ô»ú/¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È/50²»½ç¡Ë
¡Ú¥×¥é¥Á¥Ê¶¨»¿´ë¶È¡Û
1Finity³ô¼°²ñ¼Ò
KDDI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò°ÂÆ£¡¦´Ö
¥¨¥¯¥·¥ª¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¥¨¥ß¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
¤µ¤¯¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæµ¡¹½
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
Åì¸÷ÅÅµ¤¹©»ö³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüËÜ¥³¥à¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©¥·¥¹¥Æ¥à¥º
»°É©ÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥¤¥È¡¦¥ï¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥³ー
¥íー¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú¥·¥ë¥Ðー¶¨»¿´ë¶È¡Û
£É£È£É±¿ÈÂµ¡³£³ô¼°²ñ¼Ò
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
PwC Japan¹çÆ±²ñ¼Ò
´äºêÄÌ¿®µ¡³ô¼°²ñ¼Ò
²ÅÅµ¤¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¼¯Åç·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¹ñºÝÅÅµ¤
Åì³¤Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¨¥Ê¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò