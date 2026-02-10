¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖCelestia¡Ê¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡Ë¡×¤ÏÁ´¹ñ14Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë»¥ËÚÅ¹¤ò2·î1Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖCelestia¡Ê¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¡¾Â½á¡Ë¤Ï14Å¹ÊÞÌÜ¤Î¿·Å¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ë¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ªCelestia¡Ê¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ» »¥ËÚ¥¨¥ê¥¢¤ËÁ´¹ñ14Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·Å¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»¥ËÚ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï½é¤Î¥ªー¥×¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤¤¤Å¤é¤¯ÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤âÀ§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÄÌ¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Celestia¤ÎÆÃÄ§
¥Þ¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¾¯¿Í¿ôÀ©¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤â°Â¿´¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬ÃúÇ«¤Ë»ØÆ³¤·¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ÎÄ´ÏÂ¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤éÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
Celestia¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿´¤È¸ÆµÛ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤Ê¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÈÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¹¥¿¥¸¥ªÌ¾¤ÎCelestia¤Ï¡¢Èþ¤È·ò¹¯¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤òÆÏ¤±¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤±¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÌÜÅª¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¡¢ËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤È·ò¤ä¤«¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¤Ê¤éÂÎ¸³ÌµÎÁ¡ª¼ê¤Ö¤é¤ÇÄÌ¤¨¤ë½¼¼Â¤Î¥µー¥Ó¥¹
¥ªー¥×¥óµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª
¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¦¥§¥¢¤ÏÌµÎÁ¤Ç¥ì¥ó¥¿¥ë²ÄÇ½¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥µー¥Ðー¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶õ¤»þ´Ö¤Ë¤â¼ê¤Ö¤é¤Çµ¤·Ú¤Ë¤ªÄÌ¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¡¢»ÑÀª²þÁ±¤äÁé¤»¤ä¤¹¤¤¿ÈÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤Êý¡¢¤¼¤ÒCelestia¤Ç¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
ÌµÎÁÂÎ¸³Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª :
https://reserve.celes-pilates.jp/reserve/schedule/22/40?trial=true
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´
¥¥ì¥¤¤ÊÀßÈ÷¢ö
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡§Celestia »¥ËÚÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©060-0061
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî1¾òÀ¾3-8-20
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ»¥ËÚ¥×¥é¥¶B1F
ºÇ´ó±Ø¡¡¡§¡ÖÂçÄÌ±Ø¡×ÅÌÊâ2Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö»¥ËÚ±Ø¡×ÅÌÊâ10Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§7:00～23:00
ÄêµÙÆü¡¡¡§Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê12/30～1/3¡Ë
¢£¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡ÊCelestia¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ë¡¢ËÜÍè¤Îµ±¤¤ò¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë2025Ç¯¤ËÀßÎ©¡£
¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¡£ÃúÇ«¤Ê»ØÆ³¤ÇÍýÁÛ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤Î±äÄ¹¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¡È¿´¤ÎÍ¾Çò¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËËþ¤Á¤¿ËèÆü¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÈËÜÍè¤Îµ±¤¡É¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¢
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー34³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¡¾Â ½á
ÀßÎ© ¡§2013Ç¯10·î
HP¡¡¡¡¡¡ ¡§https://celes-pilates.jp/
Instagram¡§https://www.instagram.com/celestia_pilates/
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥»¥ì¥¹¥Æ¥£¥¢¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¡Ö¥Á¥¥ó¥¸¥à¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥´¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ö¥Á¥¥ó¥´¥ë¥Õ¡×¤Î±¿±Ä
¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
TEL¡§0120-186-282