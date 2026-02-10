¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÛFOD¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØMAZZEL DUO MISSION¡Ù ¥·ー¥º¥ó£± Âè£´²ó £²·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë25»þ45Ê¬～ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷·èÄê¡ª¡ª
https://fod.fujitv.co.jp/title/3092¡¡¡ÊÇÛ¿®¥Úー¥¸¡Ë
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹FOD¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØMAZZEL DUO MISSION¡Ù¥·ー¥º¥ó£±¤ÎÂè£´²ó¤¬¡¢£²·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë25»þ45Ê¬¤è¤êÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ë¤Æ´°Á´ÈÇ¤òÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡ªº£²ó¤âMAZZEL¥á¥ó¥Ðー¤¬¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØMAZZEL DUO MISSION¡Ù¡ÊC¡Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ØMAZZEL DUO MISSION¡Ù¤Ï¡¢¿·À¤Âå¥À¥ó¥¹¡õ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×MAZZEL¤ÎKAIRYU¡Ê¥«¥¤¥ê¥å¥¦¡Ë¡¢NAOYA¡Ê¥Ê¥ª¥ä¡Ë¡¢RAN¡Ê¥é¥ó¡Ë¡¢SEITO¡Ê¥»¥¤¥È¡Ë¡¢RYUKI¡Ê¥ê¥å¥¦¥¡Ë¡¢TAKUTO¡Ê¥¿¥¯¥È¡Ë¡¢HAYATO¡Ê¥Ï¥ä¥È¡Ë¡¢EIKI¡Ê¥¨¥¤¥¡Ë¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤ò¤â¤Ã¤¿£¸¿Í¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢DUO¡Ê£²¿Í£±ÁÈ¡Ë¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤¬¿¿·õ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËMAZZEL¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥º¥ó£±¤Ç¤Ï¡¢MAZZEL¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ò¡¢2025Ç¯£··îËö¤«¤éFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç½ç¼¡ÇÛ¿®¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó£±¤ÎºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥º¥ó£±Âè£±²ó¤Ç¤ÏÏÂÂÀ¸Ý¤ÈÀ¼Í¥¡¢Âè£²²ó¤Ç¤Ï¥¢ー¥Á¥§¥êー¤È¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¡¢Âè£³²ó¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤È¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥×¤ËÄ©Àï¤·¸«»ö¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿MAZZEL¥á¥ó¥Ðー¡£¥·ー¥º¥ó£±ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè£´²ó¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï½ÅÂçÈ¯É½¤â¡ª¡©ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢FOD¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÄ©Àï¸å¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Èー¥¯¤â½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤éÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡þ¡¡ÈÖÁÈ³µÍ×
¢£¥¿ ¥¤ ¥È ¥ë¡§¡ØMAZZEL DUO MISSION¡Ù ¥·ー¥º¥ó£± Âè£´²ó
¢£ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡§£²·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë25»þ45Ê¬～ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢FOD¤Ë¤Æ´°Á´ÈÇ¤òÇÛ¿®
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ª¤è¤ÓFODÇÛ¿®³«»ÏÆü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£½Ð¡¡¡¡¡¡±é¡§¡ãMAZZEL¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡KAIRYU¡¢NAOYA¡¢RAN¡¢SEITO¡¢RYUKI¡¢TAKUTO¡¢HAYATO¡¢EIKI
¢£¥¹ ¥¿ ¥Ã ¥Õ¡§´ë²è¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§ÅÄÃæ¿¸ÂÀÏº
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¾®ÌîÅÄÀ¬ÎÉ¡¿ÅÄÃ¼Íû¼Ó¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Áí¹ç±é½Ð¡§°æ¸ÍÅÄ·ò¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À©ºî¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤Ä¤¯¤ê¤Ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À©ºîÃøºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó
