¡ÚÂçºå¡¦Å·²¦»ûÆ°Êª±à¡Û1,600¿Í¤Èºî¤Ã¤¿¡ÖÇÑºà¥â¥¶¥¤¥¯¥¢ー¥È¡×¤¬¿·À¤³¦¥²ー¥È¤Ë¾ïÀßÅ¸¼¨·èÄê¡ªË¬Ìä´Ç¸îÅù¤ÎÇÑºà¤¬¡¢¥Û¥¦¤Á¤ã¤ó¡¦¥¬¥ª¥¦¤Î¥¢ー¥È¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë
¡ÖÆ°Êª±à¡¢¤¤¤Ä¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
2026Ç¯2·î3Æü¡¢Âçºå¡¦Å·²¦»ûÆ°Êª±à¤Î¡Ö¿·À¤³¦¥²ー¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢1,600¿Í¤ÎÍè±à¼Ô¤È¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¥â¥¶¥¤¥¯¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤Î¾ïÀßÅ¸¼¨¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸¼¨½éÆü¤ÎÍÍ»Ò¡¡Å·²¦»ûÆ°Êª±à ¿·À¤³¦¥²ー¥È¤Ë¤Æ
ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤ËÆ±±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿SDGs·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅ·²¦»ûÆ°Êª±à¤Ç³Ø¤ÖSDGzoo¡×¤Ë¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ë¬Ìä´Ç¸î¤äÎÅ°é¡¢²ÈÄí¤«¤é½Ð¤¿ÇÑºàÅù¤ò³èÍÑ¤·¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤ÇÁíÀªÌó1,600¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±±à¤Î¿Íµ¤¼Ô¡Ö¥Û¥¦¤Á¤ã¤ó¡Ê¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¡Ë¡×¤È¡Ö¥¬¥ª¥¦¡Ê¥é¥¤¥ª¥ó¡Ë¡×¤¬¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÆ°Êª¥â¥¶¥¤¥¯¥¢ー¥È¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢ºßÂð°åÎÅ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤È¤·¤Æ¡ÖË¬Ìä´Ç¸î¤Î¼Á¸þ¾å¤È¸úÎ¨²½¡×¤òDX¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒeWeLL¡Ê¥¤ー¥¦¥§¥ë¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5038¡¡ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬¡¢Æ±¼Ò¤ÎÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¡ÖiBow¡Ê¥¢¥¤¥Ü¥¦¡Ë¡×¥æー¥¶ー¤Ç¤¢¤êË¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î¡¦ÎÅ°é¤Ê¤É¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤¹¤ë¥ê¥Ë¥¨¥°¥ëー¥×ÍÍ¤È¶¦Æ±¤Ç½ÐÅ¸¡¦¶¨»¿¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Û¥¦¤Á¤ã¤ó
¥¬¥ª¥¦
Å¸¼¨³µÍ×
°åÎÅÇÑºà¤Ê¤É¤ÎºÆÍøÍÑÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Æ°Êª¤ÎÂç¹¥¤¤Ê³§¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤¿1ÂÐ¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¡£1,600¿Í¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥Û¥¦¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡Ö¥¬¥ª¥¦¡×¤¬¡¢Íè±à¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¾ïÀß¡ÊÄ¹´üÅ¸¼¨Í½Äê¡Ë
Å¸¼¨¾ì½ê¡¡¡§Å·²¦»ûÆ°Êª±à ¿·À¤³¦¥²ー¥È
Å¸¼¨ºîÉÊ¡¡¡§Íè±à¼Ô»²²Ã·¿ ÇÑºà¥â¥¶¥¤¥¯¥¢ー¥È¥Ñ¥Í¥ë¡Ö¥Û¥¦¤Á¤ã¤ó¤È¥¬¥ª¥¦¡×
¢§ À©ºî»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥³¥Á¥é ¢§
¡Ú1,600¿Í¤¬ÇÑºà¤Çºî¤ëÆ°Êª¥â¥¶¥¤¥¯¥¢ー¥È¤Ë»²²Ã¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ì´Ãæ¤ÇºîÀ®¡ÛeWeLL¡ß¥ê¥Ë¥¨¥°¥ëー¥×¡¢SDGs·¼È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSDGzoo¡× ¤Ç¡È¤¤¤Î¤Á¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤òÈ¯¿®(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000094.000026391.html)
¢£ ÃÏ°è¡¦°åÎÅ¡¦´Ä¶¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¤äÊ¡»ã¤Î°ìÃ¼¤Ë¿¨¤ì¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢°åÎÅÇÑºàÅù¤ò»È¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ËÍè±à¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¡È¤Ä¤¯¤ê¼ê¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î·ë¾½¤Ç¤¹¡£
°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤Î¸½¾ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö»ñ¸»½Û´Ä¡×¤Î»ëÅÀ¤È¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Î¡Ö»²²Ã¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤â¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÅ·²¦»ûÆ°Êª±à¤Ø´óÂ£¡£Æ°Êª±à¤È´Ñ¸÷ÃÏ¡Ö¿·À¤³¦¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°±à¤Î´é¤È¤Ê¤ë¿·À¤³¦¥²ー¥È¤Ë¤Æ¡¢¾ïÀßÅ¸¼¨¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¸¼¨½éÆü¤Ë¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Íè±à¼Ô¤«¤é¡Ö¤¹¤´¤¯¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖVery Good!!¡×¡Ê³¤³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1,600¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤¬·ë½¸¤·¤¿ËÜºîÉÊ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¾ì½ê¤Ç¡È¸«¤é¤ì¤ë»ñ»º¡É¤È¤·¤Æ»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¡¦°åÎÅ¡¦´Ä¶¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤¿¤Ê¥·¥ó¥Ü¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Å·²¦»ûÆ°Êª±à ±¿±Ä²Ý ÌÚÅè³¤ÃÒ¤µ¤ó
Å·²¦»ûÆ°Êª±à ÌÚÅè¤µ¤ó ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖºîÉÊ´óÂ£¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯11·î¤Î¡ØSDGzoo¡Ù¤Ç¡¢Íè±à¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Åö±à¤Î¥Û¥¦¤Á¤ã¤ó¤È¥¬¥ª¥¦¤òÇÑºà¤Ê¤É¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¡£¥²ー¥ÈÁ°¤Î°ìÈÖÌÜÎ©¤Ä¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤ò±àÆâ¤ÇÄó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢À§Èó¤Ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤³¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡Ù¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
ÇÑºà¤ò»È¤Ã¤¿¥â¥¶¥¤¥¯¥¢ー¥È¤Ï·Áºî¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿§¹ç¤¤¤â¥Õ¥©¥ë¥à¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¬¥ª¥¦¤Î¥¿¥Æ¥¬¥ß¤ä¡¢¼ê·Á¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤Þ¤ï¤ê¤ÎÉ÷·Ê¡¢ÀÖ¤¤¥³ー¥ó¤ÎÉôÊ¬¤ò¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢ºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Íè±à¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬»²²Ã¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤ÎÊý¡¹¤¬Â¾¤ÎÊý¤Ë¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤Æ¤Í¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ëÂ¦¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¾ïÀß¤·¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Å·²¦»ûÆ°Êª±à¤È¤·¤Æ¤âÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¥Û¥Ã¥¥ç¥¯¥°¥Þ¤Î¥Û¥¦¤Á¤ã¤ó
¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¥¬¥ª¥¦
¢£ º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
eWeLL¤Ï¡¢¤¤¤Î¤Á¤ÈÊë¤é¤·¤ò¼é¤ëË¬Ìä´Ç¸î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦Ê¡»ã¤Î¸½¾ì¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç»Ù¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¸úÎ¨²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥â¥¶¥¤¥¯¥¢ー¥ÈÅ¸¼¨¤Ï¡¢ÇÑºà¤¬¥¢ー¥È¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë²áÄø¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¿Íµ¤¼Ô¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¡×¡Ö»ñ¸»½Û´Ä¡×¤½¤·¤Æ¡ÖÃÏ°è°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤Î½ÅÍ×À¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤°»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢Íè±à¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤ë»ñ¸»½Û´Ä¡É¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃ¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¡×¤Ø¤Î¶¦´¶¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ°Êª±à¡¢¤¤¤Ä¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¤â¤·¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¾¯¤·Á°¤Î¤³¤È¤Ê¤é¡¢¤¼¤Òµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1,600¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¥¢ー¥È¤¬¡¢³§ÍÍ¤ÎÆ°Êª±à¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¡¢¤è¤ê²¹¤«¤¯¡¢°ÕµÁ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Å·²¦»ûÆ°Êª±à¡¡¿·À¤³¦¥²ー¥È
¢£ eWeLL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Ò¤È¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢DX¤ÇºßÂð°åÎÅ¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È´µ¼ÔQOL¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬Ìä´Ç¸î¸þ¤±ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¡ÖiBow¡×¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î°åÎÅ¥ê¥½ー¥¹¤òºÇÅ¬²½¤·ÉÂ±¡¤ÎÂà±¡»Ù±ç¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¤±¤¢¥í¥°¤Ã¤È¡×Åù¤òÅ¸³«¤·¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç6Ëü3Àé¿Í°Ê¾å¤Î´Ç¸î»ÕÅù(¢¨1)¤Î¶ÈÌ³¤ÇÆü¡¹ÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢±ä¤Ù92Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎºßÂð´µ¼Ô(¢¨2)¤ÎÎÅÍÜ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒeWeLL
¾å¾ì»Ô¾ì ¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§5038¡Ë
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÌî ¹ä¿Í¡Ê¥Ê¥«¥Î ¥Î¥ê¥È¡Ë
ËÜ¼Ò ¡¡¡¡¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èµ×ÂÀÏºÄ®4-1-3 Âçºå¸æÆ²¶Ú¥Ó¥ë13F
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡§2012Ç¯6·î11Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ºßÂð°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³»Ù±ç»ö¶È¡ÊË¬Ìä´Ç¸î¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¸þ¤±SaaS·¿¶ÈÌ³»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÊÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖiBow¡×¡ËÅù¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¡¢¿ÇÎÅÊó½·ÀÁµá¶ÈÌ³¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¡ÖiBow »öÌ³´ÉÍýÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ê¤É¡Ë
URL¡§eWeLL¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://ewell.co.jp
¡¡¡¡¡¡eWeLL¡¡IR¾ðÊó¡¡ https://ewell.co.jp/ir
¡¡¡¡¡¡iBow¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡ https://ewellibow.jp
¡¡¡¡¡¡¤±¤¢¥í¥°¤Ã¤È¸ø¼° https://carelogood.jp
¼õ¾ÞÎò¡§
2021Ç¯¡ØÂè16²ó¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·»ö¶ÈÁÏ½ÐÂç¾Þ ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ ºÇÍ¥½¨¾Þ¡Ù
2022Ç¯¡ØÂè21²óJapan Venture Awards Ãæ¾®µ¡¹½Íý»öÄ¹¾Þ¡Ù
2023Ç¯¡ØEY¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー2023 ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù
2024Ç¯¡ØKANSAI DX AWARD 2024 ¶áµ¦Áí¹çÄÌ¿®¶ÉÄ¹¾Þ(ÁíÌ³¾Ê)¡Ù
2025Ç¯¡Ø·ÐºÑ»º¶È¾Ê DX¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025 Í¥ÎÉ»öÎã¾Þ¡Ù
Æ±Ç¯¡¡ ¡Ø´Ç¸îDX¥¢¥ïー¥É2025 home nursing¾Þ¡Ù
Æ±Ç¯¡¡ ¡Ø¥Ýー¥¿ー¾Þ 2025¡Ù
¢¨1¡¡2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëiBow¾å¤Ç²ÔÆ¯Ãæ¿¦°÷¤Î´Ç¸î»Õ¡¢½Ú´Ç¸î»Õ¡¢ÀìÌç´Ç¸î»Õ¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¢ºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¢¸À¸ìÄ°³Ð»Î¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡¢´Ç¸î½õ¼êÅù¤ÎÁí¿ô¡£
¢¨2¡¡2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿iBow¾å¤ÎË¬Ìä´Ç¸î»Ø¼¨½ñ¤Î±ä¤ÙÂÐ¾Ý´µ¼Ô¿ô¡£