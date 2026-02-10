JBL¤ÎÅÁÅý¤È³×¿·µ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿µæ¶Ë¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëJBL¥¹¥¿¥¸¥ª¥â¥Ë¥¿ー¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡¡380mm·Â 2¥¦¥§¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥â¥Ë¥¿ー¡ÖJBL 4369¡×È¯É½
¡¡¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖJBL¡×¤è¤ê¡¢ÁÏ¶È80¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥â¥Ë¥¿ー¤ÎÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤éºÇ¿·µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖJBL 4369¡×¤ò2026Ç¯½Õ¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Îー¥¹¥ê¥Ã¥¸¤Ë¤¢¤ëJBL¤Î³«È¯µòÅÀ¡ÖAcoustic Center of Excellence¡×¤ÇÀß·×¡¦³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥â¥Ë¥¿ー¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥ç¥¦2025¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·³«È¯¤Î15¥¤¥ó¥Á¡Ê380mm¡Ë·Â¥¦ー¥Õ¥¡ー¡Ö2219Nd-1¡×¤È¡¢3¥¤¥ó¥Á¡Ê76mm¡Ë·ÂD2¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢¤µ¤é¤ËJBLÆÃµöµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëSonoglass(R)À½HDI(TM)¥Ûー¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿2¥¦¥§¥¤¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢Äã°è¤«¤é¹â°è¤Þ¤Ç¹â¤¤²òÁüÅÙ¤ÈË¤«¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤ò¼Â¸½¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎÀºåÌ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢¥Ûー¥à¥æー¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëË¤«¤Ê²»³ÚÉ½¸½¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹â¤á¡¢ÈæÎà¤Ê¤¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï25mm¸üMDF¤È¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥Õ¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹â¹äÀ¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÉÔÍ×¤Ê¶¦¿¶¤òÅ°ÄìÅª¤ËÇÓ½ü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢IsoAcoustics(TM)¥¢¥¤¥½¥ìー¥·¥ç¥ó¥Õ¥£ー¥È¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾²ÌÌ¤«¤é¤ÎÈ¿¼Í¤òÄã¸º¤·¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤ÇÀµ³Î¤Ê²»¾ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ÏMultiCap(TM)Àß·×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¿®¹æÅÁÃ£¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÏÄ¤ßÄã¸º¤òÄÉµá¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ö¥ëー¥Ð¥Ã¥Õ¥ë¤È¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥ÈÅ·Á³ÌÚÆÍÈÄ»Å¾å¤²¤Î¥¨¥ó¥¯¥íー¥¸¥ãー¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÄ´ÏÂ¤¹¤ëÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü80Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤ï¤ì¤¿²»¶Áµ»½Ñ¤òÆ§½±¤·¤¿JBL¥¹¥¿¥¸¥ª¥â¥Ë¥¿ー¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë
¡ü¿·³«È¯¡¢¥¢¥ë¥ßÃòÂ¤¥Õ¥ìー¥à¡¦15¥¤¥ó¥Á¡Ê380mm¡Ë¥¦ー¥Õ¥¡ー¡Ö2219Nd-1¡×
¡ü¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¡ß¥Í¥ª¥¸¥à¥âー¥¿ーÅëºÜ3¥¤¥ó¥Á¡Ê76mm¡Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¡ÖD2830B¡×
¡üJBLÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ßSonoglass(R)À½HDI(TM)¡ÊHigh-Definition Imaging¡Ë¥Ûー¥ó
¡ü¥Ð¥¤¥ï¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¥Ð¥¤¥¢¥ó¥×ÂÐ±þ¶â¥á¥Ã¥¥Ð¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¹¥È¼°¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿ー¥ß¥Ê¥ë
¡üÊ£¿ô¤Î¾®ÍÆÎÌ¥¥ã¥Ñ¥·¥¿ー¤ÎÊÂÎóÀÜÂ³¤Ë¤è¤ê±þÅúÂ®ÅÙ¤ò²þÁ±¤·¤¿MultiCap(TM)¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
¡üÅÁÅýÅª¤Ê¥Ö¥ëー¥Ð¥Ã¥Õ¥ë¤È¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥ÈÅ·Á³ÌÚÆÍÈÄ»Å¾å¤²¤Î¥¨¥ó¥¯¥íー¥¸¥ãー
¡üJBL / IsoAcoustics(TM)¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥¤¥½¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£ー¥È
[2219Nd-1]
[D2830B]
[D2830B+HDI¥Ûー¥ó]
¡ÖAUDIO FESTA in NAGOYA 2026¡×
¡¡2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢Ì¾¸Å²°¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAUDIO FESTA in NAGOYA 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À§Èó¡¢¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥Öー¥¹¤Ø¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚAUDIO FESTA in NAGOYA 2026³µÍ×¡Û
¢£Ì¾¾Î¡§AUDIO FESTA in NAGOYA 2026
¢£Æü»þ¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00～19¡§00 / 15Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§00～17¡§00
¢£²ñ¾ì¡§Ì¾¸Å²°¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡Ê¢©453-6190 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÊ¿ÃÓÄ®4ÃúÌÜ60-12¥°¥íー¥Ð¥ë¥²ー¥È¡Ë
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://audiofesta.nagoya/
¢¨¡ÖAUDIO FESTA in NAGOYA 2026¡×¤ÎÆþ¾ì¤Ë¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Öー¥¹¡Û
¢£2F 201
¡Ú¹Ö±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ª¤è¤Ó»ÈÍÑµ¡ºà¤Ï¡¢ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãJBL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Èþ¤·¤¤³°´Ñ¤È¥×¥í¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤òÎ¾Î©¤·¤¿²ÈÄíÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀßÎ©¡£°ÊÍè¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë²»³Ú¤¬´Ø¤ï¤ë¥·ー¥ó¤Ç¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤º¿®Íê¤µ¤ì¡¢°¦ÍÑ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
²ÈÄíÍÑÄ¶¹âµé¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤é¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡¢¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¤òÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥è¥¿¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¼ÖºÜ½ãÀµ¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢ÍÑ¤Ê¤É¤ÎÌ±À¸µ¡´ï¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²è´Û¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÊüÁ÷¶É¤ä¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶ÈÌ³ÍÑµ¡´ï¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JBL¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¶¥µ»¾ì¤Ç²»¶Á¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊÊÆ¹ñËÜ¼Ò/Harman International Industries, Incorporated¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ª¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥«ー¤È¡¢¤½¤ì¤é¤òÅý¹ç¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¾ÃÈñ¼Ô¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Àß·×¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤ÎAKG(R)¡¢ARCAM¡¢Harman Kardon(R)¡¢Infinity(R)¡¢JBL(R)¡¢Lexicon(R)¡¢Mark Levinson(R)¡¢Revel(R)¤ò´Þ¤à¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª°¦¹¥²È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¿¥³¥ó¥µー¥È²ñ¾ì¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¾Î»¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£Æü¤Ç¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿¼«Æ°¼Ö¤¬À¤³¦¤Ç5,000ËüÂæ°Ê¾åÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä²ÈÄí¡¢¼Ö¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿½½²¯Âæ¤â¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤¬°ÂÁ´¤ÊÀÜÂ³¤äÅý¹ç¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ïー¥Þ¥ó¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÏÁ´À¤³¦¤ËÌó30,000Ì¾¤Î¼Ò°÷¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
