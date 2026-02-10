¡ÚºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡Û±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ªº£¤³¤³¤À¤±¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥é¥Ü¤äµðÂç¥¦¥£¥ó¥Éー7ÌÌ¤âÂçÊÑ¿È
(2·î18Æü(¿å)¸ø³«Í½Äê)
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î25Æü(¿å)～3·î24Æü(²Ð)
¾ì½ê¡§ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 1³¬ ¥³¥ó¥³ー¥¹¥¦¥£¥ó¥Éー¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢¤Û¤«
¢¨Å¸³«¾ì½ê¤Ë¤è¤ê²ñ´ü¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÏºåµÞ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://web.hh-online.jp/fashion/shop/index.html?shoptype=1&cid=s_hhky&utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_term=fashion)¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£(2·î11Æü(¿å)¸ø³«Í½Äê)
ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2·î25Æü(¿å)～3·î24Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¡¢2026SS¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖWE LOVE FASHION¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¡ÈCOME UP ROSES¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¶¯¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¤¿¤Á¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤à¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢3·î6Æü(¶â)¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª1³¬¥³¥ó¥³ー¥¹¥¦¥£¥ó¥Éー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ìó20¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢3·î4Æü(¿å)～10Æü(²Ð)¤Ë¤Ï¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëPOP UP SHOP¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿ー¤¬1³¬ ¥³¥ó¥³ー¥¹¥¦¥£¥ó¥Éー¤Ë¡ª
4¹æ¢¨¥¤¥áー¥¸
´ü´Ö¡§2·î18Æü(¿å)～3·î13Æü(¶â)
¾ì½ê¡§1³¬ ¥³¥ó¥³ー¥¹¥¦¥£¥ó¥Éー
¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¥°¥ê¥ó¥À¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢½Õ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¦¥£¥ó¥Éー¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤Î¡Ö¶¯¤µ¡×¤È¥°¥ê¥ó¥À¤Î¡ÖÍ¥¤·¤µ¡×¡£Æó¿Í¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¡¢²Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤ª¤ä¤«¤Ç¿Ä¤Î¤¢¤ë½Õ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿·àÃæ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¥×¥í¥Ã¥×(¾®Æ»¶ñ)¤òÆÃÊÌÅ¸¼¨¡£ÆÃ¤Ë4¹æ¥¦¥£¥ó¥Éー¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡Ö²«¿§¤¤¥ì¥ó¥¬¤ÎÆ»¡×¤òÍæÀû¾õ¤ËºÆ¸½¡£¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤ä¡¢Í½¹ðÊÔ¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
6¹æ ¥°¥ê¥ó¥À¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£·àÃæ¤Î¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤ÎÍ¥²í¤Ê±©¤ò²Ö¡¹¤ò»È¤¤É½¸½¡£¢¨¥¤¥áー¥¸
2¹æ ¶¯¤¯Í¥¤·¤¤¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£ºé¤¸Ø¤ë²Ö¡¹¤Ç¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤ÎË¹»Ò¤Î¥â¥Áー¥Õ¤òÉ½¸½¡£¢¨¥¤¥áー¥¸
¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡ÙPOP UP SHOP¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
´ü´Ö¡§3·î4Æü(¿å)～10Æü(²Ð)
¾ì½ê¡§1³¬ ¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸11
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦DAICHI MIURA¤¬¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¥°¥ê¥ó¥À¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Ï¥ó¥«¥Á¡¢¥Á¥ãー¥à¤Ê¤É¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖWICKED¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖWICKED¡ßDAICHI MIURA¡×T¥·¥ã¥Ä ³Æ11,000±ß
¡ÖWICKED¡ßDAICHI MIURA¡×CLASSICS THE SMALL LUXURY ¥×¥ê¥ó¥È¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ ³Æ3,960±ß
¡ÖWICKED¡ßDAICHI MIURA¡×¥Á¥ãー¥à¡õ¥â¥Ð¥¤¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È ³Æ5,280±ß
¡ÖWICKED¡ßDAICHI MIURA¡×HANWAY LONG UMBRELLA ³Æ26,400±ß¡¡
¡ÖWICKED¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º ¥ß¥éー¥Á¥ãー¥à ³Æ2,530±ß¡¢»É½«¥Á¥ãー¥à ³Æ1,980±ß
¡ÖWICKED¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º ¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á ³Æ1,430±ß
¥¹¥¤ー¥Ä¤â¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡×¤Ë¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡Ö¥í¥«¥ó¥À¡×¥Ô¥ó¥¯¥É¥ì¥¹¥Öー¥±¥¯¥ìー¥× 3,300±ß¡¢¥°¥êー¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹¥Öー¥±¥¯¥ìー¥× 3,300±ß¡ý12³¬¡ý2·î25Æü(¿å)～3·î17Æü(²Ð)
¡Ö´ÝÊ¡àÝàêÅ¹¡×¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡×¥Ç¥å¥ª¡¦¥Þ¥Õ¥£¥ó 1,870±ß¡¢¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡×¥Û¥Ã¥È¥ªー¥ì 990±ß¡¢¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡×¥¯¥êー¥à¥½ー¥À ³Æ1,100±ß¡ý9³¬¡ý2·î25Æü(¿å)～3·î17Æü(²Ð)
¡Ö¥Èー¥¥çー¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥íー¥º¡×¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥íー¥º 6¸ÄÆþ¡¡WICKED edition¥Ýー¥Á¥»¥Ã¥È 2,501±ß¡ý3·î4Æü(¿å)～10Æü(²Ð)¡ý£±³¬ ¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸11¢¨ÃÏ²¼1³¬¡Ö¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥íー¥º¡×¤Ç¤Ï3·îËöº¢¤Þ¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¡£
¡Ö¥·¥ãー¥êー¥Æ¥ó¥×¥ë¡×¥É¥ì¥¹¡Ê¥ª¥ÕÇò¡¦¹õ¡Ë ³Æ109,780±ß～¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡Ë 28,380±ß¡¢¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ë 22,880±ß¡ý2·î25Æü(¿å)～3·î24Æü(²Ð)¡ý11³¬
¡ÖWICKED¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
´ü´ÖÃæ¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡ÙÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¾å¤²¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤´°û¿©¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÃå3,000Ì¾ÍÍ¤Ë´Ì¥Ð¥Ã¥Á¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÇä¾ì¡¦²ñ¾ì¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó5¼ï¤ÎÃæ¤«¤é1ÅÀ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£³Æ¼ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
WE LOVE FASHION¡ßWICKED¡ßÂçºåÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡ ¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
´ü´Ö¡§3·î4Æü(¿å)～10Æü(²Ð)
¾ì½ê¡§1³¬ ¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸12
ÂçºåÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡½êÂ°³ØÀ¸10Ì¾¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2·î18Æü(¿å)¤è¤ê1³¬ ¥³¥ó¥³ー¥¹¥¦¥£¥ó¥Éー¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¡£
