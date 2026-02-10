¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー ¸¶½É¥«¥Õ¥§ 2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ) ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó
¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ï2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¡¢Îò»Ë¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¿ÀµÜÁ°¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー ¸¶½É¥«¥Õ¥§¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ²ºÅÄÀî¡Ê½ÂÃ«Àî¤Î»ÙÎ®¡Ë¤¬Î®¤ì¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤äÊªÎ®¤òÀÅ¤«¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÀî¶Ú¤Ï¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¥¥ã¥Ã¥È¥¹¥È¥êー¥È¤È¤¤¤¦Êâ¹Ô¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¼´¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³¤ÎÃÏ·Á¤ò¤Ê¤¾¤ë¤è¤¦¤ËÂ³¤¯ÄÌ¤ê¤Ë¤ÏÆø¤ï¤¤¤¬ÅÀºß¤·¡¢Êâ¤¯¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤¬È¯¸«¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¡¢²óÍ·À¤ËÉÙ¤ó¤ÀÅÔ»ÔÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ï¤ËÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢ÆÈ¼«¤ÎÉ÷·Ê¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢³¹¤Îµ²±¤ÈÌ¤Íè¤ò·Ò¤°¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¸¶½É¥«¥Õ¥§¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶½É¥«¥Õ¥§¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ËÜ¼ÁÅª¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ëTEKI DESIGN¡Ê¥Æ¥ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤ÎÀ¾±ÊÎµÌé»á¤¬º£²ó½é¤á¤ÆÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Æß¤¤µ±¤¤òÊü¤Ä¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Î¥Õ¥¡¥µー¥É¡£ÄÌ¤ê¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¡¹¤äÆü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ë³¹¤ÎÉ½¾ð¤òÃê¾ÝÅª¤Ë±Ç¤·¹þ¤ß¡¢³¹¤Îµ¤ÇÛ¤ò¥«¥Õ¥§¤ÎÆâÂ¦¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥µー¥É¤ÏÅ¹Æâ¤Ø¤ÈÏ¢Â³¤·¡¢¸¶½É¤Î³¹¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ç°ìÂ©¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¥³ー¥ÒーÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶½É¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤¥³ー¥Òー¤ò¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿Ãê½ÐÊýË¡¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤Î¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥Õ¥§¤ËÀè¶î¤±¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äã²¹¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥É¥ê¥Ã¥×Ãê½Ð¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤Î¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー¤Ï¡¢¥³ー¥ÒーÆ¦ËÜÍè¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥í¥Þ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¤½¤ÎË¤«¤Ê¸ÄÀ¤òÀ¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¢¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ê¥¨ー¥¸¥å ¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡×¤Î½é¤Î¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¥ê¥¨ー¥¸¥å¥ï¥Ã¥Õ¥ë ËõÃã¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Õー¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÉûÅç¥â¥¦»á´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢¸¶½É¥«¥Õ¥§¤ÇÀè¹Ô¤·¤ÆÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿·¥á¥Ë¥åー¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥¦¥§¥¢¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ëRivers¡Ê¥ê¥Ðー¥º¡Ë¤È¶¦¤ËÀ½ºî¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¤ò¸¶½É¥«¥Õ¥§¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Àè¹Ô¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¸¶½É¤ÎÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢³¹Êâ¤¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Õ¤ÈÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥³ー¥Òー¤òÊÒ¼ê¤Ë³¹¤½¤Î¤â¤Î¤òÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
CAFE DESIGN
¿ÀµÜÁ°¡¢¤«¤Ä¤Æ²ºÅÄÀî¤¬ÀÅ¤«¤ËÎ®¤ì¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤äÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢¡É³¹¤Îµ²±¤ÈÌ¤Íè¤ò·Ò¤°¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¸¶½É¥«¥Õ¥§¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¸¶½É¥«¥Õ¥§¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢TEKI DESIGN¤ÎÀ¾±ÊÎµÌé»á¤¬º£²ó½é¤á¤ÆÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Æß¤¤µ±¤¤òÊü¤Ä¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Î¥Õ¥¡¥µー¥É¡£¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¡¹¤ä³¹¤Îµ¤ÇÛ¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯±Ç¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥µー¥É¤¬Å¹Æâ¤Ø¤ÈÂ³¤¯¤³¤È¤Ç³¹¤Îµ¤ÇÛ¤È¥«¥Õ¥§¤ò´Ë¤ä¤«¤Ë·Ò¤®¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤ÎÊÉÌÌ¤«¤éÅ·°æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ïº¸´±¤ÎÀÑÁØ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢³¹¤ÎÊÑ²½¤äÊ¸²½¤Îº®¤¶¤ê¹ç¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å·°æ¤ËºÎÍÑ¤·¤¿Ã¸¤¤ÀÄ¿§¤ÎÈ¿¼ÍÁÇºà¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ó¥ë¤ÎÃ«´Ö¤«¤é¸«¾å¤²¤ëÀÄ¶õ¤Î¤è¤¦¤Ê³«Êü´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£³¹¤Îµ¤ÇÛ¤¬ÀÅ¤«¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¶õ´Ö¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬°ìÇÕ¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÞ»¤ì¤ë¥³ー¥Òー¤È¶¦¤Ë¡¢¸¶½É¤È¤¤¤¦³¹¤½¤Î¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
TEKI DESIGN À¾±Ê ÎµÌé »á¡¡¥³¥á¥ó¥È
°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë³¹¤ÎÉ÷·Ê¡¦Ê¸²½¤ËÄÉ½¾¤·¤Æ¤¤¤¯
¡Ö¿·¤·¤¤Ï©ÃÏ¤ò°ú¤¹þ¤ß¡¢¸¶½É¤ÎÃ«´Ö¤Î¶õ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×
¸¶½É¤È¤¤¤¦³¹¤Ï¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÂ¿ÍÍ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢º®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢ÆÈ¼«¤Î·Ê¿§¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¸¶½É¤é¤·¤µ¤È¤Ï¡Ö°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë³¹¤ÎÉ÷·Ê¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¾ï¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë³¹¤ÎÀ³Ê¤À¤ÈÂª¤¨¤¿¡£¥Õ¥¡¥µー¥É¤Ë¤Ï³¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÆß¤¤È¿¼ÍÁÇºà¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¤ê¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¡¹¤äÆü¡¹¹¹¿·¤µ¤ì¤ë³¹¤ÎÉ÷·Ê¤òÃê¾Ý²½¤·¤Æ±Ç¤ê¤³¤Þ¤»¡¢³¹¤Îµ¤ÇÛ¤ò°ú¤¹þ¤àÁàºî¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤Î¥Õ¥¡¥µー¥É¤¬Å¹Æâ¤Ë±ä¤Ó¤Æ¤¤¤¡¢¿·¤·¤¤Ï©ÃÏ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
ÊÉÌÌ¤«¤éÅ·°æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ïº¸´±¤ÎÀÑÁØ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢³¹¤ÎÊÑ²½¤ÎÃßÀÑ¤ä¡¢½Å¤Ê¤êº®¤¶¤ê¤¢¤¦ÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï±À¤Î¸«¤¨Êý¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
Å·°æ¤Ë¤ÏÇö¤¤ÀÄ¤ÎÈ¿¼ÍÁÇºà¤òÀß¤±¡¢¤½¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¿§¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¸¶½É¤Î³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤ë¡¢¥Ó¥ë¤ÎÃ«´Ö¤«¤é¸«¤¨¤ë¶õ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
³¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¶½É¤È¤¤¤¦³¹¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÃæ¤Ç°ìÂ©¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
À¾±Ê ÎµÌé Tatsuya Nishinaga
1988Ç¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ÅçÀ¸¤Þ¤ì
2011Ç¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ÅçÂç³ØÂ´¶È
2011Ç¯-2021Ç¯¡¡¡¡SUPPOSE DESIGN OFFICE
2021Ç¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TEKI DESIGN
TEKI¡¡CONSEPT
¤¢¤ë¤Ù¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤ë»ö
¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«
¾ðÊó¤È¤·¤Æ¥«¥¿¥Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¾ðÊó¤È¤·¤Æ¥«¥¿¥Á¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È
¤½¤ÎÎ¾Â¦¤«¤éÄÉµá¤·¡¢À°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢
¤¢¤ë¤Ù¤ÍÍ»Ò¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë»×¤¦
¤³¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Áàºî¤òÃúÇ«¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·Â³¤±¤¿¤¤
CAFE DRINK MENU¡¡¸¶½É¥«¥Õ¥§ ¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー
¸¶½É¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿Ãê½ÐÊýË¡¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤Î¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥Õ¥§¤ËÀè¶î¤±¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿å½Ð¤·¤ÇÃê½Ð¤·¡¢Æ¦ËÜÍè¤Î¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Ê¤¬¤éÀ¡¤ó¤À¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー¤ÎÄêÈÖ¥Ö¥ì¥ó¥É¤Ç¡¢¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥¯¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¥·¥å¥¬ー¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¥Ø¥¤¥º¡¦¥Ð¥ìー¡¦¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤ä¤ª¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ¦¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬°ìÇÕ¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÃê½Ð¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤Ê¤É¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥É¥ê¥ó¥¯¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·ー¥º¥Ê¥ë¥é¥Æ¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó»þ¤Ë¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤ëºù¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡Ö¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥é¥Æ¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢½Õ¤Î¹âÍÈ´¶¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¸¶½É¥«¥Õ¥§¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú3·î19Æü(ÌÚ) ¸¶½É¥«¥Õ¥§Àè¹ÔÈ¯Çä¡Û
¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー ¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¡¡792±ß
Á´¹ñ¤Î¥«¥Õ¥§¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¥³ー¥Òー¤Î¥³ー¥ë¥É¥Ö¥ê¥åー¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Îä¤¿¤¤¥³ー¥Òー¤ò¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÃê½ÐÊýË¡¤òºÎÍÑ¡£¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¥³ー¥Òー¤òÎä¤¿¤¤¿å¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥É¥ê¥Ã¥×Ãê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¦¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥í¥Þ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ºÃÏ¤´¤È¤ÎË¤«¤Ê¸ÄÀ¤ò¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥¯¥êー¥ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤Îµ¨Àá¡¢¥³ー¥Òー¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤»þ¤ä¡¢³¹»¶ºö¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û
¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥é¥Æ¡ÊHOT¡¿ICED¡Ë¡¡850±ß
¿åÌÌ¤òÉº¤¦ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¤¥·ー¥º¥Ê¥ë¥é¥Æ¡£¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ë¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥¦¥©ー¥¿ー¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥·¥í¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ºù¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç¥Õ¥íー¥é¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ºù¤ò»×¤ï¤»¤ëÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥ë¥Óー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿»ÀÌ£¤È¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¨Àá¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥é¥Æ¤ò½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¶¦¤Ë¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ï¡Ü121±ß¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ËÊÑ¹¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û
ËõÃã¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥é¥Æ¡ÊHOT¡¿ICED¡Ë¡¡980±ß
¥«¥Õ¥§¤Ç¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëËõÃã¥é¥Æ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ¤ÎÃãÌä²°¡ÖÍø¾·±àÃãÊÞ¡Ê¤ê¤·¤ç¤¦¤¨¤ó¤Á¤ã¤Û¡Ë¡×¤ÎµþÅÔ»ºËõÃã¡Ö±ÇÎÐ¡Ê¤¨¤¤¤ê¤ç¤¯¡Ë¡×¤Ë¡¢¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥·¥í¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ËõÃã¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥é¥Æ¤¬¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥·¥í¥Ã¥×¤Î¥Õ¥íー¥é¥ë¤Ê¹á¤ê¤¬²Ú¤ä¤«¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥ë¥Óー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥Ù¥êー¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷Ì£¤¬¥«¥«¥ª¤Î¥³¥¯¤È½Å¤Ê¤ê¡¢ºù¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤È¡¢ËõÃã¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É÷Ì£¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¥·¥í¥Ã¥×¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬ËõÃã¤Î¿¼¤¤»Ý¤ß¤ò¤Þ¤í¤ä¤«¤ËÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ËõÃã¥¹¥¤ー¥Ä¤ò»×¤ï¤»¤ë¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¶ー¥È´¶³Ð¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
CAFE FOOD MENU ¸¶½É¥«¥Õ¥§ ¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー
¸¶½É¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢4¼ïÎà¤Î¿·¤¿¤Ê¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤òÀè¹ÔÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏ¶È»þ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥¤¥³¥ó¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ê¥¨ー¥¸¥å ¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÎËõÃã¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Å¤ß¤ÈËõÃã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥¯¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¥íー¥¹¥È´¶¤È¤â¿´ÃÏÎÉ¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥»¥¤¥Ü¥êー¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¥³ー¥ë¥É¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Õー¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ÉûÅç¥â¥¦»á´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¹ñ»º¾®Çþ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥³ー¥Òー¤È¤ÎÁêÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ªºî¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢³¹¤Î»¶ºö¤È¶¦¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú3·î19Æü(ÌÚ) ¸¶½É¥«¥Õ¥§Àè¹ÔÈ¯Çä¡Û
¥ê¥¨ー¥¸¥å¥ï¥Ã¥Õ¥ë ËõÃã¡¡660±ß
¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥ê¥¨ー¥¸¥å ¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡×¡£½é¤Î¥Õ¥ìー¥ÐーÅ¸³«¤È¤·¤Æ¡¢ËõÃã¤ò¸¶½É¥«¥Õ¥§Àè¹Ô¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤È¥Ð¥¿ー¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥ï¥Ã¥Õ¥ëÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¸·Áª¤·¤¿ËõÃã¤òÎý¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»ÈÍÑ¤¹¤ëËõÃã¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëËõÃã¥é¥Æ¤Ë¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞÃãÌä²°¡ÖÍø¾·±àÃãÊÞ¡Ê¤ê¤·¤ç¤¦¤¨¤ó¤Á¤ã¤Û¡Ë¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤é¡¢¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ËõÃã¤òºÎÍÑ¡£¤Û¤ÉÎÉ¤¤¶ìÌ£¤ÈËõÃã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥¯¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¤ËõÃã¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ë¥é¥Úー¥¹¥È¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤¹á¤ê¤È¡¢¥·ー¥½¥ë¥È¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê±öÌ£¤¬ËõÃã¤ÎÎØ³Ô¤òÁ¯ÌÀ¤Ë°ú¤Î©¤Æ¡¢¾åÉÊ¤Ç±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë´Å¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤´ÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é°ìËç¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú3·î19Æü(ÌÚ) ¸¶½É¥«¥Õ¥§Àè¹ÔÈ¯Çä¡Û
¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥Ñ¥Õ¥§ ËõÃã¡¡820±ß
¸¶½É¥«¥Õ¥§Àè¹Ô¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¨ー¥¸¥å¥ï¥Ã¥Õ¥ë ËõÃã¡×¤ò¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ë¾Æ¤¾å¤²¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¥ß¥ë¥¯¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»Èþ±Í»º¤ÎµíÆý¤Ç¤ªºî¤ê¤·¤¿HiO ICE CREAM¤Î¡ÖÈþ±Í¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¡×¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢»Å¾å¤²¤Ë¹á¤êË¤«¤ÊËõÃã¤òÅº¤¨¤Æ¤Õ¤ï¤ê¤È¤·¤¿ËõÃã¤Î¹á¤ê¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ËõÃã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥¯¤È¶ìÌ£¤¬¡¢¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´Å¤ß¤ÈÄ´ÏÂ¤·¡¢¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£ËõÃã¤Î¿¼¤ß¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ï¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¥íー¥¹¥È´¶¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥É¥ê¥ó¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿ º¸¡§¤µ¤Ð¥Ý¥Æ¥È and ¥Áー¥º¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¡±¦¡§¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ï¥à and ¥Áー¥º¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á
¡Ú3·î19Æü(ÌÚ) ¸¶½É¥«¥Õ¥§Àè¹ÔÈ¯Çä¡Û
¡Ú¥Õー¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ÉûÅç¥â¥¦»á´Æ½¤¡Û
¤µ¤Ð¥Ý¥Æ¥È and ¥Áー¥º¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¡980±ß
¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢µ¤·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³ー¥ë¥É¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤¬¡¢¿·¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¸¶½É¥«¥Õ¥§Àè¹Ô¤ÇÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç»Ý¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤µ¤Ð¤ò¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤Ë¥®¥ê¥·¥ã¥èー¥°¥ë¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Áー¥º¥Úー¥¹¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¡¢ßîÀ½¥Þ¥è¥Íー¥º¤Î¥³¥¯¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ï¥±¥¤¥Ñー¤òÅº¤¨¡¢¤µ¤Ð¤ÎË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥Á¥ã¥Ð¥¿¤ò»ÈÍÑ¡£»Å¾å¤²¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥£¥ë¤È¥Ñ¥»¥ê¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤¬¡¢¾Æ¤¤¤¿¤µ¤Ð¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤Ë¹á¤ê¤Î¥ì¥¤¥äー¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¯¹¤¬¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú3·î19Æü(ÌÚ) ¸¶½É¥«¥Õ¥§Àè¹ÔÈ¯Çä¡Û
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥Ï¥à and ¥Áー¥º¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¡¡920±ß
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥â¥ë¥¿¥Ç¥Ã¥é¥Ï¥à¤È¡¢¥®¥ê¥·¥ã¥èー¥°¥ë¥È¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Áー¥º¥Úー¥¹¥È¤ò·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Á¥ã¥Ð¥¿¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥ë¥¿¥Ç¥Ã¥é¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê±öÌ£¤È¡¢¥Áー¥º¥Úー¥¹¥È¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥ë¥¿¥Ç¥Ã¥é¤ËÎý¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Ê¥Ã¥Ä´¶¤È¡¢¹õ¸ÕÜ¥¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬Ë¤«¤ÊÍ¾±¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÃúÇ«¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³ー¥Òー¤È¤´°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PRE-SALE ITEM¡¡¸¶½É¥«¥Õ¥§ Àè¹ÔÈ¯Çä¥¢¥¤¥Æ¥à
¡Ú3·î19Æü(ÌÚ) ¸¶½É¥«¥Õ¥§¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Àè¹ÔÈ¯Çä¡Û
¥â¥¯ ¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¡¡5,720±ß
¾¯¤·¤º¤Ä¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ª»¶Êâ¤ä¤ª½Ð¤«¤±¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¤ò¸¶½É¥«¥Õ¥§¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Àè¹Ô¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥É¥ê¥ó¥¯¥¦¥§¥¢¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ê¥Ðー¥º¤È¶¦¤ËÀ½ºî¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÊÝ²¹¡¦ÊÝÎä¸ú²Ì¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢ÄÌ¶Ð¤ä¤ª»¶Êâ¡¢Î¹Àè¤Ê¤É¤Ç¤â°û¤ßº¢¤Î²¹ÅÙ¤ò¿´ÃÏÎÉ¤¯ÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿·ÚÎÌ¤Ê¥Ü¥È¥ë¤Ë¡¢³¸¤Ë¤Ï¿å¤Ë¶¯¤¯ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¢¥«¥·¥¢¤ÎÅ·Á³ÌÚ¤ò»ÈÍÑ¡£¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸ÌÚÌÜ¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¤¬¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ü¥È¥ë¤È¤·¤Æ°¦Ãå¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ÈÇ±¤ê¤Ç³«ÊÄ¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤ä¡¢É¹¤âÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯Àö¤¤¤ä¤¹¤¤¹¤á¤Î°û¤ß¸ý¤Ê¤É¡¢ËèÆü»È¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
ÍÆÎÌ¡§350ml
CAFE INFORMATION
¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー ¸¶½É¥«¥Õ¥§
¢¨2026Ç¯3·î19Æü(ÌÚ)¡¡GRAND OPEN
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-15-17 ¥¯¥ì¥¹¥È¥³ー¥È¿ÀµÜÁ°1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡¡8:00～20:00
Å¹ÊÞÌÌÀÑ¡¡82.95Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
ÀÊ¿ô¡¡26ÀÊ
¥¢¥¯¥»¥¹
JR»³¼êÀþ¡Ö¸¶½É±Ø¡×¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¡ÖÌÀ¼£¿ÀµÜÁ°±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâÌó5Ê¬
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þÉ½¼¨
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
ABOUT BLUE BOTTLE COFFEE¡¡¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー¤È¤Ï
¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー¤Ï2002Ç¯¤Ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¦¥ªー¥¯¥é¥ó¥É¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥³ー¥ÒーÇÀ±à¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ç¿·Á¯¤Ê¥³ー¥Òー¤ò¹ñÆâ¤Î¼«¼ÒßäÀù½ê¤ÇßäÀù¤·¡¢¤´ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÃúÇ«¤ËÞ»¤ì¤¿¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÊ¼Á¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥³ー¥Òー¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êÈþ¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥³ー¥Òー¤ÇÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¢¥¸¥¢(ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¾å³¤¡¢¹á¹Á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë)¤Ë¹ç·×100Å¹ÊÞ°Ê¾å¤Î¥«¥Õ¥§¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¾ÜºÙ¤Ï¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー¤Î³ÆSNS¤ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://store.bluebottlecoffee.jp/
¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/bluebottlejapan/
¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー ¸ø¼°X¡§https://x.com/bluebottlejapan
¥Ö¥ëー¥Ü¥È¥ë¥³ー¥Òー ¥«¥Õ¥§°ìÍ÷¡§https://store.bluebottlecoffee.jp/pages/cafes