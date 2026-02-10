¡ÚÌ¾¸Å²°¡¦Ì¾±Ø¥¨¥ê¥¢¡ÛÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ë13Å¹ÊÞ¹½¤¨¤ë¡ÈÂç¤¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¤Î¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê²È Â¿»Ê¡Ê¤¿¤·¡Ë¡×Ì¾±ØÅìÅ¹¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ª¼ÖÆ»Å¹¤ËÂ³¤¯¡Ö¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë2¹æÅ¹¡×¤È¤·¤Æ2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÂÔË¾¤Î¥ªー¥×¥ó¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÌ¾¸Å²°¿©ÎÈ¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê²È Â¿»Ê¡Ê¤¿¤·¡Ë¡×¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë13Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£Ì¾±ØÅìÅ¹¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê²È Â¿»Ê¡Ê¤¿¤·¡Ë¡×¤Îº£¸å¤ÎÅ¹ÊÞÅ¸³«¤Ë¤ª¤±¤ë°ì¤Ä¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤ª¤Ë¤®¤ê²È Â¿»Ê(¤¿¤·)Ì¾±ØÅìÅ¹¤¬¡¢2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¡Ö²«¿§¤¤´ÇÈÄ¤ÎÂç¤¤Ê¼ê¤Å¤¯¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê²È Â¿»Ê(¤¿¤·)¡×¡£2024Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¼ÖÆ»Å¹¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÂ³¤¡¢Ì¾±Ø¡ÊÌ¾¸Å²°±Ø¡Ë¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤ª¤Ë¤®¤ê²È Â¿»Ê¡Ê¤¿¤·¡ËÌ¾±ØÅìÅ¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÁõ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ú¥ªー¥×¥óÆü¸ÂÄê¡Û¿Íµ¤¤ª¤Ë¤®¤ê5ÉÊ¤¬¡Ö100±ß¡×¡ª¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óµÇ°¥»ー¥ë
ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆµÙÅ¹´ü´ÖÃæ¤â¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¡¢Æüº¢¤è¤êÂ¿»ÊÌ¾±ØÅìÅ¹¤ò¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢2·î13Æü(¶â)¤ÎÅöÆü¸ÂÄê¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¥»ー¥ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óµÇ°¥»ー¥ë ¡Û
³«ºÅÆü¡§ 2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤Î¤ß
¥ªー¥×¥óÆü±Ä¶È»þ´Ö¡§7:00~15:00
¥»ー¥ëÆâÍÆ¡§190±ß¡¦200±ß¤Î¿Íµ¤¤ª¤Ë¤®¤ê5ÉÊ¤ò¡Ö100±ß¡×¤ÇÈÎÇä
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§ [¤µ¤±¡¦¾®¤¨¤ÓÅ·¤Þ¤Ö¤·¡¦¥Ä¥Ê¥Þ¥è¡¦ºÚ¤á¤·¡¦Æü¹â¤³¤ó¤Ö]
¹ØÆþÀ©¸Â¡§ ¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ5¸Ä¤Þ¤Ç
¢¨ÅöÆü¤ÏÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Î¤ß¡ÊÍ½ÌóÉÔ²Ä¡¦¥á¥Ë¥åー¸ÂÄê¡Ë
¢¨ÅöÆü¤Ïº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤ÎÍèÅ¹¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁíºÚ¡¦ÍÈ¤²Êª ³Æ¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Äê²Á¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë2¹æÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤ÎÌ¾±ØÅìÅ¹¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¼ÖÆ»Å¹¡×¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤¿¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë2¹æÅ¹¤Ç¤¹¡£
Ï·ÊÞ¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Íî¤ÁÃå¤¤ä°Â¿´´¶¤ò¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÁª¤Ó¤ä¤¹¤µ¤ä¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦Å¹ÊÞ¤Ø¤Èºþ¿·¡£Å¹ÊÞÃ±ÂÎ¤Î²þÁõ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢º£¸å¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¸³«¤Î»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þÂå¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢10Ç¯¡¢20Ç¯Àè¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö°ìÈÖ¿È¶á¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê²È¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤¡¢¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È(https://tashi-onigiri.com/)¤âÁ´ÌÌÅª¤Ëºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾´¶Åª¤ËÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥Þ¥Û¥é¥¤¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¾±ØÅìÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢ÅÚÍËÆü¤Î±Ä¶È³«»Ï¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ë»¤·¤¤Ê¿Æü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÙÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ë¤â¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¡ÖÂ¿»Ê¡Ê¤¿¤·¡Ë¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤ª¤Ë¤®¤ê²È Â¿»Ê¡Ê¤¿¤·¡Ë¤Î3¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Â¿»Ê(¤¿¤·)¤¬¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï°ìÀÚÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1.¤ªÊÆ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Ê¤ªÊÆ¤¬¼çÌò¡Ë
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÌç¤È¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤³¤È¤òÄÉµá¡£ÆÈ¼«À½Ë¡¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¤ª¤Ë¤®¤êÀìÍÑÊÆ¡ÖÂ¿»Ê(¤¿¤·)¤ÎÊÆ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤ªÊÆËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
2.Âç¤¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê
°ìÈÌÅª¤Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÌó1.5ÇÜ¡£ÁÏ¶È¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤òºÆ¸½¤·¤¿¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êì¤ÎÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç¤¹¡£
3.¼ê¤Ë¤®¤ê¤À¤«¤é¤Ç¤¤ëÈþÌ£¤·¤µ
°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¼ê¤Å¤¯¤ê¡£
¿¦¿Í¤ÎÀäÌ¯¤ÊÎÏ²Ã¸º¤ÇÊÆÎ³¤Î´Ö¤ËÅ¬ÅÙ¤Ê·ä´Ö¤òºî¤ê¡¢·¿²¡¤·¤Ç¤ÏºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¿©¤Ù¤¿»þ¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È²ò¤±¤ë¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê²È Â¿»Ê(¤¿¤·)¡×¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¤¬Ã´Åö
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê²È Â¿»Ê¡Ê¤¿¤·¡Ë¡×¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ì¾±ØÅìÅ¹¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò´Þ¤á¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥í¥´¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢Å¹ÊÞ¶õ´Ö¡¢¥µ¥¤¥ó¡¢¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Õ
¤ª¤Ë¤®¤ê²È Â¿»Ê(¤¿¤·¡Ë Ì¾±ØÅìÅ¹
½»½ê¡§¢©450-0002 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø3ÃúÌÜ2-5
TEL¡§052-586-7577
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü 7:00-15:00¡¢ÅÚÍË 9:00-15:00 ¡¢½ËÆü 8:30-15:00¡Ê¢¨ÅÚÍË±Ä¶È¤ò³«»Ï¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍËÆü
¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¡§Å¹Æ¬¹ðÃÎ¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È»²¾È
Web¥µ¥¤¥È¡§https://tashi-onigiri.com/¡¡
¡Ô±¿±Ä²ñ¼Ò¡Õ
³ô¼°²ñ¼ÒÌ¾¸Å²°¿©ÎÈ
½»½ê¡§¢©460-0008¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É2-1-1ÆüÅÚÃÏÌ¾¸Å²°¥Ó¥ë4³¬¡¡Â¿»Ê»ö¶ÈËÜÉô
TEL¡§052-202-8818
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î～¶â ¡Ê10:00-14:00¡Ë¢¨ÅÚÆü½Ë¤Ï½ü¤¯
¡Ô¼èºà°ÍÍê¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Õ
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¥é¥Ü
Ì¾¸Å²°¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡
¢©451-0051°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶èÂ§Éð¿·Ä®4-3-20µ×ÅÄ¥Ó¥ë2F
TEL¡¡052-253-9571(ÅÅÏÃ¤Ï¼«Æ°²»À¼ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡¡
FAX¡¡052-253-9572¡¡
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ https://design-kom.com(https://design-kom.com/)