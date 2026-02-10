SNS¤Ç1£¶0Ëü²óºÆÀ¸¤ÈÏÃÂê¤Î¡Ö±Õ¤À¤ìÂÐºö¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¦ÉÊ¡×¡£±Õ¤À¤ì¤ò¡È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡É¿©Âî±ø¤ì¤òËÉ¤°¡¢¿·È¯ÁÛ¤Î¤¦¤Ä¤ï¡£¡ÚUKEMARU.¡Û(¤¦¤±¤Þ¤ë)¤ò2·î11Æü¤è¤êMakuake¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä³«»Ï¡£
Makuake¸ø³«¡ÚURL¡Ûhttps://www.makuake.com/project/ukemaru/
Instagram¡¡ ¡ÚURL¡Ûhttps://www.instagram.com/ukemaru._
Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤ÊÉÔÊØ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò·è¤¹¤ëÀ¸³è¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Lukoba(Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô)¤Ï¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¿©Âî¤Î¡È±Õ¤À¤ì¡ÉÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·È¯ÁÛ¤Î´ï¡ÖUKEMARU.¡×(¤¦¤±¤Þ¤ë)¤ò³«È¯¤·¡¢Makuake¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥¿¥ì¡¢¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢±ÕÂÎ¤Î¼ïÎà¤äÀ¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦±Õ¤À¤ì¡£UKEMARU.(¤¦¤±¤Þ¤ë)¤Ï¡¢¤½¤Î¿â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±Õ¤ò´ï¤¬¼õ¤±»ß¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃæ¤ØÌá¤¹¹½Â¤¤Ç¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ÎÄ´¹ç¤«¤é¿©Âî¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤Þ¤Ç¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Û
¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥½ー¥¹¤òÃí¤°¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ãí¤®¸ý¤«¤é¥Äー¤Ã¤ÈÅÁ¤Ã¤¿°ì¶Ú¤Î±ÕÂÎ¤¬´ï¤Î¥Õ¥Á¤ä¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤Ý¤¿¤Ã¤ÈÍî¤Á¤ë¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¿©»ö¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Úー¥Ñー¤Ê¤É¤Ç¿¡¤¯¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥Æー¥Ö¥ë¤ä¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¤Ë¡¢´Ý¤¤¥·¥ß¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿©Âî¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥½ー¥¹¤ÎÎØ¥¸¥ß¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ÄÇ°¡Ä¡Ö¤Þ¤¢¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈËè²ó¥µ¥Ã¤È¿¡¤¤¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤Ï
▪️¤â¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤è¤¯¡¢¥¹¥Ã¤ÈÃí¤®¤¿¤¤
▪️¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥¿¥ì¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
▪️¥Æー¥Ö¥ë¤ò±ø¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤
▪️Ëè²ó¿¡¤¯¤¿¤á¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Î¾ÃÈñ¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤...
¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤¬¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÂæ½ê¤ä¿©Âî¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
UKEMARU.(¤¦¤±¤Þ¤ë)¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±Õ¤À¤ì¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤ò¡¢¿©Âî¤«¤é¤½¤Ã¤È¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
±Õ¤À¤ì¤Ï¡Ö¼õ¤±¤ë¡×
ÆéÎÁÍý¤Ê¤ÉÌ£¤òÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤ËºÇÅ¬¡£
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ§¡Û±Õ¤À¤ì¤ò¼õ¤±¤È¤á¤Æ¡¢¥¥ì¥¤¤ò¼é¤ë
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡É±Õ¤À¤ì¤òËÉ¤°¡È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡É¿â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±»ß¤á¤ë¡È¹½Â¤¤Ç¡¢Ãí¤®¸ý¤Î²¼¤Ë±Õ¤À¤ì¤ò¼õ¤±¤ë¹Â¡¡¡È¼õ¤±¸ý¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤¿Ç´À¤ÎÄã¤¤±Õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥é¥¤¥Àー¾õ¤Î¼õ¤±¸ý¤«¤éÍÆ´ï¤ÎÃæ¤ØÌá¤ëÀß·×¡£
Ãí¤®¸ý¤Ï¡¢ÀèÃ¼¤¬¥·¥ãー¥×¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·ÊÖ¤·¤ò¤Ä¤±¤¿·Á¡£Î®¤ì¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤ä¤¹¤¯¡¢±Õ¤À¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢±ÕÀÚ¤ìÎÉ¤¯¥¹¥àー¥º¤ËÃí¤°¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º®¤¼¤ä¤¹¤¤¡¢¿¼¤µ¤È°ÂÄê¡£
¤¦¤Ä¤ï¤ÎÄìÌÌ¤òÊ¿¤é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½Å¿´¤¬²¼¤¬¤ê¡¢°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Äì¤¬´ù¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ©Ãå¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òº®¤¼¤ë¤È¤¤â¡¢¤°¤é¤Ä¤«¤º°ÂÄê¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¼¤µ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ï¤ÎÃæ¤ÇÄ´Ì£ÎÁ¤òº®¤¼¤ë¥¹¥Úー¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢°Ü¤·ÂØ¤¨¤ë¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢Àö¤¤Êª¤¬¾Ê¤±¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£ÆÃ¼ì¤Ê·Á¾õ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¸å¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄêÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí¤®¸ý¤Ë¥¹¥×ー¥ó¤ä¾®¤µ¤ÊË¢Î©¤Æ´ï¤òÎ©¤Æ¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¢¿©Àöµ¡ÂÐ±þ
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸OK¤ß¤ê¤ó¤ä¼òÎà¤Ê¤ÉÄ´Ì£ÎÁ¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ëÈô¤Ð¤·¤â´ÊÃ±
¿©Àöµ¡ÂÐ±þ¡ªÃí¤®¸ý¤ÎÀí¤Ã¤¿·Á¾õ¤Î¤¿¤á¡¢Àö¾ôÃæ¤Ë³ä¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
¥«¥éー¤Ï¡¢¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥ª¥êー¥Ö¥°¥ìー¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¿©Âî¤Ë¤è¤¯ÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÏÂÍÎÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤ÎÁÍý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Þ¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
ÈþÇ»¾Æ¤Î»ºÃÏ¡¢Ï·ÊÞ¤¬À½Â¤
À½Â¤¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£·£°Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤Á½ÏÎý¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò¤â¤ÄµþÆ«ÍÒ¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£µþÆ«ÍÒ¶È¤Ï¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤«¤é1300Ç¯¤Û¤É¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¡ÖÈþÇ»¾Æ¡×¤Î»ºÃÏ¡¦´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô¤ÎÃÏ¤Ç¾¼ÏÂ23Ç¯¡Ê1948Ç¯¡Ë¤ËÁÏ¶È¤·¡¢70Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÆ«¼§´ï¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëÁÇºà¡ÊÅÚÊª/ÂÑ²½»Î/¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÅÚ¤Ê¤É¡Ë¤«¤éÀ©ºî¤Ç¤¤ë¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿©´ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÚÆé¡¢¤´ÈÓÆé¡¢±ö¡¢º½Åü¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢
ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÆ«¼§´ï¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎUKEMARU.¤Ï¿©´ï¤ÎÁÇºà¤Ç¤âÂåÉ½Åª¤Ê¡Ö¼§´ï¡×¤òÍÑ¤¤¤ÆÃúÇ«¤ËÀ©ºî¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«È¯¥¹¥Èー¥êー¡Û
Â©»Ò¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ー¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿©Âî¤Î¸«Ä¾¤·
Â©»Ò¤ÎÆýÀ½ÉÊ¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡È¤Ç¤¤ë¤À¤±»ÔÈÎÉÊ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡É¿©À¸³è¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤³¤ó¤ÊÎÁÍý¤Ë¤Þ¤ÇÆýÀ½ÉÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î!?¡×¤ÈÅö»þ¤Ï¶Ã¤¤ÈÆ±»þ¤Ë»ÔÈÎÉÊ¤ò°Â°×¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È¶²ÉÝ¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¥¿¥ì¤ä¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¼êºî¤ê¤Î¥¿¥ì¤ä¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¿©Âî¤ò°Ï¤à»þ´Ö¤¬ÄêÃå¤·¡¢¿©Âî¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÆé¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÀ½¥´¥Þ¥À¥ì¡¢¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¤¥ë¡¢¥Í¥®±ö¥À¥ì¡¢¥Ý¥ó¿Ý¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÌ£¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¡¢²æ¤¬²È¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â ¡È¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¡É ¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥³¥Ã¥È¤ä¾®È¤«¤é¥¿¥ì¤òÃí¤°¤¿¤Ó¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¡Ö¥¿¥é～¥Ã¡×¤È±Õ¤À¤ì¡£ºî¤Ã¤¿¥¿¥ì¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¿©Âî¤Ë¤ÏÎØ¥¸¥ß¤¬½ÐÍè¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥¿¥ì¤ò¿¡¤¯¼ê´Ö¡¢¿¡¤¼è¤Ã¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤¬»¶¡¹¡£¡Ö¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¡È¿â¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¾ì½ê¡É¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«È¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î»×¤¤¡Û
¿©Âî¤Î¥¥ì¥¤¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡£¤³¤Î»×¤¤¤Ï¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Ë¥³¥ó¥Ó¥ËÊÛÅö¤ÇËèÆü¤Î¿©»ö¤òºÑ¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢³°¤Ç°û¤ßÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î»ä¤Ë¤Ï·è¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©»ö¤Î¥Þ¥Êー¤òÅÁ¤¨¡¢¿©Âî¤Î¤´ÈÓ¤ò¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÀÚ¤ËÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¿©¤ÙÊª¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¿©Âî¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¼«Á³¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£
±Õ¤À¤ì¤·¤Æ¤â¡È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡É¥¥ì¥¤¤ò¡È¼é¤ë¡É¤½¤ì¤¬¡ÖUKEMARU.¡×(¤¦¤±¤Þ¤ë)¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¡È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤â¡¢¤½¤Ã¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡É¤½¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¡¹¤Î·ò¹¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¹¥¤¤Î½÷À¤Ë¡£
¤Þ¤ï¤ê¤È°ìÌ£°ã¤¦¥Æー¥Ö¥ë¥¦¥§¥¢¤ò¤ªÃµ¤·¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡£
±ü¤µ¤Þ¤Î¼êÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¤«¤éÂ£¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¡£
ËèÆü¤Î¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤Ç²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡£
ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡¢ÎÁÍý¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¡£
¤³¤Î´ï¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ç°Ï¤à¿©Âî¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¿¤À¤ÎÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ò¤Ä¤Ê¤°¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¿©Âî¤Ç¡¢¤³¤Î´ï¤¬¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ú»ÈÍÑ¥·ー¥ó¡Û
¡ÚUKEMARU.(¤¦¤±¤Þ¤ë)¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡¦¥µ¥¤¥º ¡§(WDH) Ìó125¡ß81¡ß68 mm
¡¦½Å¤µ ¡§Ìó165g
¡¦ÁÇºà ¡§¼§´ï
¡¦À½Â¤ ¡§ÆüËÜ
¡¦²Á³Ê ¡§4950±ß(ÀÇ¹þ)°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¡¡
¡¦ÆÃµö¾ðÊó¡§2026-005524
¡ÚLukoba¡¡ÂåÉ½ ã¦Ìî¹§¹¬¡Û
Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡£Âçºå°åÀì¡¦Íý³ØÎÅË¡³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢17Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿¡Ö¾®¤µ¤ÊÉÔÊØ¡×¤«¤é¡¢²ÝÂê²ò·è¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢À¸³è¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ²ñ¼Ò°÷¤ò¤ä¤á¡¢2025Ç¯6·î¤ËLukoba¤È¤·¤ÆÆÈÎ©³«¶È¡£Çº¤ß²ò·è¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¦ÉÊ¡¢Âè1¹æ¤È¤Ê¤ë¡ÖUKEMARU.¡×(¤¦¤±¤Þ¤ë)¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
