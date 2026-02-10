¡Ú³«ºÅ¹ðÃÎ¡Û°å±¡¸þ¤±¡ÖÌµ¿Í¼õÉÕ¡¦Àº»»µ¡¡×¤Î¥Ç¥â¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯DXÂÎ¸³¥·¥çー¥ëー¥à¡¡Á´¹ñ10ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·Ð±Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜ ÎµÌé¡¢°Ê²¼ ÆüËÜ·Ð±Ä¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯DXÂÎ¸³¥·¥çー¥ëー¥à Âè3ÃÆ(https://wevery.jp/service/showroom)¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é2·î¤Ë¤«¤±¤ÆÁ´¹ñ10ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ·Ð±Ä¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤ÎSB C&S³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢Ìµ¿Í¼õÉÕ¡¦Àº»»µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÇÎÅ½ê¸þ¤±¾ðÊóÈ¯¿®¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖWevery! ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/Wevery)¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î²ÏÂ¼¿ºÈ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÁàºî¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤Ø¤ÎÂÐºö¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢´µ¼ÔÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¡¢Ê£¹çÅª¤Ê²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DX¤Î³èÍÑ¤ÏÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¼«±¡¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Á¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¸½¾ì¤ÇËÜÅö¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¸¡Æ¤¤ËÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤°åÎÅµ¡´Ø¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ·Ð±Ä¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢DX¤ò¡ÈÂÎ¸³¡É¤òÄÌ¤¸¤ÆÍý²ò¤·¡¢Æ³Æþ¸å¤Î»Ñ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»Ý¡¦ÆÃÄ¹
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ï¡¢Ìµ¿Í¼õÉÕ¡¦Àº»»µ¡¤ò¡¢²ÏÂ¼¿ºÈ¤È°ì½ï¤Ë¼ÂºÝ¤ËÁàºî¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Æ³Æþ¸å¤Î¸½¾ì±¿ÍÑ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖWevery! ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æüº¢¤«¤é¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¿±Ä¤äDX¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÂ¼¿ºÈ¤¬¡¢Á´¹ñ¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ñ¾ì¤ÇÍè¾ì¼Ô¤òÄ¾ÀÜ¥¢¥Æ¥ó¥É¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¾õ¶·¤ä´Ø¿´¤Ë±þ¤¸¤ÆÃúÇ«¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«Æ°¼õÉÕ¡¦Àº»»µ¡¤ÎÁàºî´¶
¡¦¿ÍºàÉÔÂ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ÎÊÑ²½
¡¦¸½¾ì¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤²ÝÂê¤È¤½¤ÎÂÐ±þÊýË¡
Æ°²è¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Î»È¤¤¾¡¼ê¡×¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢DX¤ò¼«±¡¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ëºÝ¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
Á´¹ñ10ÅÔ»Ô¤Ç½ç¼¡³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆüÄø¡¦²ñ¾ì¡Û
²£ÉÍ²ñ¾ì¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê½Ë¡Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ßURL(https://wevery.jp/service/showroom#694a3d3359ca3d27b0123f9c-8863c2150e324a7dadf0d5d0)
ÀçÂæ²ñ¾ì¡§2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ßURL(https://wevery.jp/service/showroom#694a3d3359ca3d27b0123f9c-5b66157acaecbb672064fa8e)
²¬»³²ñ¾ì¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ßURL(https://wevery.jp/service/showroom#694a3d3359ca3d27b0123f9c-cae7cb8a1dee05f67c223391)
µþÅÔ²ñ¾ì¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ßURL(https://wevery.jp/service/showroom#694a3d3359ca3d27b0123f9c-7ba107424c3a9830734a8ed9)
¿À¸Í²ñ¾ì¡§2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ßURL(https://wevery.jp/service/showroom#694a3d3359ca3d27b0123f9c-ecaf9ab217dc959cd3a4c7ba)
¢¨»¥ËÚ¡¦Ê¡²¬¡¦·§ËÜ¡¦¹Åç¡¦¿·³ã²ñ¾ì¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨³Æ²ñ¾ì¤È¤â»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Wevery!¤ª¤è¤ÓSB C&S³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ìµ¿Í¼õÉÕ¡¦Àº»»µ¡¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯DX¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³«¶È°å»Õ¡¢³«¶ÈÍ½Äê°å»Õ¡¢¼õÉÕ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢»öÌ³Ä¹¤Ê¤É¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë½¾»ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
ÆâÍÆ
Ìµ¿Í¼õÉÕ¡¦Àº»»µ¡¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó
²ÏÂ¼¿ºÈ¤Ë¤è¤ë²ñ¾ì¥¢¥Æ¥ó¥É¡¦¥¢¥Æ¥ó¥É¤ª¤è¤Ó²òÀâ
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎDXÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÄÊÌÁêÃÌ
¢£ °ÆÆâÌò¾Ò²ð
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ºîÀ®¥µー¥Ó¥¹Wevery!ÁÏ¶È¼Ô¡¡²ÏÂ¼¿ºÈ
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡Wevery!¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/wevery)¼çºÅ¡¡
¥Ûー¥à¥Úー¥¸ºîÀ®¥µー¥Ó¥¹Wevery!ÁÏ¶È¼Ô
²ÏÂ¼¿ºÈ
2014Ç¯12·î¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¥Ûー¥à¥Úー¥¸ºîÀ®¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖWevery!¡×¤òÆüËÜ·Ð±Ä¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿°å±¡¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸À©ºî¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿Web¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÅ¸³«Ãæ¡£¸½ºßÌó3,500·ï¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤°åÎÅµ¡´Ø¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥«¥ëWeb¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¹ÊóÀïÎ¬¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¡Ö°å±¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢³«¶È°å¸þ¤±YouTube¡ÖWevery!¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¼çºÅ¡£³«¶È°å¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
ÆüËÜ·Ð±Ä¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤È¸½¾ì»Ù±ç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿DX»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤¬¼«±¡¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Á¤ÇDX¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¤ä¸½¾ì¤ÎÃÎ¸«¤ò¡¢º£¸å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó»Ù±çÆâÍÆ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë½¼¼Â¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·Ð±Ä
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¶¶ËÜ ÎµÌé
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜËÃæ»Ô»ûÆâ2ÃúÌÜ13ÈÖ3¹æ
ÀßÎ©¡§1999Ç¯¡ÊÆüËÜ·Ð±Ä¥°¥ëー¥×ÁÏ¶È¡§1967Ç¯¡Ë
URL¡§https://www.nkgr.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç Â¾
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Wevery! ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
https://wevery.jp/service/contact
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥ê¥êー¥¹¡§
https://nkgr.co.jp/company/release/20260210a/