ÀÄ¿¹½Ð¿È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È GOMA ¡ß ¤ê¤ó¤´Í³Íè¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ùー¥¹¥ì¥¶ー¡ÖRINGO-TEX(R)︎¡×¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ò¸ÂÄêÈÎÇä¡ªÅìµþÀÖºä¤Î¡ÖAoMoLink～ÀÖºä～¡×¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ

appcycle³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£´¬ ·½¡¢°Ê²¼appcycle¡Ë¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈGOMA»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒGOMALABO¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¡¢2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤ËÅìµþÀÖºä¡ÖAoMoLink～ÀÖºä～¡Ê¥¢¥ª¥â¥ê¥ó¥¯ÀÖºä¡Ë¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Î´°À®¤ò¼õ¤±¤Æ³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åìµþ²ñ¾ì¤Ï2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÀÄ¿¹»Ô¡Ö¤Í¤Ö¤¿¤Î²È ¥ï¡¦¥é¥Ã¥»¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿Âè1ÃÆ¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ï¡¢GOMA»á¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥àー¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¥ã¥Ã¥È¡×¤ò¡¢Åö¼Ò¤¬³«È¯¡¦À½Â¤¤¹¤ë¤ê¤ó¤´Í³Íè¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ùー¥¹¥ì¥¶ー¡ÖRINGO-TEX(R)︎¡Ê¥ê¥ó¥´¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ë»Ü¤·¤¿¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê2¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ÁÇºà¤òÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»Ô¤ÎÌÚÀ½¥µ¥Ã¥·¥áー¥«ー¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¤ÎÁë¤ÎÃ¼ºà¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥¢ー¥È¥Ñ¥Í¥ë¡×¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤âÀè¹ÔÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÎË¥À½¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤Î½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç»ö¶È½ê¡ÖÈ¬¸Í¥°¥êー¥ó¥×¥é¥ó¥Ä¡×¡Ê±¿±Ä¡§Èó±ÄÍø·¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²ÓÎÑ¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¡»ã½¢Ï«¤òÄÌ¤¸¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î¤Í¤Ö¤¿º×´ü´ÖÃæ¤Ë¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿Åö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤Í¤Ö¤¿¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤âºÆÈÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡Û
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë 11:00～19:00
²ñ¾ì¡§AoMoLink～ÀÖºä～¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä3ÃúÌÜ13-7 ¥µ¥¯¥»¥¹ÀÖºä¥Ó¥ë1³¬¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥íÀéÂåÅÄÀþ ÀÖºä±Ø¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
¡ÚÀÄ¿¹²ñ¾ì¡Û¢¨³«ºÅ½ªÎ»
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë 9:00～17:00
²ñ¾ì¡§¤Í¤Ö¤¿¤Î²È ¥ï¡¦¥é¥Ã¥»¡ÊÀÄ¿¹¸©ÀÄ¿¹»Ô°ÂÊý1ÃúÌÜ1-1¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÀÄ¿¹±Ø¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
¢£ GOMA ¡ß appcycle ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ
RINGO-TEX(R) ¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¡Ö¥àー¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¥ã¥Ã¥È¡×¤Î2¼ï
¿ôÎÌ¡§³Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿ôÎÌ¸ÂÄê
ÁÇºà¡§¤ê¤ó¤´Í³Íè¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ùー¥¹¥ì¥¶ー¡ÖRINGO-TEX(R)︎¡×
Ë¥À½¡§Èó±ÄÍø·¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²ÓÎÑ È¬¸Í¥°¥êー¥ó¥×¥é¥ó¥Ä¡Ê½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç»ö¶È½ê¡¦ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¡Ë
ÆÃÄ§¡§GOMA»á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òRINGO-TEX(R)︎¤Ë»Ü¤·¤¿¡¢¥¢ー¥È¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡£ÀÄ¿¹¸©Æâ¤Î½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç»ö¶È½ê¤Ç°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤ËË¥À½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀè¹ÔÅ¸¼¨¡ÛRINGO-TEX(R) ¥¢ー¥È¥Ñ¥Í¥ë¡Ê³«È¯Ãæ¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¡Ö¥àー¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥¥ã¥Ã¥È¡×¤Î2¼ï
Å¸¼¨¡§¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÀè¹ÔÅ¸¼¨¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë
ÁÇºà¡§¤ê¤ó¤´Í³Íè¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ùー¥¹¥ì¥¶ー¡ÖRINGO-TEX(R)︎¡×¡Ü ³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¤ÎÁë¡ÊÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»Ô¡Ë¤ÎÌÚÀ½¥µ¥Ã¥·À½Â¤»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÃ¼ºà
ÆÃÄ§¡§GOMA»á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¡ÖRINGO-TEX(R)︎¡×¤ò¡¢ÌÚÀ½¥µ¥Ã¥·¤ÎÃ¼ºà¤«¤éÀ©ºî¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¡£ÇÑ´þ¤ê¤ó¤´¡¦ÁëÃ¼ºà¡¦¥¢ー¥È¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÀÄ¿¹¤Î»ñ¸»¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥¢ー¥È¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÀè¹ÔÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖRINGO-TEX(R)︎¡×¤Î¼Á´¶¤ÈGOMA¤Î¥¢ー¥È¤ò´Ö¶á¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆ±»þÈÎÇä¡Û¤Í¤Ö¤¿¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡ÊºÆÈÎ¡Ë
ºòÇ¯¤ÎÀÄ¿¹¤Í¤Ö¤¿º×´ü´ÖÃæ¤Ë¸ÂÄêÈÎÇä¤·¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢appcycle¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤Í¤Ö¤¿¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ê¶âµû¤Í¤Ö¤¿¥Ýー¥Á¡¢¤Í¤Ö¤¿Ê¡ºâÉÛÅù¡Ë¤òºÆÈÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÇØ·Ê
appcycle¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬½Û´Ä¤¹¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ø¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ÎÇÑ´þ¤ê¤ó¤´¤ä¤ê¤ó¤´»ÄÞÖ¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥Ùー¥¹¥ì¥¶ー¡ÖRINGO-TEX(R)︎¡×¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖRINGO-TEX(R)︎¡×¤Î¸¶ÎÁ¤Î7³ä¤ÏÇÑ´þÊª¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î¹çÀ®Èé³×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ´Ä¶Éé²Ù¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
GOMA»á¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô¡ÊµìÁêÇÏÂ¼¡Ë½Ð¿È¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£ADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¡Ë¤È¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡ÊÈ¯Ã£ÀÆÉ¤ß½ñ¤¾ã¤¬¤¤¡Ë¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢ÆÈ¼«¤ÎÁÏºî³èÆ°¤òÅ¸³«¡£2017Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÖAPPLE DESIGN AWARD¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸ÄÅ¸¡ÖGOMAÅ¸¡×¤ò¼·¸ÍÄ®Î©Âë»³±§°ìµÇ°Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¡¢43,000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸©Æâ³°¤«¤é¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
appcycle¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¤Í¤Ö¤¿º×¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¡Ö¶âµû¤Í¤Ö¤¿¥Ýー¥Á¡×¤Î¶¦Æ±À©ºî¤òÄÌ¤¸¤ÆGOMA»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¡¢¡ÖRINGO-TEX(R)︎¡×¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤È¤·¤¿¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¤ÎÁë¡ÊÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»Ô¡Ë¤¬ÌÚÀ½¥µ¥Ã¥·À½Â¤»þ¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ëÃ¼ºà¤ò¥¢ー¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¤âÃå¼ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÎË¥À½¤òÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤Î½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç»ö¶È½ê¡ÖÈ¬¸Í¥°¥êー¥ó¥×¥é¥ó¥Ä¡×¡Ê±¿±Ä¡§Èó±ÄÍø·¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²ÓÎÑ¡Ë¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ê¡»ãÊ¬Ìî¤È¤ÎÏ¢·È¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇÑ´þ¤ê¤ó¤´¡×¡ÖÁë¥µ¥Ã¥·Ã¼ºà¡×¡Ö¥¢ー¥È¡×¡ÖÊ¡»ã½¢Ï«¡×¤È¤¤¤¦ÀÄ¿¹¤Î4¤Ä¤Î»ñ¸»¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢appcycle¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö»º³Ø´±¶âÇÀÊ¡Ï¢·È¡×¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤ËÌ²¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê·Á¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈGOMA »á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
GOMA¡¡³ô¼°²ñ¼ÒGOMALABO ÂåÉ½
ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô¡ÊµìÁêÇÏÂ¼¡Ë½Ð¿È¡£ADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¡Ë¤È¥Ç¥£¥¹¥ì¥¯¥·¥¢¡ÊÈ¯Ã£ÀÆÉ¤ß½ñ¤¾ã¤¬¤¤¡Ë¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£½©ÅÄ¸øÎ©Èþ½Ñ¹©·ÝÃ»´üÂç³Øºß³ØÃæ¤«¤éÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢Â´¶È¸å¤Î2013Ç¯¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£2015Ç¯¡¢Japan Expo Paris¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£2017Ç¯¡¢À¤³¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÖAPPLE DESIGN AWARD¡×¤Ë¤ÆÆüËÜ¿ÍÍ£°ì¤ÎÆþ¾Þ¤È¤Ê¤ë½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊÀ¤³¦2°Ì¡Ë¡¦¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²È¶ñ¸«ËÜ»Ô¡Ö¥ß¥é¥Î¥µ¥íー¥Í¡×¤ËºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¡£2022Ç¯¡¢½é¤ÎÈþ½Ñ´Û¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸ÄÅ¸¡ÖGOMAÅ¸¡×¤òÀÄ¿¹¸©¡¦¼·¸ÍÄ®Î©Âë»³±§°ìµÇ°Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ÊÍè¾ì¼Ô¿ô43,000¿Í¡Ë¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÅÄ¼Ë´ÛÂ¼ÇîÊª´Û¤Ë¤Æ¡ÖGOMAÅ¸£²¡×¤ò³«ºÅ¡£2026Ç¯¡¢È¬¸Í»ÔÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ3²óÌÜ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸ÄÅ¸¡ÖGOMAÅ¸ WONDER¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£¥é¥¤¥Õ¥ïー¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¡¦ÆÃÊÌ»Ù±ç»ÜÀß¤Ë¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÂè2¤ÎGOMA°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¼çºË¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ØÌ´¤ÈÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥È¥ê¥¨¡§GOMA ART CENTER¡ÊÀÄ¿¹¸©ÅÄ¼Ë´ÛÂ¼¡Ë
Instagram¡§@artistgoma_official
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§@goma_official_
¢£ È¬¸Í¥°¥êー¥ó¥×¥é¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀÄ¿¹¸©È¬¸Í»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿»ö¶È½ê¤Ç¤¹¡Ê±¿±Ä¡§Èó±ÄÍø·¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²ÓÎÑ¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§±ÝËÜÍÛ¡¡2014Ç¯ÀßÎ©¡Ë¡£¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬¡¢Ë¥À½ºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤±¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢RINGO-TEX(R)¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤ÎË¥À½¤òÃ´Åö¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢Ê¡»ã½¢Ï«¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢appcycle¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö»º³Ø´±¶âÇÀÊ¡Ï¢·È¡×¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
HP¡§https://hachinohe-green-plants.jp/
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¤ÎÁë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»Ô¤ËËÜ¼Ò¡¦¹©¾ì¤ò¹½¤¨¤ë¡¢¹ñ»ººà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌÚÀ½¥µ¥Ã¥·¤ÎÀìÌç¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡ÊÂåÉ½¼Ô¡§º´Æ£ Àµ»Ö¡¢2016Ç¯ÀßÎ©¡Ë¡£¹ñ»º¿ù¡ÊÌµ¹¤ºà¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÌÚÀ½Áë¡ÖMADOBA¡Ê¥Þ¥É¥Ð¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ´°Á´¼õÃíÀ¸»º¤ÇÀ½ºî¡£ÃÇÇ®ÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¡¢´Ä¶¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤ÌÚÀ½¥µ¥Ã¥·¤Ï¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¢ー¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÀ½¥µ¥Ã¥·À½Â¤»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÃ¼ºà¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Î¥Õ¥ìー¥à¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÚºà¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¾¦ÉÊ²½¤Ë¸þ¤±¤¿³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://nipponnomado.jp/
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
appcycle¤Ï¡¢¡ÖRINGO-TEX(R)︎¡×¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä°Û¶È¼ï¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òº£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò³È¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¡»ã»ö¶È½ê¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Î½¢Ï«µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¸µÀÄ¿¹¤ÎºÍÇ½¤¢¤ëºî¤ê¼ê¤ä¥áー¥«ー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡×¤«¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úappcycle³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡ÀÄ¿¹¸©¤Ï¡¢¤ê¤ó¤´À¸»ºÎÌ¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇNo.1¡£Á´¹ñ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌó60¡ó¤òÀê¤á¤ëÆüËÜ°ì¤Î¤ê¤ó¤´²¦¹ñ¤Ç¤¹¡£¤ê¤ó¤´¤ò»È¤Ã¤¿²Ã¹©ÉÊ¤ä¡¢¤ê¤ó¤´¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ç150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤òÍ¤¹¤ë»º¶È¤È¤·¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ï¡¢¤ê¤ó¤´ÇÀ²È¤Î¹âÎð²½¤äÏ«Æ¯ÎÏÉÔÂ¤Ë¤è¤ëºÏÇÝÌÌÀÑ¤Î¸º¾¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ê¤ó¤´¥¸¥åー¥¹¤ò¹Ê¤Ã¤¿¸å¤Î»ÄÞÖ¤Î½èÍý¤Ë¤«¤«¤ë´Ä¶ÌÌ¡¦ÈñÍÑÌÌ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼ÒÂåÉ½¤ÎÆ£´¬¤Ï¡¢¼«¿È¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀÄ¿¹¸©¤Î¤ê¤ó¤´»º¶È¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¿¤á¡¢2022Ç¯¤Ëappcycle³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¡£ÅìËÌÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ê¤ó¤´¤Î»ÄÞÖ¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¥¨¥·¥«¥ë¥ì¥¶ー¡ÖRINGO-TEX(R)︎¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖRINGO-TEX(R)︎¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÇÑ´þÊª¤ò°Â²Á¤Ç¹ØÆþ¤·Í¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇÑ´þ¤Ë¤«¤«¤ëÉé²Ù¤òÌµ¤¯¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ê¤ó¤´ÇÀ²È¤ËÍø±×¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¥â¥Ç¥ë¤òÀÄ¿¹¸©¤«¤é¹ñÆâ³°¤ËÅ¸³«¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÑ´þ¤ê¤ó¤´¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¹ñ»º¥¨¥·¥«¥ë¥ì¥¶ーÁÇºà¡ÖRINGO-TEX(R)︎¡×
¡¡¡ÖRINGO-TEX(R)︎¡×¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ÎÇÑ´þ¤ê¤ó¤´¤ä»ÄÞÖ¡Êºñ¤ê¤«¤¹¤Ê¤É¡Ë¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î¹ñ»º¹çÀ®Èé³×¤Ç¤¹¡£¸¶ÎÁ¤Î72~74%¤¬ÇÑ´þÊª¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î¹çÀ®Èé³×¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÀÐÌýÍ³Íè¤Î¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¤Î»ÈÍÑ¤ä¡¢³«È¯¡¦À½Â¤¡¢²Ã¹©¡¢ÇÑ´þ¤Ê¤É³Æ¹©Äø¤Ç¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤¶¯ÅÙ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Á´¶¤Ï´ûÂ¸¤Î¹çÈé¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¹á¤ê¤ä¿§¤âÌµ¤¯²Ã¹©¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢½¾Íè¤Î¹çÈéÀ½ÉÊ¤òÂåÂØ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¿·¤¿¤ÊÁÇºà¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìËÌÂç³Ø¤ä¹°Á°Âç³Ø¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê³«È¯¡¢À¸»ºÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¤ê¤ó¤´°Ê³°¤Î1¼¡»º¶È¤ÎÇÑ´þÊª¤ä³ÆÃÏ°è¤ÎÇÑ´þÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊHP¡§https://appcycle.jp(https://appcycle.jp/)¡Ë
¡ÖRINGO-TEX(R)¡Ê¥ê¥ó¥´¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×Æ³Æþ»öÎã
¡Ê£±¡Ë¡ÖANA Green Jet ¡×¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¥«¥Ðー¡¢³×¾®Êª
¡Ê£²¡ËÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¤Î²¦ÎÓ¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWhat Is Heart (¤ï¤¤¤Ï)¡×¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡ ¡§¡¡appcycle³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡§¡¡Æ£´¬ ·½
»ñËÜ¶â : 97,000,000±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
½êºßÃÏ ¡¡¡¡¡§¡¡ÀÄ¿¹¸©¹°Á°»Ô¾å¾ä»ÕÄ®£±£¸－£± ¹°Á°¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñ´Û 4³¬
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡2022Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡¡¡§¡¡¡Ö¤³¤Î¹ñ¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ÀÄ¿¹¤ÎÇÑ´þ¤ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤ó¤´¤ä¤ê¤ó¤´»ÄÞÖ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥ì¥¶ー¡ÖRINGO-TEX(R)¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖRINGO-TEX(R)¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÀÄ¿¹¤Î¤ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤ó¤´»º¶È¤òÃæ¿´¤Ë°ì¼¡»º¶È¤Ø¤ÎÍø±×´Ô¸µ¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Û´Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§¡¡https://appcycle.jp
Instagram ¡§¡¡https://www.instagram.com/appcycle_japan/