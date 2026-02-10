¥¼¥í¥Üー¥É¡¢AIÎÎ°è¤Î³«È¯ÂÎÀ©¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢Tran Quang¤¬VP of Data & AI¡¢Æ£¿¹¿®µÁ¤¬VP of Product¤Ë½¢Ç¤
´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥í¥Üー¥É¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏ·Ä¼¡Æ»Î´¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àITÂç¼êFPT¥°¥ëー¥×¤Î¸µVP of Data & GX¤ÎTran Quang¡Ê¥È¥é¥ó¡¦¥¯¥¡¥ó¡Ë¤¬2026Ç¯1·î¤ËÅö¼Ò¤Ë»²²è¤·¡¢¤³¤ÎÅÙAI¡¦¥Çー¥¿ÎÎ°è¤ò¥êー¥É¤¹¤ëVP of AI & Data¤Ë ½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àËÜÉôÄ¹¤ÎÆ£¿¹¿®µÁ¤¬VP of Product¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ô¤Î½¢Ç¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¥Çー¥¿¡¢AI¤Î³èÍÑ¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¡×¤ÎÂÎ¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ
ÁÏ¶È°ÊÍèÅö¼Ò¤Ï¡¢GHG¡Ê²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤Î»»Äê¡¦²Ä»ë²½¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖZeroboard¡×¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢GHG»»Äê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºESGÎÎ°è¤Ø¤È¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³«¼¨ÂÐ±þ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâ³°¤¢¤ï¤»¤Æ15,000¼Ò°Ê¾å¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÈ¼Áö¤Î²áÄø¤Ç¡¢µ¬À©ÂÐ±þ¤ä³«¼¨ÂÐ±þ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤Î¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¤¡¢¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Î¼Á¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤ä»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°·¤¦¥Çー¥¿¤ÏÇ¯¡¹ÁýÂç¡¦Ê£»¨²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¼ê¤À¤±¤ÇÀ°Íý¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ø¤È¾º²Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤ò»Ù¤¨¤ëAIµ»½Ñ¤Ï¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢AI¤¬È½ÃÇ¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤¬¤è¤êÎÉ¤¤È½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤È¼¨º¶¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏºòÇ¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¡×¤ò·Ç¤²¡¢¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡¦²Ä»ë²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·Ð±Ä¤Î°Õ»×·èÄê¤È¼Â¹Ô¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Î¤â¤È³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tran Quang¤Î»²²è¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«
¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢Åö¼Ò¤ÏAIµ»½Ñ¤òÃ±¤Ê¤ëµ¡Ç½¶¯²½¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³ËÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤ëÂÎÀ©¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿¤ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°éÀ®¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄTran Quang ¤¬¿·¤¿¤Ë»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£Quang¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´Ä¶¤Ç¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¤äAI³èÍÑ¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤ò»Ù¤¨¤ëAI¡×¤Î¼ÂÁõ¤òµ»½ÑÌÌ¤«¤é¸£°ú¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Quang¤ÏVPoP¤ÎÆ£¿¹¿®µÁ¤¬Î¨¤¤¤ë¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢UI/UX¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò²£ÃÇÅª¤ËÃ´¤¦¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àËÜÉô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢µ»½Ñ¤È¥×¥í¥À¥¯¥È»×ÁÛ¤ò°ìÂÎ¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤Î¼Â¹Ô¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀß·×»×ÁÛ¤È¡¢¥Çー¥¿¡¦AI¤ÎÀìÌçÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¡×¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
VP of AI & Data¡¿Tran Quang¤Î¾Ò²ð
<·ÐÎò>
FPT¥°¥ëー¥×¤Ë¤Æ15Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤«¤éCTO¡ÊºÇ¹âµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤ª¤è¤ÓCDXO¡ÊºÇ¹â¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥óÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤òÎòÇ¤¡£FPT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹Á´ÂÎ¤Îµ»½ÑÀïÎ¬¤ª¤è¤ÓÁÈ¿¥Ç½ÎÏ³«È¯¤òÅý³ç¡£DX¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤È¤·¤Æ¡¢Âç¼êÆüËÜ´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºµ¬ÌÏ¤ÎDX¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÂ¿¿ô¿ä¿Ê¡£2020Ç¯¡¢FPT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Æ¼ûÍ×Í½Â¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖUsee¡×¤òÁÏÀß¤·¡¢FMCG¶È³¦¸þ¤±¤Ë¼«Æ°¼ûÍ×Í½Â¬¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£2023Ç¯¤è¤êFPT¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎVP of Data & GX¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Î¥¤¡¦Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤È°Õ»×·èÄê»Ù±ç¤òÃ´Åö¡£Æ±Ç¯10·î¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥¢¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Çー¥¿¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖVertZero¡×¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«ー¥Ü¥óÇÓ½ÐÎÌ¥ì¥Ýー¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡£2026Ç¯1·î¡¢¥¼¥í¥Üー¥É¤ËVP of AI & Data¤È¤·¤Æ»²²è¡£
<¥³¥á¥ó¥È>
»ä¤¬¥¼¥í¥Üー¥É¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢AI¤ò¡ÖÈ½ÃÇ¤òÂåÂØ¤¹¤ëÂ¸ºß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤ÏÁý¤¨Â³¤±¡¢È½ÃÇ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ°Õ»×·èÄê¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´Ä¶¤Ç¥Çー¥¿¤ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¼¥í¥Üー¥É¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤òºÇ¤â³è¤«¤»¤ëÄ©Àï¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤È½ÃÇ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VP of Product¡¿Æ£¿¹¿®µÁ¤Î¾Ò²ð
<·ÐÎò>
¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢TSUTAYA online¤Ë¤Æ¥â¥Ð¥¤¥ëóÕÌÀ´ü¤«¤é¿ô¡¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µー¥Ó¥¹¤òÀ©ºî¡£2008Ç¯¡¢DeNA¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¹¹ð¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±¼ÒÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ë¡¿Í¤ØÉëÇ¤¤·¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£ー¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñー¤Ø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÆâÀ½¥²ー¥à¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£2017Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¤·¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä³¤³°¥²ー¥à¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥º¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¸þ¤±¥²ー¥à³«È¯¤òÅý³ç¡£2019Ç¯¤ËBtoB SaaS»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëClipLine¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¼¹¹ÔÌò°÷CPO¤È¤·¤Æ³«È¯ÉôÌç¤ÎÅý³ç¡¢¤½¤Î¸å³¤³°»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¿ä¿Ê¡£2025Ç¯7·î¡¢¥¼¥í¥Üー¥É¤ËVPoP¤È¤·¤Æ»²²è¡£Î©¶µÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£
<¥³¥á¥ó¥È>
¥¼¥í¥Üー¥É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢GHGÇÓ½ÐÎÌ»»Äê¤äESG¥Çー¥¿¤Î²Ä»ë²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡Ö·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤È¼Â¹Ô¡×¤ËËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Quang»á¤Î»²²è¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½Ñ¶¯²½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Çー¥¿¤ÈAI¤ÎÀìÌçÀ¤È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò¸½¾ì¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë»×ÁÛ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÈ½ÃÇ¤Î¼Á¡×¤òËÜ¼ÁÅª¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥í¥Üー¥É¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ò´É¾¸¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¶¦¤Ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤¬¼«Î§Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÏ·Ä¼¡Æ»Î´¤Î¥³¥á¥ó¥È
AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆ¯¤Êý¤¬º¬ËÜ¤«¤éÊÑ²½¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¼¥í¥Üー¥É¤Ç¤â¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆAI¤¬¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥Äー¥ë¤Ç½ª¤ï¤é¤º¡¢¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Î¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢µ¡Ç½³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ËKey¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò´Þ¤à»ö¶È¾å¤Î¥Çー¥¿¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¼ê¤ÎIT´ë¶È¤Î1¼Ò¤Ç¤¢¤ëFPT¼Ò¤Ç¡¢Data»ö¶È¤äGX¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿Tran Quang »á¤¬»²²è¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾å½Ò¤·¤¿»ö¶È¹½ÁÛ¤Î¼Â¸½¤¬°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Î»ö¶È·Ð¸³¤âÄ¹¤¤VPoP¤ÎÆ£¿¹¡¢¤Þ¤¿¡¢¿·µ¬¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ò¸£°ú¤¹¤ëMauro¡Ê¸µDataseed¡Ë¤Î¥Áー¥à¤Ê¤É¡¢Diversify¤µ¤ì¤¿³«È¯´Ä¶¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸õÊä¼Ô¤«¤éÍ¥½¨¿Íºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¡¢5´üÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ìµ¤¤ËºÍÇ½¤¬½¸·ë¤·¤¿¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢ËèÆü¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë¤´´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Tran Quang ¡ß Æ£¿¹¿®µÁ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò¸ø³«
Åö¼Ò¤Ë»²²è¤·¤¿ÇØ·Ê¤ä¡¢Æó¿Í¤Î°Û¤Ê¤ëÃÎ¸«¤ä¥¹¥¥ë¤«¤é¥Ó¥¸¥ç¥ó¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÊ»¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÆÉ¤à :
https://corp.zeroboard.jp/news/20260210_2
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥í¥Üー¥É¡ÃZeroboard Inc.¡Êhttps://www.zeroboard.jp/¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ»°ÃúÌÜ5-27¡¡½»Í§ÉÔÆ°»ºÅìµþ»°ÅÄ¥µ¥¦¥¹¥¿¥ïー10³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÏ·Ä¼¡Æ»Î´
ÀßÎ©¡§2021Ç¯8·î24Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ESG´ØÏ¢¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡¦´ÉÍý¡¦³«¼¨»Ù±ç¤ÎÁí¹ç¥¯¥é¥¦¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖZeroboard Sustainability Platform¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¥æー¥¶ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖAll Aboard!¡×¤Î±¿±Ä
Zeroboard Sustainability Platform¤Î³µÍ×
ESG´ØÏ¢¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¡¦´ÉÍý¡¦³«¼¨»Ù±ç¤ÎÁí¹ç¥¯¥é¥¦¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ËÉÙ¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ESG³«¼¨¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
- GHG¡Ê²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ËÇÓ½ÐÎÌ»»Äê¤È´Ä¶¹àÌÜ´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖZeroboard¡×
- ESGË¡Äê³«¼¨¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖZeroboard ESG¡×
- ¥Ð¥¤¥äー¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤ËÂÐ¤¹¤ëSAQ¡Ê¼«¸ÊÉ¾²Á¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ë¤Î¼ý½¸¡¦´ÉÍý¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖDataseed SAQ¡×
¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÃæ¿´¤Ë¶È³¦ÆÃ²½·¿¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¡¢³Æ¼ï¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¡¢À©ÅÙÂÐ±þ¤äÊ£»¨¤Ê»»Äê¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
