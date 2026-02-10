Channel Corporation¤ÈZETA¡¢À¸À®AIÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³Äó·È¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¥Èー¥¯¡×¤È¡ÖZETA CX¥·¥êー¥º¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È¤ò³«»Ï
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç22Ëü¼ÒÄ¶¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAI¸ÜµÒ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¥Èー¥¯¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒChannel Corporation(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÖÃ ºßï°¡¢°Ê²¼Channel Corporation)¤Ï¡¢CX¸þ¾åÀ¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖZETA CX¥·¥êー¥º¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ëZETA³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢°Ê²¼ZETA)¤ÈÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²¤ÊÆ¤ÇÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥Þー¥¹¤ÎÇÈ¤Ï¡¢¶á¤¤¾ÍèÆüËÜ¤Ç¤âµÞÂ®¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢½¾Íè¤Î¸¡º÷·¿EC¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ChatGPT¤äGemini¤È¤¤¤Ã¤¿À¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÄÊÌ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä¡¢RAGÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤ÆEC¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¸¡º÷¤ä¥ì¥Ó¥åー¡¦Q&A¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÏ¢·È¤¹¤ë»öÎã¤¬Áý¤¨¡¢¼¡À¤ÂåEC¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É·¿EC¾¦ÉÊ¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡ÖZETA CX¥·¥êー¥º¡×¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î»öÎã¤ò¤â¤Ä¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¥Èー¥¯¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄó·È¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Channel Corporation¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAI¸ÜµÒ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¥Èー¥¯¡×(°Ê²¼¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¥Èー¥¯¡×)¤È¡ÖZETA CX¥·¥êー¥º¡×¤ÎEC¾¦ÉÊ¸¡º÷¡¦¥µ¥¤¥ÈÆâ¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖZETA SEARCH¡×¡¢¥ì¥Ó¥åー¡¦¸ý¥³¥ß¡¦Q&A¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖZETA VOICE¡×¤¬¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢ZETA¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¹âÀÇ½¤Ê¾¦ÉÊ¸¡º÷¡¦1,500Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¸ý¥³¥ß¥Çー¥¿¤äÀ¸À®AI³èÍÑµ»½Ñ¤È¡¢¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¥Èー¥¯¡×¤Î¹âÅÙ¤ÊÀÜµÒ¡¦CS¼«Æ°²½¤Ê¤É¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢EC»ö¶È¼Ô¤ÎLTV(¸ÜµÒÀ¸³¶²ÁÃÍ)ºÇÂç²½¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê
¸½ºß¡¢EC»Ô¾ì¤Ç¤ÏÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³(CX)¤Î¸þ¾å¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È(CS)ÎÎ°è¤Ç¤Î¥Á¥ã¥Í¥ëÏ¢·È¤äCRMµ¡Ç½¤òµá¤á¤ë¥Ëー¥º¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç22Ëü¼Ò°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄChannel Corporation¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¹â¤¤CS¼«Æ°²½Î¨¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¥Èー¥¯¡×¤È¾¦ÉÊ¸¡º÷¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿ÂÐÏÃ·¿¥³¥Þー¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ëEC¸þ¤±AI¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖZETA TALK¡×¤ò2025Ç¯11·î¤è¤êÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëZETA¼Ò¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤ò·èÄê¤·¡¢RAGÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Á¥ã¥Í¥ë¥Èー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¥Èー¥¯¡×¤Ï¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖALF¡×¤äAIÅÅÏÃ¡¢¸ÜµÒÍý²ò¤Î¤¿¤á¤ÎCRMµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿AI¸ÜµÒ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£EC(¾®Çä)¡¦BtoB SaaS¤Ê¤É¤Î¸ÜµÒÂÐ±þ¤ÎÎÎ°è¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç220,000¼ÒÄ¶¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://channel.io/ja
¡ÚZETA CX¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¸ÜµÒÂÎ¸³¸þ¾å¤ÈÇä¾å³ÈÂç¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¸À®AI¸¡º÷¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò´Þ¤àÁ´10À½ÉÊ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤Î¹â¤µ¡¦°ÂÄêÀ¡¦½ÀÆðÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Âçµ¬ÌÏ¤«¤Ä¹âÉé²Ù¤Î¥µ¥¤¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¥æー¥¶ー¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹URL¡§https://zeta.inc/cx/products
¢£ ¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¥·¥Ê¥¸ー¡üRAGÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÀÜµÒ¤Î¼Â¸½
ZETA SEARCH(¹âÀºÅÙ¤Ê¸¡º÷)¤äZETA VOICE(¸ý¥³¥ß¡¦Q&A¥Çー¥¿)¤ò¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¥Èー¥¯¡×¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖALF¡×¤ØRAGÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äê·¿Ê¸¤òÊÖ¿®¤¹¤ë¤À¤±¤ÎFAQÂÐ±þ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¹ØÇã°ÕÍß¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÀÜµÒ¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÁªÂò»è¤Î³È½¼¤È¥Þー¥±¥Ã¥È³ÈÂç
CS¡¦CRM¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¥Èー¥¯¡×¤ÈÂçµ¬ÌÏEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¿ô¤ÎÀ½ÉÊÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡ÖZETA CX¥·¥êー¥º¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¥Õ¥§ー¥º¤äÀïÎ¬¤ò»ý¤ÄEC»ö¶È¼Ô¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊEC»Ô¾ì¤Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§AI¤Ë¤è¤ë¼¡À¤Âå¤Î¹ØÇãÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡
¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¥Èー¥¯¡×¤È¡ÖZETA CX¥·¥êー¥º¡×¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¸Ä¡¹¤Î¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊÄó°Æ¡×¤Î¼«Æ°²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÀÜµÒÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¡¦LTV¤Î²þÁ±¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£EC»ö¶È¼Ô¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥É¥æー¥¶ーÁÐÊý¤ËÂÐ¤·¡¢¿®Íê¤È¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë¡ÖAI»þÂå¤Î¿·¤·¤¤¹ØÇãÂÎ¸³¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÄó·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤äÆ³Æþ»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÔÅÙ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹·Á¼°¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒChannel Corporation ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÖÃ ºßï°¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢CX¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëZETA¼Ò¤È¶¨¶È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë±¿ÍÑ²ÝÂê¤ä¶ÈÌ³Éé²Ù¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤é¤ò²ò·è¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¥Èー¥¯¡×¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ZETA¼Ò¤Î»ý¤ÄCXÎÎ°è¤ÎÃÎ¸«¤ÈÅö¼Ò¤Î¸½¾ì»ëÅÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤È¸ÜµÒÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¼Á¤Î¹â¤¤ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¼ÂÌ³¤Ëº¬¤¶¤·¤¿²ÁÃÍÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CX¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ZETA¤ÏAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿²òÀÏ¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢º£¸å¤â¥æー¥¶ー¤ª¤è¤ÓEC¥µ¥¤¥È±¿±Ä´ë¶È¤ËÍ±×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ZETA³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ºêÆÁÇ·»á ¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤ÎEC¾¦ÉÊ¸¡º÷¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¤ÊÆ¤ÇÀè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëAI¥Á¥ã¥Ã¥È¤È¸¡º÷¤ÎRAGÏ¢·È¤¬¡¢º£¸å¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âµÞÂ®¤Ë¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢AI¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ä¥Á¥ã¥Í¥ë¥Èー¥¯¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥Þー¥¹¤Î¿Ê²½¤Ë´óÍ¿¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò Channel Corporation²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ö´ë¶È¤È¸ÜµÒ¤Î´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢AI¸ÜµÒ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡Ö¥Á¥ã¥Í¥ë¥Èー¥¯¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÆüËÜ(Åìµþ)¡¢´Ú¹ñ(¥½¥¦¥ë)¡¢¥¢¥á¥ê¥«(¥Ë¥åー¥èー¥¯)¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò Channel Corporation
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®2-3-2 È¾Â¢ÌçPREX North 13F
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÖÃ ºßï°
ÀßÎ©¡§2016Ç¯1·î10Æü
URL¡§https://channel.io/ja/team
¢£ ZETA³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§154-0024 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è»°¸®Ãã²°2-11-22 ¥µ¥ó¥¿¥ïー¥º¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë17F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2005Ç¯8·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§96É´Ëü±ß(2024Ç¯10·î1Æü»þÅÀ)
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§»³ºê¡¡ÆÁÇ·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§CX¸þ¾åÀ¸À®AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
URL¡§https://zeta.inc
¡ÚZETAÌä¹ç¤»Àè¡Û
À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§info@zeta.inc
IR¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤» ¡§ir@zeta.inc