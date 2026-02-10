¡Ú2/16(·î)16:00～17:00¡Û´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¡¿½ÉÇñ»ö¶È¼Ô¸þ¤± ºÇ¿·Êä½õ¶â¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
³«ºÅ³µÍ×
¥Æー¥Þ¡§´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¡¿½ÉÇñ»ö¶È¼Ô¸þ¤± ºÇ¿·Êä½õ¶â¥»¥ß¥Êー
³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯2·î16Æü(·î)16:00～17:00
¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë
¡ö¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÏËÜ¥Úー¥¸²¼Éô¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¸«¤É¤³¤í
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤äÀßÈ÷Åê»ñ¡¢·úÊª¤Î¿·Àß¡¦²þ½¤¤Ê¤É¡¢¼¡¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¤ë´Ñ¸÷¡¦½ÉÇñ»ö¶È¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëºÇ¿·¤ÎÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¡¦½ÉÇñ»ö¶È¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊä½õ¶â¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢À©ÅÙ¤Î³µÍ×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¸¡Æ¤»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ß¤ó¤ÀÆâÍÆ¤ò²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Êä½õ¶â¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ë±Ä¶ÈÅ¸³«¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍÄó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¶âÍ»µ¡´Ø¡¦»Î¶È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÜµÒÄó°Æ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê»ëÅÀ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Êä½õ¶â¤òÃ±¤Ê¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¼êÃÊ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¡¢·úÊª¿·Àß¡¦²þ½¤Åù¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë´Ñ¸÷¡¦½ÉÇñ¶È¼ÔÍÍ
¼¡¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬°Æ¤ò¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼ÔÁØ
Êä½õ¶â¤ò¥Õ¥Ã¥¯¤Ë±Ä¶ÈÅ¸³«¤·¤¿¤¤¶âÍ»µ¡´Ø¡¦»Î¶È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
1. ²ñ¼Ò¾Ò²ð
2. ´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¤ª¤¹¤¹¤áÊä½õ¶â²òÀâ
3. ½ÉÇñ»ö¶È¼Ô¤ª¤¹¤¹¤áÊä½õ¶â²òÀâ
4. ÊÀ¼Ò¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð
5. ÊÄ²ñ¤Î¤´°§»¢
*¾åµ¤ÏÍ½Äê¤Ç¡¢¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤ÆÅöÆü¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¹Ö»Õ
³ô¼°²ñ¼ÒStayway
»ö¶È³«È¯ËÜÉô ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー
¾®ÎÓ Ã£Ìé
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://biz.stayway.jp/hojyo_news/69738/
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¡¢»Î¶È¤Î¤¿¤á¤ÎÊä½õ¶â¿½ÀÁDX¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤Ë»¶ºß¤·¤Æ¤¤¤ëÊ£»¨¤ÊÊä½õ¶âÅù¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦°ì¸µ²½¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤ä¡¢¥Çー¥¿¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¡¦¸úÎ¨²½¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤¬Êä½õ¶â¤òÄÌ¤¸¤Æ¸øÊ¿¤ÊÀ®Ä¹µ¡²ñ¤ò»ý¤Æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Êµ¡Ç½¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.hojyokincloud.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒStayway¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Deloitte½Ð¿È¤Î¸øÇ§²ñ·×»ÎÅù¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£M&A¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¡¢ºâÌ³DD¡¢¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¢IPO»Ù±ç¤Ê¤É¤òÂç¼ê¥Õ¥¡ー¥à¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÝÂê¤¬Â¿¤¤Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶âÎÎ°è¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø/»ö¶È²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤ëÊä½õ¶â¥Æ¥Ã¥¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»Ä£¤äÆü·Ð¿·Ê¹¤ÎÁª¤ÖFinTech¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÁªÈ´¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Êhttps://stayway.co.jp/news/1367/¡Ë
¢£¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒStayway
¢£Âå É½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò º´Æ£½ß ¸øÇ§²ñ·×»Î/Ç§Äê»Ù±çµ¡´Ø
¢£ÀßÎ©Æü¡§ 2017Ç¯7·î7Æü
¢£URL¡§https://stayway.co.jp/
¢£µòÅÀ¡§
ÂçºåËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èËÜÄ®4-2-12 ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¸æÆ²¶ÚËÜÄ®¥Ó¥ë 8F
ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶³ý¾ìÄ®2-8-1 BRICK GATE ³ý¾ìÄ®
ーーー
Â¾µòÅÀ¡§»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦¿·³ã¡¦ÀÅ²¬¡¦Ì¾¸Å²°¡¦¿À¸Í¡¦²¬»³¡¦Ê¡²¬
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
£±.Êä½õ¶âDX»ö¶È
£².BPass¡ÊBPO¡ßSaaS¡Ë»ö¶È
£³.¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¢£¼ç¤Ê±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¡§
£±.Êä½õ¶â¡¦½õÀ®¶âÂÐ±þ»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¥·¥êー¥º
https://www.hojyokincloud.jp/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Bank¡Ú¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/bank/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Pro¡Ú»Î¶È¡¦¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¦¾¦¹©²ñ¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/pro/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Sales¡ÚË¡¿Í±Ä¶È¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/sales/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for Startup¡Ú¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/forstartup/
Êä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É for SMEs¡Ú¼«¼Ò¤Ç¿½ÀÁ¤·¤¿¤¤´ë¶È¸þ¤±¡Û
https://www.hojyokincloud.jp/smes/
¢¨¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥É¡×¤Ï ÊÀ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡Ê¾¦É¸ÅÐÏ¿Âè6488996¡Ë
£².ÀìÌç²È¤¬´Æ½¤¤¹¤ëÊä½õ¶â¡¦½õÀ®¶â¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊä½õ¶â¥¯¥é¥¦¥ÉMag.¡×
https://biz.stayway.jp/hojyokin/
£³.Êä½õ¶âºÄ¸¢¤ÎÁá´ü»ñ¶â²½¡ÖÁ°¤Û¤¸¤ç¤¯¤ó¡×
https://www.hojyokincloud.jp/mae-hojyo/