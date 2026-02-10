¥Û¥í¥é¥¤¥Ö½êÂ°¤ÎVTuberÇî°á¤³¤è¤ê¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¤Î¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤Ë·èÄê¡ª¡Ú¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹ÊÔ¡ÛÂè13ÏÃ～Âè18ÏÃ¤Þ¤Ç¤Î°ìµóÌµÎÁ¸ø³«¤â¼Â»Ü¡ª
Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌÚ¾¡Íµ¡Ë¤Ï¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ëTV ¥¢¥Ë¥á¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡Ê¥Ç¥¸¥â¥ó¥Óー¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Û¥í¥é¥¤¥Ö½êÂ°¤ÎVTuberÇî°á¤³¤è¤ê¤¬¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Û¥í¥é¥¤¥Ö½êÂ°¤ÎVTuberÇî°á¤³¤è¤ê¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¤Î¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤Ë·èÄê¡ªÇî°á¤³¤è¤ê¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡ª
¥Û¥í¥é¥¤¥Ö½êÂ°¤ÎVTuberÇî°á¤³¤è¤ê¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¤Î¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ½Ð±é·èÄê¡ª2·î15Æü¡ÊÆü¡ËÄ«9»þ¤è¤êÊüÁ÷¤ÎÂè19ÏÃ¡Ö°Ç¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢´ö¸¶¥æ¥á¡¿¥Æ¥£¥ó¥«ー¥â¥óÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥¤¥ó¥°¥Éー¥ó¤È¤É¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤«¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
´ö¸¶¥æ¥á¡¿¥Æ¥£¥ó¥«ー¥â¥ó¡¡CV.Çî°á¤³¤è¤ê
¡ã¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¡ä
¢§´ö¸¶¥æ¥á¡¡
¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó½ÐÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢¼ü¤ï¤ì¤Î¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¯½÷¡£¥Ñー¥È¥Êー¥Ç¥¸¥â¥ó¤Ï¥Æ¥£¥ó¥«ー¥â¥ó¡£
¢§¥Æ¥£¥ó¥«ー¥â¥ó¡¡
¥æ¥á¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥Ç¥¸¥â¥ó¡£Â®¸úÀ¤Î¸¸³ÐºÞ¡Ø¥¹¥Ôー¥É¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡Ù¤ÇÁê¼ê¤ò°Ì´¤Ë°ú¤¤º¤ê¤³¤à¡£±©¤«¤éÉñ¤¤»¶¤ë¡Ø¥Õ¥§¥¢¥êー¥Ñ¥¦¥Àー¡Ù¤òÍá¤Ó¤¿¼Ô¤ÏÍÄ»ù²½¤·¡¢Ç½ÎÏ¤¬È¾¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ã¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡¡Çî°á¤³¤è¤ê¤µ¤ó¡ä
¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ¦µ¤¤ä°¦¤Î·Á¤ò¶µ¤ï¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«Áª¤Ð¤ì¤·»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥ë¥É¤Ë¹Ô¤¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥Ç¥¸¥â¥ó¤Ë½Ð°©¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÌ´¤òÉÁ¤¤¤¿ÍÄ¾¯´ü¡£À¼Í¥¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¡¢¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¿§¡¹¤ÊÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÀ¼¤Î¤ª¼Çµï¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¡¢¥¢¥Ë¥á½Ð±é¤òÌ´¸«¤¿¥Ç¥Ó¥åーÁ°¡£Vtuber¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Ç¥¸¥â¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ÇÌ´¤ò2¤Ä¤â³ð¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥£¥ó¥«ー¥â¥ó¤È¥æ¥á¤Î¡ÖÁÛ¤¤¡×¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Óー¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î£±¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊª¸ì¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ãÂè19ÏÃ¡Ö°Ç¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡× ÊüÁ÷&ÇÛ¿®¾ðÊó¡ä
ÊüÁ÷¾ðÊó
¢§2·î15Æü¤è¤êËè½µÆüÍËÄ«£¹»þ¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó/´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó/Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó/ËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷/¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ/²¬»³ÊüÁ÷/ÀçÂæÊüÁ÷/¥Æ¥ì¥Ó¿·¹Åç/¥Æ¥ì¥ÓÀÅ²¬/¿·³ãÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó/Ä¹ÌîÊüÁ÷/ÀÐÀî¥Æ¥ì¥Ó/´ä¼ê¤á¤ó¤³¤¤¥Æ¥ì¥Ó/¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¥Æ¥ì¥Ó/¥µ¥¬¥Æ¥ì¥Ó/¹âÃÎ¤µ¤ó¤µ¤ó¥Æ¥ì¥Ó/»³±¢Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó/¥Æ¥ì¥Ó°¦É²
¢§2·î22Æü¤è¤êËè½µÅÚÍËÄ«5:30¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï
¥Æ¥ì¥Ó·§ËÜ
¢§2·î22Æü¤è¤êËè½µÆüÍËÊüÁ÷³«»Ï
¥Æ¥ì¥ÓµÜºê 5:30～/ÉÙ»³¥Æ¥ì¥Ó 6:15～/½©ÅÄ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ¹ºê 6:30～
¢§3·î1Æü¤è¤êËè½µÆüÍËÄ«5:00¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï
Ê¡°æ¥Æ¥ì¥Ó
¢¨³Æ¶É¤ÎµÙ»ß¡¦°ÜÆ°¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÊüÁ÷ÍËÆü¤ä»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¾ðÊó
¢§ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷Ä¾¸å¡¢Ëè½µÆüÍË9¡§30¤è¤ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®³«»Ï
TVer/FOD
¢§Ëè½µ¿åÍË0:00¤è¤ê½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï
¡¦¸«ÊüÂêÇÛ¿®
FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à/Prime Video/U-NEXT/d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡¤Û¤«
¡¦¥ì¥ó¥¿¥ëÇÛ¿®
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë/Lemino/HAPPYÆ°²è/¥Ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹/Prime Video¡¡¤Û¤«
¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡Ú¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹ÊÔ¡ÛÂè13ÏÃ～Âè18ÏÃ¤Î°ìµóÌµÎÁ¸ø³«¤¬·èÄê¡ª
YouTube¥Ç¥¸¥â¥ó¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù¡Ú¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹ÊÔ¡ÛÂè13ÏÃ～Âè18ÏÃ¤Î´ü´Ö¸ÂÄê°ìµóÌµÎÁ¸ø³«¤¬·èÄê¡ª¡ØDIGIMON BEATBREAK¡Ù´ØÏ¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÇÛ¿®¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¤ò¸«Æ¨¤·¤¿Êý¤Ï¡¢2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¥°¥íー¥¤¥ó¥°¥Éー¥ó¤È¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¤Î¹ÔÊý¤ò¤¼¤ÒYouTube¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§TV¥¢¥Ë¥á¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×Âè13ÏÃ～Âè18ÏÃ°ìµóÌµÎÁ¸ø³«
ÇÛ¿®URL¡§ https://youtu.be/ElspGjYYyxg
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)19¡§00 ～ 2·î26Æü(ÌÚ)23¡§59
TV¥¢¥Ë¥áDIGIMON BEATBREAK¡Ê¥Ç¥¸¥â¥ó¥Óー¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢§INTRODUCTION
¿Í´Ö¤Î»×¹Í¤ä´¶¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Öe-¥Ñ¥ë¥¹¡×¤Ï¡¢AI¥µ¥Ýー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ö¥µ¥Ý¥¿¥Þ¡×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤È¯Å¸¤ò¿ë¤²¤ë¤½¤Î±¢¤Ç¡¢¶²¤ë¤Ù¤²øÊª¤¬¸½¤ì¤ë¡£e-¥Ñ¥ë¥¹¤ò¶ô¤é¤¤¡¢¿Ê²½¤¹¤ëÀ¸Ì¿ÂÎ¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Å·ÇÏ¥È¥â¥í¥¦¤Ï¡¢¥µ¥Ý¥¿¥Þ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥²¥Ã¥³ー¥â¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÈóÆü¾ï¤Ø¤È´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¾Þ¶â²Ô¤®¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë¥Áー¥à¡Ö¥°¥íー¥¤¥ó¥°¥Éー¥ó¡×¤ÎÂô¾ë¥¥ç¥¦¤¿¤Á¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥â¥í¥¦¤Ï·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£
¿Í´Ö¤È¥Ç¥¸¥â¥ó¤¬ÉÁ¤¯¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤È¤Ï¨¡¨¡
¢§STAFF
¸¶°Æ¡¿ËÜ¶¿¤¢¤¤è¤·
¥·¥êー¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿µÜ¸µ¹¨¾´
¥·¥êー¥º¹½À®¡¿»³¸ýÎ¼ÂÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿¾®ÅçÎ´´²
¥Ç¥¸¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿ÅÏÊÕ¤±¤ó¤¸
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¸¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿Àõ¾Â¾¼¹°
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¿¿À°½¹á
¿§ºÌÀß·×¡¿²£»³¤µ¤è»Ò
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿ÂçÁ¾º¬Íª²ð
»£±Æ´ÆÆÄ¡¿ÀÐ»³ÃÒÇ·
ÊÔ½¸¡¿À¾Â¼±Ñ°ì
²»³Ú¡¿²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ
À©ºî¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆÉÇä¹¹ð¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¢§CAST
Å·ÇÏ¥È¥â¥í¥¦¡¿ÆþÌî¼«Í³
¥²¥Ã¥³ー¥â¥ó¡¿ß¯¤á¤°¤ß
ºéÌë¥ìー¥Ê¡¿¹õÂô¤È¤â¤è
¥×¥ê¥¹¥Æ¥£¥â¥ó¡¿ÅÄÂ¼ËÓ¿´
µ×±ó»û¥Þ¥³¥È¡¿´Øº¬Íºé
¥¥í¥×¥â¥ó¡¿µ×ÌîÈþºé
Âô¾ë¥¥ç¥¦¡¿°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
¥à¥é¥µ¥á¥â¥ó¡¿ßÀÌîÂçµ±
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¾¤Ë¤Æ10·î5Æü¤è¤êËè½µÆüÍËÄ«9»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ
¢¨ÃÏ°è¤Ë¤è¤êÊüÁ÷»þ´Ö¡¦ÍËÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¢£ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷Ä¾¸å¡¢Ëè½µÆüÍË9¡§30¤è¤ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
TVer/FOD
¢£Ëè½µ¿åÍË0:00¤è¤ê½ç¼¡ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
¡¦¸«ÊüÂêÇÛ¿®
FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à/Prime Video/U-NEXT/d¥¢¥Ë¥á/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡¤Û¤«
¡¦¥ì¥ó¥¿¥ëÇÛ¿®
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë/Lemino/HAPPYÆ°²è/¥Ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹/Prime Video¡¡¤Û¤«
¢¨ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï³ÆÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¿·¾Ï¡Ú¥¿¥¯¥Æ¥£¥¯¥¹ÊÔ¡ÛPV
https://www.youtube.com/watch?v=uvHjGnHrn4Y
¢§¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×ÊüÁ÷Ä¾Á°PV
https://youtu.be/WgCglA2Twnw
¢§¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/
¢§¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¸ø¼°X
@digimon_tv¡Êhttps://x.com/digimon_tv¡Ë
¢£¥Ç¥¸¥â¥ó¤È¤Ï
1997Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿°éÀ®·¿·ÈÂÓ±Õ¾½¥²ー¥à¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î·ÈÂÓ±Õ¾½¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î°éÀ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í§Ã£¤È¥â¥ó¥¹¥¿ーÆ±»Î¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë»Â¿·¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤Ï1999Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢TV¥·¥êー¥º¤òÁ´£¹ºî¡¦±Ç²èÁ´13¥¿¥¤¥È¥ë¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯10·î¤è¤ê¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡Ê¥Ç¥¸¥â¥ó¥Óー¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¡£¤Þ¤¿¡¢¥²ー¥àºÇ¿·ºî¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥¹¥Èー¥êー ¥¿¥¤¥à¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤ÎÈ¯Çä¸å¡¢¥·¥êー¥ººÇÂ®¤ÇÎß·×½Ð²ÙËÜ¿ô100ËüËÜ¤òÆÍÇË¡£
25Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¥Ç¥¸¥â¥ó¤Ï¡¢º£¤Ê¤ª¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃøºî¸¢É½µ¡Û
(C)ËÜ¶¿¤¢¤¤è¤·¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¢¨²èÁüÁÇºà¤ò·ÇºÜ¡¦»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢É¬¤ºÃøºî¸¢É½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£