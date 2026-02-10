°åÎÅµ¡´Ø¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ë¡Î§»öÌ³½ê¤¬¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐºö¥»¥ß¥Êー¡×¤òÌµÎÁ¡¦¥ê¥¢¥ë³«ºÅ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§
https://forms.gle/xodVa61ZyRwrQP757
¡ÚÅöÆü¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤¬À°Íý¤¹¤Ù¤¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤Î¶³¦Àþ¡×
¡¦¸½¾ì¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þÊýË¡
¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÎÍ½ËÉºö
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ½ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐºö¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±ü¡¦ÊÒ»³¡¦º´Æ£Ë¡Î§»öÌ³½ê¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ç¤Ï³«½ê°ÊÍè¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤Î¤´ÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°åÎÅµ¡´Ø¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¿¦°÷¤ÎÎ¥¿¦¤äºÎÍÑÆñ¤ò¾·¤¤¤¿¤ê¡¢°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³°ãÈ¿¤È¤·¤ÆÂ»³²Çå½þÀÁµá¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦Ã´Åö¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡¢¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤Î¶ñÂÎÎã¡× ¤ä ¡Ö¥«¥¹¥Ï¥é¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ½èÊýË¡¡×¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¡× ¤ò¡¢ÊÛ¸î»Î¤¬¼ÂºÝ¤Î»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö´µ¼Ô¤«¤é¥¯¥ìー¥à¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¥«¥¹¥Ï¥é¤Ê¤Î¤«È½ÊÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡Ö¤Ä¤¤¤Ä¤¤´µ¼ÔÂ¦¤ÎÍ×Ë¾¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿¦°÷¤¬ÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×
¡ÖÁÈ¿¥Åª¤Ë¥«¥¹¥Ï¥é¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦Ã´Åö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇº¤Þ¤»¤ë²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥«¥¹¥Ï¥éÌäÂê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ½è¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¦Í½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÒÆâÀ°È÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
´µ¼Ô¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÊ£»¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢µ®±¡¤Î¿®Íê¤òÂç¤¤¯Â»¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥¹¥Ï¥éÌäÂê¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ÷¤¨¤ÆÂÐ±þÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¦Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー»²²ÃÆÃÅµ¡Û
¡¦ÊÛ¸î»Î¤Ø¤ÎÌµÎÁÁêÃÌ
¡¦¥»¥ß¥Êー¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿¤ÎÁ÷ÉÕ
¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¡¡¥«¥¹¥¿¥Þー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐºö¥»¥ß¥Êー¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡15:00～17:00
¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë 15:00～17:00
¢¨¤É¤Á¤é¤«¤ÎÆüÄø¤ò¤´ÁªÂò¤¯¤À¤µ¤¤
²ñ¾ì¡§±ü¡¦ÊÒ»³¡¦º´Æ£Ë¡Î§»öÌ³½ê
¡¡¡¡¡¡¢©100-0013 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è²â¤¬´Ø£³-£²-£¶
¡¡¡¡¡¡Åìµþ¶æ³ÚÉô¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°£¸³¬
¼çºÅ¡§±ü¡¦ÊÒ»³¡¦º´Æ£Ë¡Î§»öÌ³½ê
¹Ö»Õ¡§ÊÒ»³ÆØÏ¯
¼õ¹ÖÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢¨ÅöÆü¤Ï14:45¤«¤é¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡Ú¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ÏÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡Û
¡¦¥«¥¹¥Ï¥é¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦´µ¼Ô¤Î¸ÀÆ°¤¬¥«¥¹¥Ï¥é¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦¥«¥¹¥Ï¥é¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐºö¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¤ÎµÁÌ³²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¼Â»Ü¤¹¤Ù¤»ö¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦¿¦¾ì´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¿¦°÷¤ÎÄêÃåÎ¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤
¡¦°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³°ãÈ¿¤È¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÇÓ½ü¤·¤¿¤¤
¡¦¤½¤ÎÂ¾ËÜ¥Æー¥Þ¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¡Û
±ü¡¦ÊÒ»³¡¦º´Æ£Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¡
¥Ñー¥È¥ÊーÊÛ¸î»Î¡¡ÊÒ»³ ÆØÏ¯
¡ÊÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¡Ë
¡Ú·ÐÎò¡Û
¡¦»äÎ© Áã³û³Ø±àÁã³û¹âÅù³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¡ËÂ´¶È
¡¦Áá°ðÅÄÂç³Ø ¶µ°é³ØÉô ¹ñ¸ì¹ñÊ¸³Ø²Ê Â´¶È
¡¦Áá°ðÅÄÂç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡ ½¤Î»
¡¦ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¡Ê61´ü¡Ë
¡¡ÊÒ»³Áí¹çË¡Î§»öÌ³½ê Æþ½ê
¡¦±ü¡¦ÊÒ»³¡¦º´Æ£Ë¡Î§»öÌ³½ê ÀßÎ©»²²è¡Ê¥Ñー¥È¥Êー¡Ë
¡Ú¥»¥ß¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
±ü¡¦ÊÒ»³¡¦º´Æ£Ë¡Î§»öÌ³½ê
https://www.iryou-shoukei.jp/
TEL¡§03-6550-8125
