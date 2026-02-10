¡Ömoconavi LGWAN¥¯¥é¥¦¥É¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë¿·¤¿¤Ë5¼ïÎà¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È³«»Ï¡ªÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥³¥â¥Ã¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Åì¶¿ ¹ä¡¢°Ê²¼¡Ö¥ì¥³¥â¥Ã¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢LGWAN¡ÊLocal Government Wide Area Network¡¢°Ê²¼¡ÖLGWAN¡×¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼«¼£ÂÎ¸þ¤±Áí¹ç¹ÔÀ¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡Ömoconavi¡Ê¥â¥³¥Ê¥Ó¡Ë LGWAN¥¯¥é¥¦¥É¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥µー¥Ó¥¹¡×¡ÊLGWAN-ASPÅÐÏ¿ÈÖ¹æA831780¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë5¼ïÎà¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥³¥â¥Ã¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ömoconavi LGWAN¥¯¥é¥¦¥É¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢LGWAN´Ä¶¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ç¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¡×¡ÖLGWANÆâ¤Ø¥Õ¥¡¥¤¥ëDL¤ÎÌµ³²²½¡×¡Ö¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤µ¤ì¤¿¥»¥¥å¥¢¤Ê¹âµ¡Ç½¥Ö¥é¥¦¥¶¡Êmocochro¡Ë¤ÎÄó¶¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢87¼ïÎà¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë5¼ïÎà¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¹ç·×92¼ïÎà¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤òLGWAN´Ä¶¤«¤éÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤ËÏ¢·È²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿·¤¿¤ËÏ¢·È²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Û¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¡Ú¥¯¥é¥¦¥É¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¡Û
92¼ïÎà¤ÎÂÐ±þ¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://moconavi.jp/wp-content/themes/rcm-w/assets/images/lgwan/gateway/alignment.pdf
¡¡¥ì¥³¥â¥Ã¥È¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤ÈIT²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ú¤Â³¤¡Ömoconavi LGWAN¥¯¥é¥¦¥É¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥µー¥Ó¥¹¡×¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤È¥µー¥Ó¥¹³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¡Û
¢¨ÊÂ¤Ó¤Ï½çÉÔÆ±
¢¨¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£moconavi LGWAN ¥¯¥é¥¦¥É¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥µー¥Ó¥¹
https://moconavi.jp/lgwan/lgwan_gateway/
¢£¥Æ¥ì¥ïー¥¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ömoconavi¡Ê¥â¥³¥Ê¥Ó¡Ë¡×¥·¥êー¥º
¡¡¡Ömoconavi¡×¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢Windows PC¤Ê¤É¤ÎÃ¼Ëö¤Ë¡¢¥Çー¥¿¤ò»Ä¤µ¤º¤Ë¡¢¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä³Æ¼ï¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ø¥»¥¥å¥¢¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥âー¥È¥¢¥¯¥»¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò»ÙµëÃ¼Ëö¤ä¸Ä¿Í½êÍÃ¼Ëö¤Î¶ÈÌ³ÍøÍÑ¡ÊBYOD*1¡Ë¤òÌä¤ï¤º¤ËÌó1,700¼Ò¡¢34ËüID°Ê¾å*2¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ð¥¤¥ë´ÉÍý»Ô¾ì¡ÊMAM¡Ë*3¤Ë¤ª¤¤¤Æ7Ç¯Ï¢Â³»Ô¾ì¥·¥§¥¢No.1 *4¤òµÏ¿¤·¡¢¡Öº£¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ïー¥¯¤äBYOD¤ÎÀÑ¶Ë³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://moconavi.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥³¥â¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥ì¥³¥â¥Ã¥È¤Ï¡ÖEnvision Your Style～Ã¯¤â¤¬¡ÖYour Style¡×¤òÀ©Ìó¤Ê¤¯¼Â¸½¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ～¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ëIT¥Ù¥ó¥Àー¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ë³×¿·Åª¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¤³¦¤ËÄó¶¡¤·¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤ÄÂ¿ÍÍÀ¤òµá¤á¤ë¼Ò²ñ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥³¥â¥Ã¥È
½êºßÃÏ¡§¢©102-0083¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®3－3－8 ¹íÄ®¥»¥ó¥¿ー¥×¥ì¥¤¥¹8F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Åì¶¿ ¹ä
ÀßÎ©¡§2005Ç¯11·î
URL¡§https://recomot.co.jp/
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥ì¥³¥â¥Ã¥È¡ä
TEL¡§03-4446-5008
E-mail¡§mark@recomot.co.jp Ã´Åö¡§ÂÀÅÄ¡¢²¬ÅÄ
*1¡§BYOD¡ÊBring Your Own Device¡Ë¸Ä¿Í¤¬½êÍ¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤É¤ò¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
*2¡§2025Ç¯9·î¸½ºß¤Î³µ¿ô
*3¡§MAM¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¡Ä¥â¥Ð¥¤¥ëÃ¼Ëö¾å¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£
*4¡§½ÐÅµ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥ê¥µー¥Á2025Ç¯4·îÈ¯´©¡¢¡Ö2025Ç¯ÈÇ ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È´ÉÍý»Ô¾ì¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬ÀÏ-¥â¥Ð¥¤¥ë´ÉÍý¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ MAM»Ô¾ì¥·¥§¥¢-¡×Ä´ºº¤è¤ê¡£