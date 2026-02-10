¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ë¶È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È2025¡ÛÇ¯´Ö¤Î¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¸øÉ½·ï¿ô¤ÏÁ°Ç¯Ìó1.4ÇÜ¤ËÁý²Ã¡£7³äÄ¶¤¬5¶È¼ï¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë·ë²Ì¤Ë
¡Á¾ðÊóÏ³±Ì·ï¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°Ç¯Èæ10ÇÜÄ¶¤Ç¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡×¡Á
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥á¡¼¥«¡¼¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§¾®ÃÓ ÉÒ¹°¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1⽉1⽇¤«¤é12⽉31⽇¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ë¹ñÆâ¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¸Ä⼈¾ðÊóÏ³±Ì»ö°Æ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ö´ë¶È¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È2025¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº¥µ¥Þ¥ê¡¼¡Û
2025Ç¯¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¸øÉ½·ï¿ô¤Ï165·ï¤ÇÁ°Ç¯ÈæÌó1.4ÇÜ¤ËÁý²Ã¡£Ìó2⽇¤Ë1²ó¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯⽣
ÆüËÜ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Î70.1%¤Ï5¤Ä¤Î¶È¼ï¤Ë½¸Ãæ¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤¶È¼ï¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡×
¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Î¸¶°ø¤ÎºÇÂ¿¤Ï¡ÖÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤ÇÁ´ÂÎ¤Î6³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¡£Á´13¶È¼ï¤Î¤¦¤Á¡Ö»Ô¶èÄ®Â¼¡¦¼«¼£ÂÎ¡×¤Î¤ß¡Ö¿ÍÅª¥ß¥¹¡×¤¬ºÇÂ¿¸¶°ø¤Ë
Ç¯´Ö¤Î¸Ä⼈¾ðÊóÏ³±Ì·ï¿ô¤Ï¹ç·×21,909,319·ï¤ÇÁ°Ç¯ÈæÌó30Ëü·ïÁý²Ã¡£¾ðÊóÏ³±Ì·ï¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡×¤ÇÁ°Ç¯Èæ10ÇÜÄ¶¤ÈµÞÁý
1¡¥2025Ç¯¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¸øÉ½·ï¿ô¤Ï165·ï¤ÇÁ°Ç¯ÈæÌó1.4ÇÜ¤ËÁý²Ã¡£Ìó2⽇¤Ë1²ó¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯⽣
¡¡2025Ç¯¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¸øÉ½·ï¿ô¤Ï¡¢¹ç·×165·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ÎÇ¯´Ö¹ç·×121·ï¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈÌó1.4ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ È¯À¸ÉÑÅÙ¤ÏÁ°Ç¯¤Î¡ÖÌó3⽇¤Ë1²ó¡×¤«¤é¡ÖÌó2⽇¤Ë1²ó¡×¤È²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤¬¹ñÆâ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆü¾ïÅª¤Ê·Ð±Ä¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
2¡¥ÆüËÜ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Î70.1%¤Ï5¤Ä¤Î¶È¼ï¤Ë½¸Ãæ¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤¶È¼ï¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡×
¶È¼ïÊÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Á´13¶È¼ï¤Î¤¦¤Á¡¢¾å°Ì5¶È¼ï¡Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¡¦¼«¼£ÂÎ¡¢À½Â¤¡¢¶µ°é¡¦³Ø½¬»Ù±ç¡¢²·¡¦¾®Çä¡Ë¤ÇÁ´ÂÎ¤Î70.1¡ó¤òÀê¤á¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬ÆÃÄê¤Î¶È³¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡×¤Ï18.1¡ó¡Ê30·ï¡Ë¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Á°Ç¯¤Î3°Ì¡Ê11.6¡ó¡Ë¤«¤éÂçÉý¤Ë¾å¾º¤·¡¢½é¤á¤Æ¼ó°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢Á°Ç¯1°Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÖÀ½Â¤¶È¡×¤Ï14.5¡ó¡Ê24·ï¡Ë¤Ç¡Ö»Ô¶èÄ®Â¼¡¦¼«¼£ÂÎ¡Ê14.5¡ó¡Ë¡×¤ÈÊÂ¤Ó2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¶µ°é¡¦³Ø½¬»Ù±ç¡Ê13.3¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö²·¡¦¾®Çä¡Ê9.7¡ó¡Ë¡×¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢DX¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë´ÉÍý¤¹¤ëBtoC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Áý²Ã¤·¡¢¹¶·â¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
3¡¥¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Î¸¶°ø¤ÎºÇÂ¿¤Ï¡ÖÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤ÇÁ´ÂÎ¤Î6³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë¡£Á´13¶È¼ï¤Î¤¦¤Á¡Ö»Ô¶èÄ®Â¼¡¦¼«¼£ÂÎ¡×¤Î¤ß¡Ö¿ÍÅª¥ß¥¹¡×¤¬ºÇÂ¿¸¶°ø¤Ë
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Î¼çÍ×¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢¡ÖÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¡Ê¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ò½ü¤¯¡Ë¡×¤¬Á´ÂÎ¤Î63.6¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤Î61.1¡ó¤«¤é¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤¬ºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡Ê9.7%¡Ë¡×¤ÏÁ°Ç¯¤Î6.6¡ó¤«¤éÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¡¢¹¶·â¼êË¡¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Á´13¶È¼ï¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»Ô¶èÄ®Â¼¡¦¼«¼£ÂÎ¡×¤Î¤ß¤¬¡¢Â¾¶È¼ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤ä¾ðÊóÄÌ¿®¶È¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¶È¼ï¤Ç¡ÖÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤¬¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢»Ô¶èÄ®Â¼¤Ç¤Ï»ö°Æ¤Î66.7¡ó¡Ê24·ïÃæ16·ï¡Ë¤¬¥á¡¼¥ë¸íÁ÷¿®¤äÊ¶¼º¤Ê¤É¤Î¡Ö¿ÍÅª¥ß¥¹¡×¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î³ä¹ç¤ÏÁ´¶È¼ï¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¹â¤¯¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó´ÉÍý¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Îºß¤êÊý¤ä¡¢¿¦°÷¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¶µ°é¡¦±¿ÍÑ¥ë¡¼¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¡¢º£¸å¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
4¡¥Ç¯´Ö¤Î¸Ä⼈¾ðÊóÏ³±Ì·ï¿ô¤Ï¹ç·×21,909,319·ï¤ÇÁ°Ç¯ÈæÌó30Ëü·ïÁý²Ã¡£¾ðÊóÏ³±Ì·ï¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡×¤ÇÁ°Ç¯Èæ10ÇÜÄ¶¤ÈµÞÁý
¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë½¸·×¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ç¯´Ö¤Î¸Ä⼈¾ðÊóÏ³±Ì·ï¿ô¤Ï 21,909,319·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤Î21,646,108·ï¤«¤éÌó30Ëü·ïÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÆ±¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶È¼ïÊÌ¤ÎÈï³²¾õ¶·¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Ç¯¤Ï¡Ö²·¡¦¾®Çä¶È¡ÊÌó856Ëü·ï¡Ë¡×¤ä¡ÖÀ½Â¤¶È¡ÊÌó848Ëü·ï¡Ë¡×¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¡×¤¬11,202,230·ï¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Á´ÂÎ¤Î52.6%¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°Ç¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÏ³±Ì·ï¿ô¤ÏÌó104Ëü·ï¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¾ðÊóÏ³±Ì¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï1,120Ëü·ïÄ¶¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç10ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ëÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤ÇÏ³±Ì·ï¿ô¤¬µÞÁý¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°ìÅÙ¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¿ôÉ´Ëüµ¬ÌÏ¤ÎÏ³±Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¥á¥¬¡¦¥Ö¥ê¡¼¥Á¡×¤¬¡¢¹ÈÏ¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò»ý¤ÄBtoC¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÃæ¿´¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÎÌ¤Î¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸ÀÑ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Web¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤ÎÀÈ¼åÀ¤¬¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼Ò²ñÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤âÄ¾·ë¤·ÆÀ¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿ô»ú¤«¤é¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¢¨1¡§ÁíÌ³¾Ê¡ÖÎáÏÂ 7Ç¯ÅÙ ¾ðÊóÄÌ¿®⽩½ñ
¢£¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É ÂåÉ½¼èÄùÌò CTO ÅÏÊÕÍÎ»Ê¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ï¡ØÌó2Æü¤Ë1²ó¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤ÉÑÅÙ¤Ç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¡¢Ç¯´Ö¤ÇÌó2,190Ëü·ï¤â¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤·¤¿¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸¶°ø¤ÎÌó6³ä¤¬³°Éô¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢Web¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼è¤ê´¬¤¯¶¼°Ò¤¬¤è¤ê¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Î¹¶·â¤Ï¡¢Web¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀÈ¼åÀ¤òÆÍ¤¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢API¤ÎÉÔÈ÷¤ä¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ò¹ªÌ¯¤ËÁÀ¤¦¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¼êË¡¤¬Â¿ÁØ²½¡¦¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Î¿¯Æþ¤¬¿ôÉ´Ëü·ï¤ÎÏ³±Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¡¢´ë¶È¤Ï½¾Íè¤Î¡Ø¶³¦ÀþËÉ¸æ¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Web¥µ¥¤¥È¤äWebAPI¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÀÜÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¸¡ÃÎ¡¦¼×ÃÇ¤ò¹Ô¤¦WAF¤ÎÆ³Æþ¡¢¤ª¤è¤Ó·ÑÂ³Åª¤ÊÀÈ¼åÀ´ÉÍý¡ÊASPM/VMP¡Ë¤òÅý¹çÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬¡¢·Ð±ÄÁØ¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Web¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÃ±¤Ê¤ëIT²ÝÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤È¿®Íê¤ò»Ù¤¨¤ë·Ð±Ä¤Îº¬´´¤È¤·¤ÆºÆÇ§¼±¤¹¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤ËÉ±ÒÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯1⽉1⽇¡Á2025Ç¯12⽉31⽇
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¾åµ´ü´Ö¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ë¡⼈¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¡Ê165·ï¡Ë
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¸Ä¿Í¾ðÊóÏ³±Ì»ö°Æ¤Î¤¦¤Á¡¢Èï³²¤Î¼ÂÂÖ¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î´ð½à¤Ç½¸·×¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Èï³²ÁÈ¿¥¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÏ³±Ì·ï¿ô¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö°Æ¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»µ»ö¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Èï³²ÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë¸ø¼°¤Ê°ì¼¡¾ðÊó¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¸·×ÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¸·×¤Ï¡Ö·ï¿ô¡×¤òÃ±°Ì¤È¤·¡¢Æ±°ìÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°Û¤Ê¤ë»ö°Æ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤òÊÌ·ï¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ±°ì»ö°Æ¤Ë´Ø¤·¤ÆÊ£¿ô²ó¤Î¸øÉ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÏ³±Ì·ï¿ô¤¬³ÎÄê¤·¤¿»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë1·ï¤È¤·¤Æ½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü»þÅÀ¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¾ðÊóÏ³±Ì·ï¿ô¤Ï¡¢¸øÉ½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸åÆüÄÉ²Ã¡¦½¤Àµ¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¸ø³«¾ðÊó¤Ë¤è¤ê½¸·×·ë²Ì¤¬ÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É
½êºßÃÏ¡§¢©141-0021¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê3-1-1 JRÅìµÞÌÜ¹õ¥Ó¥ë13³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO ¾®ÃÓÉÒ¹°
ÀßÎ©¡§2010Ç¯8·î
URL¡§https://www.cscloud.co.jp
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬°Â¿´°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò¶î»È¤·¤¿Web¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼´¤Ë¡¢ÀÈ¼åÀ¾ðÊó¼ý½¸¡¦´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤ä¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍÄó¶¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
