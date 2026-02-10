¼Â¾Ú¤ÎÀ»ÃÏ¡¢Ê¡Åç¸©ÉÍÄÌ¤ê¤ÇÄ©¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÀýÆâÌ´ºÚ¡¦Â¼¾å°¦²Ö¤¬¼èºà¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄ©Àï¤ÎºÇÁ°Àþ
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÊ¡Åç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥³ー¥¹¥È¹½ÁÛ¿ä¿Êµ¡¹½¡Ê°Ê²¼¡¢Ê¡Åç¥¤¥Î¥Ùµ¡¹½¡¿½êºßÃÏ¡§Ê¡Åç¸©Ê¡Åç»Ô¡¿Íý»öÄ¹¡§ºØÆ£ ÊÝ¡Ë¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ª¤è¤Ó¸¶»ÒÎÏºÒ³²¤«¤é¤ÎÉü¶½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÊ¡Åç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥³ー¥¹¥È¹½ÁÛ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Ê¡Åç¸©ÉÍÄÌ¤êÃÏ°èÅù15»ÔÄ®Â¼¡Ê°Ê²¼¥¤¥Î¥ÙÃÏ°è¡Ë¤Çµ¯¶È¡¦ÁÏ¶È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¡ÖFukushima Tech Create¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆ°²è¤Ï¡¢Ê¡Åç¥¤¥Î¥Ùµ¡¹½¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Fukushima Tech Create¡ÖÀýÆâÌ´ºÚ¤Î¥¤¥Á¥ª¥· Ì´ ¡ß ¤Õ¤¯¤·¤Þ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×https://www.fipo.or.jp/ftclp/
¡ÖFukushima Tech Create¡ÊFTC¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿»ö¶È¼Ô£³¼Ò¤ª¤è¤Ó¡¢²áµî¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¸½ºß»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô£±¼Ò¤ò¼èºà¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤Î»²²Ã¼Ô£³¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦ Â¼¾å°¦²Ö¤µ¤ó¤¬¼èºà¤ò¹Ô¤¤¡¢³Æ»ö¶È¤ÎÆâÍÆ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢²áµî¤ËFTC¤Ø»²²Ã¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¸å¤Ë»ö¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë£±¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯Ê¡Åç¸©½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÀýÆâÌ´ºÚ¤µ¤ó¤¬¼èºà¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ä¸½ºß¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢FTC¤ÎÍ½È÷Åª¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤ëµ¯¶È²ÈÈ¯·¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¤¥Î¥Ù¤Î¤¿¤Þ¤´2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¡ÅçÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¤Î¥á¥ó¥Ðー£²Ì¾¤¬¼èºà¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢Ê¡Åç¥¤¥Î¥Ùµ¡¹½¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥æーÊ¡Åç¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿ÈÖÁÈ¡ÖÊ¡Åç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óºÇÁ°Àþ FTC»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¸ì¤ëÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¡×Á´ÊÓ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼èºàÀè´ë¶È¡ä
¡ü³ô¼°²ñ¼ÒUMIAILE¡§¡¡ ¡¡https://youtu.be/denFWojAHo4
¡ü³ô¼°²ñ¼Òwead¡§¡¡¡¡ ¡¡¡¡https://youtu.be/xgv3ZDOH-7o
¡ü³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥Õ¥½¥à¥ê¥¨¡§https://youtu.be/lSY4E_TAnpM¡¡¡¡
¡ü³ô¼°²ñ¼Ò¿Íµ¡°ìÂÎ¡§ https://youtu.be/xe85cr2gxr8
¡ã¥¤¥Î¥Ù¤Î¤¿¤Þ¤´2025¡ä
https://youtu.be/8MhngcHm_uQ
¡ãÊ¡Åç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óºÇÁ°Àþ FTC»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¸ì¤ëÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¡ä
https://youtu.be/UMNqoI2PBl4
¢£Fukushima Tech Create¤È¤Ï
https://youtu.be/638SKsmfOtw
¡¡¡ÖFukushima Tech Create¡×¤Ï¡¢Fukushima¡Ê¥¤¥Î¥ÙÃÏ°è¡Ë¤«¤éTech¡Êµ»½Ñ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤òCreate¡ÊÁÏÂ¤¤¹¤ë¡¦À¸¤ß¤À¤¹¡Ë¤¹¤ë¥×¥ìー¥äー¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢2020Ç¯ÅÙ¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¤¥Î¥ÙÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëµ¯¶È¡¦ÁÏ¶È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë´ë¶È¡¦¸Ä¿ÍÅù¤ò¼¡¤Î£³¤Ä¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ê»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡üËÉÙ¤Ê»Ù±ç¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ëÀìÌç»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëµ¯¶È¡¦ÁÏ¶È¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¶ñ¸½²½¤ä¡¢»ö¶È·×²è¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç
¡ü¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð»Ù±çÊä½õ¶â¡×¤Ë¤è¤ë»îºîÉÊ³«È¯¤ä¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ê¤É¤Ø¤Î»ñ¶â»Ù±ç
¡ü¥Ó¥¸¥Í¥¹²½¤ò¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤«¤ÄÁá´ü¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î£Æ£Ô£Ã¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë¤è¤ë»Ù±ç
¢¨Fukushima Tech Create¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸»²¾È¡§https://www.fipo.or.jp/ftclp
¢£Ë¡¿Í³µÍ×
¡¡Ê¡Åç¥¤¥Î¥Ùµ¡¹½¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒµÚ¤Ó¸¶»ÒÎÏºÒ³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿¥¤¥Î¥ÙÃÏ°è¤Î»º¶È¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»º¶È´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¸©Á´°è¤ËÇÈµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡Åç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥³ー¥¹¥È¹½ÁÛ¿ä¿Ê¤ÎÃæ³ËÅª¤Êµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¡¢2017Ç¯£··î25Æü¤ËÊ¡Åç¸©¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Ë¡¿Í¤Ç¤¹¡£
¢¨2019Ç¯£±·î¤Ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤Ø°Ü¹Ô
½êºßÃÏ ¡§Ê¡Åç¸©Ê¡Åç»ÔÃæÄ®1-19 ÃæÄ®¥Ó¥ë6³¬
ÂåÉ½¼ÔÌ¾ ¡§Íý»öÄ¹¡¡ºØÆ£ ÊÝ
¼«¼Ò¥µ¥¤¥ÈURL ¡§https://www.fipo.or.jp
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë ¡§https://www.youtube.com/channel/UC1mn4XK1Ap2KwpBJcgsE8wQ