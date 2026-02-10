É½»æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è Íý»öÄ¹ »ûÅçâÃ¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡ØHostelling Magazine vol.44 2026 Spring¡Ù¤ò2·î10Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 

É½»æ¡¦´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ë¤ÏÇµÌÚºä46¤Î²¬ËÜÉ±Æà¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£³èÌö¤ÎÎ¢¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢¥Ð¥ì¥¨¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À»Ò¤É¤â»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È¤ÎÎ¹¤ÎÃæ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¡×¤Ê¤É¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£

 

¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ëÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¼¯»ùÅç¸©´î³¦Åç¤Î¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ëKikai¤Ø¡£³¤³°¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå¤ÎÊâ¤­ÊýÊÔ½¸Éô¥¤¥Á¥ª¥·¡¢ÅÁÅý¤Ë¿¨¤ì¤ëÂæÏÑ¥°¥ë¥á¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ø¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£

 

¡ÚHostelling Magazine vol.44¡Û https://jyh.jp/hm/no.php?vol=44

 


vol.44 É½»æ

 

·ÇºÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä

¡Ú´¬Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û

¤¤¤Ä¤â¹Ô¤­Àè¤Ï»ÏÈ¯±Ø

²¬ËÜÉ±Æà(ÇµÌÚºä46)

 

¡ÚYouth Hostel Pick up¡Û

¡Ö¿·¤·¤¤¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë

¥µ¥ó¥´¤ÎÅç¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿½Ð²ñ¤¤¤Î½É

¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ëKikai

 

¡ÚHostelling Magazine X ÃÏµå¤ÎÊâ¤­Êý¡Û

¿©¤Ù¤Æ µ§¤Ã¤Æ ³«±¿¤ò´ê¤¦

ÅÁÅý¤Ë¿¨¤ì¤ëÂæÏÑÎ¹

-ÂæËÌ-

 

¡ÚÏ¢ºÜ¡Û

¡þÅ´Æ»¼Ì¿¿²È Ý¯°æ ´²¡ÖÎó¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª¡×

¡þ¾¾Ä»¤à¤¦¤ÎÀ²¤ì¤È¤­¤É¤­Î¹¤Ó¤è¤ê

¡ûYH-GUIDE ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¥¬¥¤¥É

ÏÂ²Î»³¸©¡¿²¬»³¸©¡¿¹­Åç¸©¡¿»³¸ý¸©¡¿ÆÁÅç¸©¡¿¹áÀî¸©¡¿°¦É²¸©

¹âÃÎ¸©¡¿º´²ì¸©¡¿·§ËÜ¸©¡¿ÂçÊ¬¸©¡¿¼¯»ùÅç¸©¡¿²­Æì¸©

 

 

»ïÌÌ¥¤¥áー¥¸

 


´¬Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー

 

 


Youth Hostel Pick up

 

 


Hostelling Magazine X ÃÏµå¤ÎÊâ¤­Êý

 

ÆÉ¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È

¡û ²¬ËÜÉ±Æà¤µ¤óÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ 1Ì¾ÍÍ

¡û ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ëKikai ¥Ú¥¢¤´½ÉÇñ·ô¤ò1Ì¾ÍÍ

(¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ØFunky station SABANI¡Ù¤ÇÅç±´&ÅçÍÙ¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ç¥£¥ÊーÉÕ¤­)

±þÊçÊýË¡¡§ÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

±þÊçÄùÀÚ¡§2026Ç¯4·î30Æü

 

 

ÀßÃÖ/ÇÛÉÛ¾ðÊó

Hostelling Magazine¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ëÂ¾¡¢°ìÉô¤ÎÂç³Ø¤äÆ»¤Î±Ø¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¡¦ÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛÉÛ³«»Ï»þ´ü¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

 

¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆPDFÈÇ¤òÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¤´¼«Âð¤Ø¤Î¸ÄÊÌÈ¯Á÷¤â¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤Ø¤Î¸ÄÊÌÇÛÁ÷¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¡Ö¤ªÌ¾Á°¡×¡Ö¤´½»½ê¡×¡Ö¤´´õË¾¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¡×¤Ë180±ßÊ¬¤ÎÀÚ¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ¤Þ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£

 

¢¢°¸Àè

¢©151-0052 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ¿À±àÄ®3-1

¹ñÎ©¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯µ­Ç°ÀÄ¾¯Ç¯Áí¹ç¥»¥ó¥¿ーÆâ

ÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ

Hostelling Magazine ¸ÄÊÌÇÛÁ÷·¸°¸

¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤­°ìÉô¤º¤Ä¤ÎÇÛÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

 

 

¡ÚÅìµþÅÔÆâ ±Ø¹½Æâ¥é¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û

2·î16Æü(·î)～3·î15Æü(Æü) ¤Î´Ö¡¢²¼µ­¤Î±Ø¹½Æâ¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¥é¥Ã¥¯¤ÇÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

 

[JR]

»³¼êÀþ Âçºê±Ø / µþÉÍÅìËÌÀþ ²¦»Ò±Ø / Ãæ±ûÀþ¡¦ÁíÉðÀþ ¹ñÊ¬»û±Ø /  Ãæ±ûÀþ¡¦ÁíÉðÀþ À¾¹ñÊ¬»û±Ø / µþÍÕÀþ ¿·ÌÚ¾ì±Ø

 

[ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´]

ÀõÁðÀþ : »°ÅÄ±Ø / ¿·¶¶±Ø / Åì¶äºÂ±Ø / ÆüËÜ¶¶±Ø / ÀõÁð±Ø

»°ÅÄÀþ : Áã³û±Ø / ¿åÆ»¶¶±Ø / Âç¼êÄ®±Ø

¿·½ÉÀþ : ¿·½É»°ÃúÌÜ±Ø / »Ô¥öÃ«±Ø / ¶åÃÊ²¼±Ø / ¿ÀÊÝÄ®±Ø / ´äËÜÄ®±Ø / ÇÏ¶ô²£»³±Ø

Âç¹¾¸ÍÀþ : ÎýÇÏ±Ø / ÅÔÄ£Á°±Ø / ¿·½É±Ø / Ï»ËÜÌÚ±Ø / ËãÉÛ½½ÈÖ±Ø / ÂçÌç±Ø / ·îÅç±Ø / ÌçÁ°ÃçÄ®±Ø / ¿¹²¼±Ø / ¾åÌî¸æÅÌÄ®±Ø / ½ÕÆü±Ø / ¿·½ÉÀ¾¸ý±Ø

 

¢¨ÇÛÉÛ³«»Ï»þ´Ö¤Ï³µ¤Í2·î16Æü¤Î15»þÁ°¸å¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨ÇÛÉÛÉô¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¢¨±Ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£

 

 

ÇÞÂÎ¾ðÊó

ÇÞÂÎÌ¾¡§Hostelling Magazine (¥Û¥¹¥Æ¥ê¥ó¥°¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó)

È¯¹ÔÆü¡§2026Ç¯2·î10Æü

ÊÇ¡¡¿ô¡§¥Õ¥ë¥«¥éー24¥Úー¥¸

È¯¹ÔÉô¿ô¡§80,000Éô

È¯¡¡¹Ô¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ ( https://jyh.jp )

´ë²è¡¦ÊÔ½¸¡§flotlo LLC ( https://flotlo.com )

¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¡§https://jyh.jp/hm/

Hostelling Magazine¤ÏÊõ¤¯¤¸¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¹­Êó»ö¶È¤È¤·¤Æ½õÀ®¤ò¼õ¤±ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£