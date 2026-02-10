¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡ØHostelling Magazine vol.44 2026 Spring¡Ù¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è Íý»öÄ¹ »ûÅçâÃ¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡ØHostelling Magazine vol.44 2026 Spring¡Ù¤ò2·î10Æü¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É½»æ¡¦´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Ë¤ÏÇµÌÚºä46¤Î²¬ËÜÉ±Æà¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£³èÌö¤ÎÎ¢¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢¥Ð¥ì¥¨¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À»Ò¤É¤â»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È¤ÎÎ¹¤ÎÃæ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¡×¤Ê¤É¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ëÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¼¯»ùÅç¸©´î³¦Åç¤Î¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ëKikai¤Ø¡£³¤³°¾ðÊó¤Ç¤Ï¡¢ÃÏµå¤ÎÊâ¤ÊýÊÔ½¸Éô¥¤¥Á¥ª¥·¡¢ÅÁÅý¤Ë¿¨¤ì¤ëÂæÏÑ¥°¥ë¥á¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ø¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚHostelling Magazine vol.44¡Û https://jyh.jp/hm/no.php?vol=44
vol.44 É½»æ
·ÇºÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡Ú´¬Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Û
¤¤¤Ä¤â¹Ô¤Àè¤Ï»ÏÈ¯±Ø
²¬ËÜÉ±Æà(ÇµÌÚºä46)
¡ÚYouth Hostel Pick up¡Û
¡Ö¿·¤·¤¤¤Õ¤ë¤µ¤È¡×¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë
¥µ¥ó¥´¤ÎÅç¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿½Ð²ñ¤¤¤Î½É
¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ëKikai
¡ÚHostelling Magazine X ÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý¡Û
¿©¤Ù¤Æ µ§¤Ã¤Æ ³«±¿¤ò´ê¤¦
ÅÁÅý¤Ë¿¨¤ì¤ëÂæÏÑÎ¹
-ÂæËÌ-
¡ÚÏ¢ºÜ¡Û
¡þÅ´Æ»¼Ì¿¿²È Ý¯°æ ´²¡ÖÎó¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª¡×
¡þ¾¾Ä»¤à¤¦¤ÎÀ²¤ì¤È¤¤É¤Î¹¤Ó¤è¤ê
¡ûYH-GUIDE ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¥¬¥¤¥É
ÏÂ²Î»³¸©¡¿²¬»³¸©¡¿¹Åç¸©¡¿»³¸ý¸©¡¿ÆÁÅç¸©¡¿¹áÀî¸©¡¿°¦É²¸©
¹âÃÎ¸©¡¿º´²ì¸©¡¿·§ËÜ¸©¡¿ÂçÊ¬¸©¡¿¼¯»ùÅç¸©¡¿²Æì¸©
»ïÌÌ¥¤¥áー¥¸
´¬Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
Youth Hostel Pick up
Hostelling Magazine X ÃÏµå¤ÎÊâ¤Êý
ÆÉ¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡û ²¬ËÜÉ±Æà¤µ¤óÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ 1Ì¾ÍÍ
¡û ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ëKikai ¥Ú¥¢¤´½ÉÇñ·ô¤ò1Ì¾ÍÍ
(¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡ØFunky station SABANI¡Ù¤ÇÅç±´&ÅçÍÙ¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¥Ç¥£¥ÊーÉÕ¤)
±þÊçÊýË¡¡§ÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊçÄùÀÚ¡§2026Ç¯4·î30Æü
ÀßÃÖ/ÇÛÉÛ¾ðÊó
Hostelling Magazine¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ëÂ¾¡¢°ìÉô¤ÎÂç³Ø¤äÆ»¤Î±Ø¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¡¦ÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛÉÛ³«»Ï»þ´ü¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆPDFÈÇ¤òÌµÎÁ¤Ç¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¤´¼«Âð¤Ø¤Î¸ÄÊÌÈ¯Á÷¤â¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤Ø¤Î¸ÄÊÌÇÛÁ÷¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¡Ö¤ªÌ¾Á°¡×¡Ö¤´½»½ê¡×¡Ö¤´´õË¾¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¡×¤Ë180±ßÊ¬¤ÎÀÚ¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ¤Þ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¢°¸Àè
¢©151-0052 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ¿À±àÄ®3-1
¹ñÎ©¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯µÇ°ÀÄ¾¯Ç¯Áí¹ç¥»¥ó¥¿ーÆâ
ÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ
Hostelling Magazine ¸ÄÊÌÇÛÁ÷·¸°¸
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤°ìÉô¤º¤Ä¤ÎÇÛÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþÅÔÆâ ±Ø¹½Æâ¥é¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2·î16Æü(·î)～3·î15Æü(Æü) ¤Î´Ö¡¢²¼µ¤Î±Ø¹½Æâ¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¥é¥Ã¥¯¤ÇÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[JR]
»³¼êÀþ Âçºê±Ø / µþÉÍÅìËÌÀþ ²¦»Ò±Ø / Ãæ±ûÀþ¡¦ÁíÉðÀþ ¹ñÊ¬»û±Ø / Ãæ±ûÀþ¡¦ÁíÉðÀþ À¾¹ñÊ¬»û±Ø / µþÍÕÀþ ¿·ÌÚ¾ì±Ø
[ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´]
ÀõÁðÀþ : »°ÅÄ±Ø / ¿·¶¶±Ø / Åì¶äºÂ±Ø / ÆüËÜ¶¶±Ø / ÀõÁð±Ø
»°ÅÄÀþ : Áã³û±Ø / ¿åÆ»¶¶±Ø / Âç¼êÄ®±Ø
¿·½ÉÀþ : ¿·½É»°ÃúÌÜ±Ø / »Ô¥öÃ«±Ø / ¶åÃÊ²¼±Ø / ¿ÀÊÝÄ®±Ø / ´äËÜÄ®±Ø / ÇÏ¶ô²£»³±Ø
Âç¹¾¸ÍÀþ : ÎýÇÏ±Ø / ÅÔÄ£Á°±Ø / ¿·½É±Ø / Ï»ËÜÌÚ±Ø / ËãÉÛ½½ÈÖ±Ø / ÂçÌç±Ø / ·îÅç±Ø / ÌçÁ°ÃçÄ®±Ø / ¿¹²¼±Ø / ¾åÌî¸æÅÌÄ®±Ø / ½ÕÆü±Ø / ¿·½ÉÀ¾¸ý±Ø
¢¨ÇÛÉÛ³«»Ï»þ´Ö¤Ï³µ¤Í2·î16Æü¤Î15»þÁ°¸å¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÇÛÉÛÉô¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ø¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÞÂÎ¾ðÊó
ÇÞÂÎÌ¾¡§Hostelling Magazine (¥Û¥¹¥Æ¥ê¥ó¥°¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó)
È¯¹ÔÆü¡§2026Ç¯2·î10Æü
ÊÇ¡¡¿ô¡§¥Õ¥ë¥«¥éー24¥Úー¥¸
È¯¹ÔÉô¿ô¡§80,000Éô
È¯¡¡¹Ô¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥æー¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¶¨²ñ ( https://jyh.jp )
´ë²è¡¦ÊÔ½¸¡§flotlo LLC ( https://flotlo.com )
¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー¡§https://jyh.jp/hm/
Hostelling Magazine¤ÏÊõ¤¯¤¸¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¹Êó»ö¶È¤È¤·¤Æ½õÀ®¤ò¼õ¤±ºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£