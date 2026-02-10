Âè2²ó¼¯¥µ¥ß¥Ã¥È -¼«Á³¤È¶Á¤¹ç¤¦- ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¥¨¥¾¥·¥«¤ä¥Ò¥°¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ä°ÂÁ´ÂÐºö¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢°°»³Æ°Êª±à Åý³ç±àÄ¹¡¦ºäÅì¸µ»á¡¢Çò¹Ç¥¢¥¤¥Ì¶¨²ñ ²ñÄ¹¡¦Å·Æâ½Å¼ù»á¤é¤ò·Þ¤¨¡¢Ê¸²½¡¦²Ê³Ø¡¦ÃÏ°è¤ÎÃÎ·Ã¤ò·ë½¸¤·¤Æ¡Ö¿Í¤ÈÌîÀ¸Æ°Êª¤¬¶Á¤¹ç¤¤¡¢¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÌ¤Íè¤Î¤«¤¿¤Á¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÂè2²ó¼¯¥µ¥ß¥Ã¥È-¼«Á³¤È¶Á¤¹ç¤¦-¡Ù¤ò²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¼Ô¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢Æ°Êª±à´Ø·¸¼Ô¡¢¥¢¥¤¥ÌÊ¸²½¤ÎÃ´¤¤¼ê¡¢¹â¹»À¸¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢ºÇ¿·¸¦µæ¤«¤é¸½¾ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤Ç¤ò»ÔÌ±¤È°ì½ï¤Ë¶¦Í¡¢Ì¤Íè¤Î¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Âè2²ó¡¡¼¯¥µ¥ß¥Ã¥È -¼«Á³¤È¶Á¤¹ç¤¦-
Æü»þ¡§ÎáÏÂ8Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë13:00～17:45
¾ì½ê¡§¥¨¥¢¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¤Î¿¹1F¥Ûー¥ë¡Ê»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ8¾òÀ¾13ÃúÌÜ28-21¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§²ñ¾ì»²²Ã¡ÊÀèÃå100Ì¾¡Ë¡ÜYouTube LiveÇÛ¿®¡ÊÄê°÷À©¸Â¤Ê¤·¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¸òÎ®²ñ¡§¥µ¥ß¥Ã¥È½ªÎ»¸å¡¢18:00¤«¤é¥¨¥¾¥·¥«ÎÁÍý¤ò°Ï¤ó¤À¸òÎ®²ñ¡Ê»²²ÃÈñ4,000±ß¡¿ÀèÃå70Ì¾¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿½¹þÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¡¡
¿½¹þ¡ºÀÚ¡§ÎáÏÂ8Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
¸«¤É¤³¤í①¡¡Ê¸²½¤È²Ê³Ø¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤¬¸òº¹¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¹Ö±é
ËÜ¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«°ì½ï¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÐÃÅ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¥¢¥¤¥Ì¤Î¹Í¤¨Êý¤«¤é³Ø¤Ö¡Ö¼«Á³¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡×
Å·Æâ½Å¼ù»á¡ÊÇò¹Ç¥¢¥¤¥Ì¶¨²ñ ²ñÄ¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¹Ö±é
¡ûÆ°Êª±à¤«¤é¸«¤¿¥¨¥¾¥·¥«¡¦¥Ò¥°¥Þ¤È¤Î¶¦Â¸
ºäÅì¸µ»á¡Ê°°»³Æ°Êª±àÅý³ç±àÄ¹¡Ëº´²ì¿¿°ì»á¡Ê°°»³Æ°Êª±à»ô°é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤Ë¤è¤ë¹Ö±é
¡û¼«¼£ÂÎ¤Î¸½¾ì¤«¤éÅÁ¤¨¤ëÍ³²Ä»½ÃÂÐºö¤Î¸½¼Â
¼¼Íö»Ô¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ßÊó¹ð
¡û¹â¹»À¸¤¬¸ì¤ë¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈFOX¡×
¥¥¿¥¥Ä¥Í¤È¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡¢»¥ËÚ·î´¨¹â¹»¤Î¼ÂÁ©È¯É½
¡ûºÇ¿·¸¦µæ¤¬¼¨¤¹Ì¤Íè
¥¢¥¤¥ÌÌð¤ÎÈô¹Ô¥á¥«¥Ë¥º¥à¡¢ÄÌ¿®µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿½Ã³²ÂÐºö¡¢¥¨¥¾¥·¥«»ñ¸»¤Î¿·¤¿¤Ê³èÍÑ¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸«¤É¤³¤í②¡¡»ÔÌ±¤È¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤É¤¦ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡×¡¢ÀìÌç²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»ëÅÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Î¶¦À¸¼Ò²ñ¤ò³§¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¸«¤É¤³¤í③ ¡ÖÃÎ¤ë¡×¤«¤é¡Ö´Ø¤ï¤ë¡×¤Ø ― ¸òÎ®²ñ¤â³«ºÅ
¥µ¥ß¥Ã¥È½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢´õË¾¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Çò¹Ç¥¢¥¤¥ÌÊ¸²½ÊÝÂ¸²ñ°ëÉô²ñÄ¹¤¬Ä´Íý¤·¤¿¥¨¥¾¥·¥«¤Î¥Ý¥Í¥ª¥Ï¥¦¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤ä»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬µ¤·Ú¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¨¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£