ÂðµÞÊØ50¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤È¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖÂðµÞÊØ50¼þÇ¯Â£¤êÊªÂçºîÀï¡ª¡×¤ò2·î10Æü¤«¤é³«»Ï
ÂðµÞÊØ50¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤È¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖÂðµÞÊØ50¼þÇ¯Â£¤êÊªÂçºîÀï¡ª¡×¤ò2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é³«»Ï
ÃêÁª¤Ç¹ç·×3,000Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡¢¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥ä¥Þ¥È±¿Í¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤ÇÈ À¿°ì¡¢°Ê²¼¡§¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂðµÞÊØ50¼þÇ¯Â£¤êÊªÂçºîÀï¡ª¡×¤ò2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÂðµÞÊØ¤òÈ¯Á÷¤¤¤¿¤À¤¡¢±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç2,900Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¯¥í¥Í¥³¥á¥ó¥Ðー¥º¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¡¢¡ÖÂðµÞÊØ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁ÷¤ë¡×¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÈ¯Á÷¤¹¤ë¤È¡¢¾ÞÉÊ¤Ø¤Î±þÊç¸ý¿ô¤¬2¸ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¸ø¼°X¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°Instagram¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅê¹Æ¤òX¤Ç¡Ö¥ê¥Ý¥¹¥È¡×¡¢¤Þ¤¿¤ÏInstagram¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤µ¤Þ¤Ë¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
1976Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖÂðµÞÊØ¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÂðµÞÊØ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¡×¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤ò·ë¤Ö¡È¤Ê¤«¤è¤·¤Î¤·¤ë¤·¡É¤ÈÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤È°ì½ï¤Ë¡¢50Ç¯Ê¬¤Î´¶¼Õ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡ÖÂðµÞÊØ50¼þÇ¯Â£¤êÊªÂçºîÀï¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥óÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§http://takkyubin-50th-cp.com
¢£ ¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥ºA¾Þ B¾Þ ¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤¬¤ª¤È¤É¤± ¥È¥é¥Ã¥¯¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤È¤ª¤Ò¤ë¤Í ¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¥À¥ó¥Üー¥ë·¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó
¥È¥é¥Ã¥¯¡§ ÉýÌó18¡ß¹â¤µÌó20¡ß±ü¹Ô¤Ìó30cm
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡§ ÉýÌó15¡ß¹â¤µÌó20¡ß±ü¹Ô¤Ìó10cm
¥À¥ó¥Üー¥ëÈ¢¡§ ÉýÌó60¡ß¹â¤µÌó20¡ß±ü¹Ô¤Ìó40cm
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡§ ÉýÌó25¡ß¹â¤µÌó32¡ß±ü¹Ô¤Ìó16cm
¢¨¡¡²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£ ¼ÂÊª¤È¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¥µ¥¤¥º¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡ÖÂðµÞÊØ50¼þÇ¯Â£¤êÊªÂçºîÀï¡ª¡×¤Î³µÍ×¡ÊÃêÁª¡§2,900Ì¾¡Ë
¢£ ¡ÖÂðµÞÊØ50¼þÇ¯Â£¤êÊªÂçºîÀï¡ª¡×¥ä¥Þ¥È±¿Í¢¸ø¼°SNS ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ× ¡ÊÃêÁª¡§100Ì¾¡Ë
¡Ú»²¹Í¡Û
ÂðµÞÊØ50¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
URL¡§https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/corp/pr/50th/
¡ã¤ªÃÎ¤é¤»¡ä
2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡ÖÂðµÞÊØ¡×È¯Çä50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ê2026Ç¯1·î20Æü¡Ë
URL¡§https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/info/info_260120_1.html
©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670070
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡ã°ìÈÌ¤ÎÊý¡ä
¡ÖÂðµÞÊØ50¼þÇ¯Â£¤êÊªÂçºîÀï¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»öÌ³¶É¡¡TEL¡§0120-769-581
¤ªÌä¹ç¤»¼õÉÕ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë
¼õÉÕ»þ´Ö¡§10:00～17:00
¢¨¡¡±þÊç¾õ¶·¡¢ÅöÁª³ÎÇ§¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡ÅÚŽ¥ÆüŽ¥½ËÆü¤ò½ü¤¯