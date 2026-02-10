¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Autodesk À½ÉÊ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë³ØÀ¸¡¦¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤¬À¤³¦¤Ç 1 ²¯ 5,000Ëü¿Í¤ËÅþÃ£
¡Á¼¡À¤Âå¤Î¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤¡×¤òÃ´¤¦¿Íºà°éÀ®¤ò²ÃÂ®¡Á
ÊÆ¹ñ Autodesk ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·ó CEO¡§¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥¢¥Ê¥°¥Î¥¹¥È¡¢°Ê²¼¡¢ Autodesk¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Ìµ½þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿³ØÀ¸¤ª¤è¤Ó¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Î¿ô¤¬¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç 1 ²¯ 5,000 Ëü¿Í¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼ÂÀÓ¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¡¢¾Íè¤Î»Å»ö¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Autodesk ¤Ï 20 Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤¡ÊDesign & Make¡Ë¡×¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¡¢³Ø¤Ó¤Î¾ì¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤ÎÎ°è¤ÇÃ¯¤â¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î 10 Ç¯´Ö¤Ï¡¢Ç§Äê¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤é¤Ó¤ËÇ§¾Ú¤µ¤ì¤¿³ØÀ¸¡¦¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±¥Ä¡¼¥ë¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î·úÃÛ²È¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸µ»½Ñ¤ò³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
AI »þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¥ë¥®¥ã¥Ã¥×¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ
À¤³¦¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤Ï¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÎÊÑ²½¤ò¾å²ó¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ØÀ¸¤¬ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Î½ÅÍ×À¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Autodesk ¤Î¡Ö2025 Ç¯ÅÙÈÇ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤¤Î¶È³¦Æ°¸þÄ´ºº¡Êhttps://www.autodesk.com/jp/design-make/research/state-of-design-and-make-2025 ¡Ë¡×¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢58 ¡ó¤ÎÀìÌç¿¦¤¬¥¹¥¥ë¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤òÀ®Ä¹¤Î¾ãÊÉ¤È¤·¤Æµó¤²¡¢61 ¡ó¤¬É¬Í×¤Êµ»½Ñ¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Autodesk ¤ÎºÇ¿·¡ÖAI Jobs Report¡Êhttps://adsknews.autodesk.com/en/news/ai-jobs-report/ ¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢µá¿Í¤Ë¤ª¤±¤ë AI ¥¹¥¥ë¤Î¼ûÍ×¤¬¡¢2022 Ç¯°Ê¹ß¤Ç 640 ¡ó°Ê¾åµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¼«¿È¤â¤½¤Î¶ÛµÞÀ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¢¨¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¡¢Â´¶È¸å¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë AI ¥¹¥¥ë¤ò½½Ê¬¤Ë³Ø¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò¼õ¤±¡¢Autodesk ¤ÏÃæÅù¶µ°éµ¡´Ø¡¢ÀìÌç³Ø¹»¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥«¥ì¥Ã¥¸¡¢Âç³Ø¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¶µ°éÃÊ³¬¤Î³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¥¥ã¥ê¥¢µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤Ê¬Ìî¤Ç¾Íè³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Autodesk ¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥È¥Ç¥¹¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÃæÀ¾ ÃÒ¹Ô¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAutodesk ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Î¼¡À¤Âå¿Íºà¤¬¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò ¡Ø»È¤¦Â¦¡Ù ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÁÏ¤ê½Ð¤¹Â¦¡Ù ¤È¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Ç 1 ²¯ 5,000 Ëü¿Í¤Î³ØÀ¸¡¦¶µ°é¼Ô¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ï¡¢¶µ°é¤È»º¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Î¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢AI »þÂå¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤¤òÃ´¤¦¿Íºà¤¬¡¢³Ø¤Ó¤«¤é¼Â¼Ò²ñ¤Ø¤È¼«Á³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é°ìÁØÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¤Î¶µ°é¸½¾ì¤«¤é¤ÎÀ¼
ÆüËÜÂç³Ø Íý¹©³ØÉô³ØÉôÄ¹¤Î¹ì Ä«¹¬»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAutodesk ¤ÎÀ½ÉÊ¤ò³ØÀ¸À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÀß·×¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Â´¶È¸å¤â¸òÎ®¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ Autodesk ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÀè¤ÎÌäÂê¡¢²ÝÂê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿²ÝÂê Ì¤Íè¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜÂç³Ø¤¬·Ç¤²¤ë¡Ø¼«¼çÁÏÂ¤¡Ù¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Áá°ðÅÄÂç³Ø Íý¹©³Ø½Ñ±¡ ÁÏÂ¤Íý¹©³ØÉô ¶µ¼ø Çî»Î¡Ê¹©³Ø¡Ë¤ÎµÜ²¼ ÊþÇ·»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAutodesk ¤¬À¤³¦¤Ç 1 ²¯ 5,000 Ëü¿Í¤Î³ØÀ¸¡¦¶µ°é¼Ô¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢Àß·×¤ä¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò³Ø¤Ö¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÑÂ³Åª¤ËÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤òÄº¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¾®À¸¤¬³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï 2 ¼¡¸µÃæ¿´¤Î¿ÞÌÌºîÀ®µ¡Ç½¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Fusion ¤ä¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥Æ¥£¥Ö ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤ÊÀß·×´Ä¶¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ·²¤ò³ØÀ¸¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¡Ø¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡Ù¤ò¼«È¯Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢»×¹ÍÎÏ¤äÁÏÂ¤ÎÏ¤òÃÊ³¬Åª¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢Âç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶µ°é¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Âç³Ø¤È»º¶È¤¬Ì©ÀÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø½¬µ¡²ñ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼Â¼Ò²ñ¤ÈÀÜÂ³¤·¤¿³Ø¤Ó¤¬¡¢¼¡À¤Âå¿Íºà¤Î°éÀ®¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤¤Î³Ø¤Ó¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ò»Ù¤¨¤ë Tinkercad ¤ÎÌò³ä
Tinkercad(R) (https://www.tinkercad.com/ )¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¾å¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÌµ½þ¤Î 3D ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ä¡¼¥ë¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼ã¤¤³Ø½¬¼Ô¤ËÁÏÂ¤Åª¤ÊÌäÂê²ò·è¤ä STEAM ¶µ°é¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¡¢Îß·×¤Ç 1 ²¯¿Í¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Tinkercad ¤Ï Autodesk Fusion(R)¤ä Autodesk Forma(R)¤È¤¤¤Ã¤¿¶È³¦ÊÌ¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¡¢¶µ¼¼¤Ç¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¸½¼ÂÀ¤³¦¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡À¤Âå¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿ VFX¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ø¤Î»Ù±ç³ÈÂç
Autodesk ¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ª¤è¤Ó¶µ°é´Ø·¸¼Ô¸þ¤±Ìµ½þÄó¶¡¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³È½¼¤È¤·¤Æ¡¢Autodesk Flow Studio¡Êµì Wonder Studio¡Ë¤ò¿·¤¿¤ËÂÐ¾Ý¤ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢18 ºÐ°Ê¾å¤ÎÇ§¾ÚºÑ¤ß³ØÀ¸¤ª¤è¤Ó¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Flow Studio ¤òÌµ½þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Flow Studio ¤ÏÁÏÂ¤À¤ò·àÅª¤ËÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¢¥«¥á¥é¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÊ£»¨¤Ê VFX ¹©Äø¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢³ØÀ¸¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä±éµ»É½¸½¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£1 ËÜ¤ÎÆ°²è¤È¿ô²ó¤ÎÁàºî¤À¤±¤Ç¡¢¼Â¼Ì¤ä¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤Ë CG ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹çÀ®¡¦¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ç¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥ì¥Ù¥ë¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ 3D ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ä VFX É½¸½¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬³Ø¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Autodesk ¶µ°éÃ´Åö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¥á¥¢¥ê¡¼¥Û¡¼¥×¡¦¥Þ¥¯¥¤¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤Ë¶µ°é¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Autodesk ¤Î¤è¤¦¤Ê¶È³¦¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡¢STEAM Ê¬Ìî¤Î³ØÀ¸¤ä¶µ°é¼Ô¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³Ø½¬ÃÊ³¬¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤Ï Tinkercad ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ØÁÛÁü¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ë¡Ù ¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¤½¤³¤«¤é¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¸þ¤±¥Ä¡¼¥ë¤Ø¤È¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Ç°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£1 ²¯ 5,000 Ëü¿Í¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ Flow Studio ¤ÎÄó¶¡³ÈÂç¤Ï¡¢¥×¥í¤¬»È¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç ¡Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ù ³Ø¤Ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ò°éÀ®
¶µ¼¼¤ä¥á¥¤¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Autodesk ¤Î¶µ°é¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼Äó¶¡¡¢Ç§Äê»ñ³Ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³Ø½¬ÃÊ³¬¤Î³ØÀ¸¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»¡¢Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¡¢¶È³¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¡¢Autodesk ¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤¤ÎÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¥¹¥¥ë°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·µ»½Ñ¤¬Æ¯¤Êý¤äÁÏÂ¤¤Î¤¢¤êÊý¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢Autodesk ¤Î»ÈÌ¿¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¤¬¡Ö²¿¤Ç¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢ÁÏÂ¤¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ê½Ð¤»¤ëÎÏ¡×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Autodesk Career Readiness Report¡§ Âè»°¼ÔÄ´ºº²ñ¼Ò GlobalData ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡£¹â¹»¡¢Âç³Ø¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥«¥ì¥Ã¥¸¡¢¿¦¶È¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤ËºßÀÒ¤¹¤ë 14 ºÐ¤«¤é 23 ºÐ¤Î³ØÀ¸ 1,500 ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü
1 ²¯ 5,000 Ëü¿Í°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¤È¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢Autodesk À½ÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤¬¾Íè¤ÎÆ¯¤¼ê¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤È¥¹¥¥ë¤òÄó¶¡¤·°éÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦
Autodesk ¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥¦¥¶¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë Tinkercad ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä¡¢ÍÄÃÕ±à¤«¤éÂç³Ø¤Þ¤Ç¡¢STEAM ´Ø·¸¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯
IT ¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¹¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ò»É·ã¤¹¤ë¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
Autodesk Flow Studio ¤Ï¡¢VFX ¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÄ¾´¶Åª¤Ê AI ¥Ä¡¼¥ë¤Ç¡¢
³ØÀ¸¤ä¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Autodesk¡¿¥ª¡¼¥È¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1982 Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿ Autodesk ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢¸½ºßÀ¤³¦Ìó 40 ¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤¡×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·úÃÛÊª¤«¤é¼¡À¤Âå¼«Æ°¼Ö¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿±Ç²è¤ä¥²¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¦ÁÏÂ¤¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎÏ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·úÀß¡¢À½Â¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ & ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡¦¼«Æ°²½¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥¦¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÉôÌç´Ö¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò²£ÃÇÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÁÏÂ¤¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÃÛ¤¯¤Ù¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.autodesk.com/jp ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢Autodesk ¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ #MakeAnything
ËÜ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ Autodesk ¼Ò¤¬ 2025 Ç¯ 11 ·î 19 Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¥Ö¥í¥°µ»ö¤Î¾¶Ìõ¤ËÆüËÜ¤Î¾ðÊó¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
