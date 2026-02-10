¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ëー¿åÁÇ»Ô¾ì¤Ï¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ²ó¼ý¡¦Í¸úÍøÍÑ¡¦ÃùÎ±¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë340²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ØµÞ³ÈÂç¸«¹þ¤ß
²½³Ø¡¢ÀÐÌý²½³Ø¡¢¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥óÏ¢·ë·¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤ÎµÞÂ®¤ÊÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥ëー¿åÁÇ¤Ï»º¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ³ËÅª°Ü¹ÔÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ëー¿åÁÇ»Ô¾ì¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éÂçÎÌ¤ÎÄãÃºÁÇ¿åÁÇ¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¤Î¿åÁÇ·ÐºÑ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë»Ô¾ì¤Ï340²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢Æ±´ü´Ö¤Ë690²¯¥É¥ë¤ØÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¿åÁÇ»Ô¾ì¤ÎÌó49%¤òÀê¤á¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë7Ãû420²¯¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë²½³Ø»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¿åÁÇ¤Ï»Ô¾ìÁ´ÂÎ²ÁÃÍ¤ÎÌó0.5%¤òÀê¤á¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー½¸Ìó·¿»º¶È¥×¥í¥»¥¹¤ª¤è¤Ó°Ü¹Ô´ü¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½·ÐÏ©¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬Åª½ÅÍ×À¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÊÆ¤¬¥Ö¥ëー¿åÁÇÆ³Æþ¤ÎÃæ¿´ÃÏ°è¤È¤·¤ÆÂæÆ¬
ËÌÊÆ¤Ï2029Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Î¥Ö¥ëー¿åÁÇ»Ô¾ì¤ò¼çÆ³¤·¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï218²¯3,300Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï2024Ç¯¤Î16²¯3,700Ëü¥É¥ë¤«¤é³ÈÂç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨68%¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤À®Ä¹¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎµÞÂ®¤ÊÀ®Ä¹¤Ï°Ê²¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡¦²½³Ø¤ª¤è¤ÓÀÐÌý²½³ØÀºÀ½Ê¬Ìî¤«¤é¤Î¶¯¤¤¿åÁÇ¼ûÍ×
¡¦Æó»À²½ÃºÁÇ²ó¼ý¡¦Í¸úÍøÍÑ¡¦ÃùÎ±¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÁá´üÆ³Æþ
¡¦ÃÏ°è¤Î¿åÁÇ¥Ï¥ÖÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー´ë¶È¤ª¤è¤Ó»º¶È´ë¶È¤Ë¤è¤ëÀïÎ¬Åª³ÈÄ¥
¹ñÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤¬À¤³¦¤ÎÆ³Æþ¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ëー¿åÁÇ»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤Î3²¯3,800Ëü¥É¥ë¤«¤é2029Ç¯¤Ë¤Ï152²¯5,300Ëü¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¤·¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨114%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹µ¬ÌÏ¤Ï¡¢»º¶È¸þ¤±¿åÁÇ¼ûÍ×¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ²ó¼ý¡¦Í¸úÍøÍÑ¡¦ÃùÎ±¤ÎÅ¸³«¡¢À¯ºö»Ù±çÏÈÁÈ¤ß¤ÎÍ»¹ç¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¾øµ¤¥á¥¿¥ó²þ¼Á¤¬¼çÍ×À¸»ºµ»½Ñ¤È¤·¤Æ·ÑÂ³
µ»½ÑÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¿å¾øµ¤¥á¥¿¥ó²þ¼Á¤¬¥Ö¥ëー¿åÁÇÀ¸»º¤Î´ðÈ×µ»½Ñ¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¤·¡¢2029Ç¯¤Ë¤Ï»Ô¾ì¤Î61%¡¢¶â³Û¤Ë¤·¤Æ208²¯6,700Ëü¥É¥ë¤òÀê¤á¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¿å¾øµ¤¥á¥¿¥ó²þ¼Á¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³¡§
¡¦À®½Ï¤·¤¿¼Â¾ÚºÑ¤ß¤Î¿åÁÇÀ½Â¤µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëÅÀ
¡¦Å·Á³¥¬¥¹¸¶ÎÁ¤Î¹ÈÏ¤Ê¶¡µë²ÄÇ½À
¡¦¿·¶½²þ¼Áµ»½Ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÄã¤¤»ñËÜ¥³¥¹¥È
¡¦Âçµ¬ÌÏ»º¶ÈÍÑÅÓ¤ËÅ¬¤·¤¿¹â¤¤¿åÁÇÀ¸À®¸úÎ¨
¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÇÓ½ÐÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ²ó¼ý¡¦Í¸úÍøÍÑ¡¦ÃùÎ±Åý¹ç¤Î¿ÊÅ¸
µ¬ÌÏ¡¢¿®ÍêÀ¡¢ÇÓ½Ðºï¸º¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¿å¾øµ¤¥á¥¿¥ó²þ¼Á¤ÏÃ»´üÅª¤Ê»º¶ÈÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÅ¬µ»½Ñ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¿åÁÇÍ¢Á÷·ÐºÑÀ¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤Ë
Í¢Á÷Êý¼°ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤¬¥Ö¥ëー¿åÁÇÎ®ÄÌ¤ÎºÇÂç¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢2029Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î59%¡¢¶â³Û¤Ë¤·¤Æ201²¯3,600Ëü¥É¥ë¤òÀê¤á¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¼çÆ³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï°Ê²¼¤Ë¤è¤ê»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡¦Ä¹µ÷Î¥¤Ë¤ï¤¿¤ëÂçÎÌ¿åÁÇÍ¢Á÷¤Î¥³¥¹¥È¸úÎ¨À
¡¦´ûÂ¸Å·Á³¥¬¥¹¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Î¸ß´¹À
¡¦±Õ²½Í¢Á÷¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿Äã¥¨¥Í¥ë¥®ーÂ»¼º
¡¦¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ーÎ®ÄÌ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©»Ù±ç
¡¦ÃÏ°è¥¨¥Í¥ë¥®ーÌÖ¤Ë¤ª¤±¤ë¿åÁÇº®¹çÍøÍÑ¤Î³ÈÂç
¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È¥³¥¹¥È°ÂÄêÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¿åÁÇ¶¡µë³ÈÂç¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
