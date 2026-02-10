¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
PADI¡¢60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö5¥³ー¥¹Ã£À®¤Ç¸ÂÄê¥Ñー¥«ー¤ò¥²¥Ã¥È¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¥¹¥¯ー¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëPADI¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Ç¥£¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÅìÀµ¿Í¡Ë¤Ï¡¢PADIÀßÎ©60¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥À¥¤¥Ðー¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò±þ±ç¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö5¤Ä½¸¤á¤Æ¸ÂÄê¥Ñー¥«ー¤ò¥²¥Ã¥È¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëPADI¥³ー¥¹¤ò¹ç·×5¤Ä½¤Î»¤·¤¿¥À¥¤¥Ðー¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÀèÃå100Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢60¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñー¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë³Ú¤·¤µ¤ÈÃ£À®´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341333/images/bodyimage1¡Û
¢£ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§PADI¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ø5¤Ä½¸¤á¤Æ¸ÂÄê¥Ñー¥«ー¤ò¥²¥Ã¥È¡ª¡Ù
¡¦ÆâÍÆ¡§ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëPADI¥³ー¥¹¤ò¹ç·×5¤Ä½¤Î»¤·¤¿Êý¤Ë¡¢60¼þÇ¯µÇ°¸ÂÄê¥Ñー¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¥³ー¥¹¤òÆüËÜ¤Ç½¤Î»¤·¤¿¥À¥¤¥Ðー
¡¦ÂÐ¾ÝÇ§Äê´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü～2026Ç¯12·î31Æü
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§PADI 60¼þÇ¯µÇ° ¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñー¥«ー
¡¦ÅöÁª¿Í¿ô¡§ÀèÃå100Ì¾ÍÍ
¡¦±þÊçÊýË¡¡§5¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤é¡¢½êÄê¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ë5¤Ä¤Î¥À¥¤¥Ðー¥Ê¥ó¥Ðー¤È¤ªÌ¾Á°¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÄó½Ð
¢¨³Æ¥µ¥¤¥º¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.padi.co.jp/scuba-diving/campaign/2026/step-up-challenge/apply/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341333/images/bodyimage2¡Û
¢£ ¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ï¡¢Â³¤±¤ë¤Û¤É¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë
¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ö°ìÅÙ¤¤ê¤ÎÂÎ¸³¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶½Ì£¤ä¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³¤¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡¢¿åÃæ¼Ì¿¿¡¢ÉâÎÏ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡¢¥Ê¥¤¥È¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¡¦¥³ー¥¹¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸³¤¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦·Ê¿§¤ÈÂÎ¸³¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¹¥¯ー¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î¶µ°éµ¡´ØPADI¡Ê¥Ñ¥Ç¥£¡Ë¡Û
PADI¡ÊProfessional Association of Diving Instructors¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦7¤«½ê¤Î¥¨¥ê¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤òµòÅÀ¤Ë¡¢186°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡¢Ìó12Ëü8Àé¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤ò´Þ¤à¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥á¥ó¥Ðー¤È¡¢Ìó6,600¤Î¥À¥¤¥Ö¥»¥ó¥¿ー¡¿¥À¥¤¥Ö¥ê¥¾ー¥È¤«¤éÀ®¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥¹¥¯ー¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
1966Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Îß·×3,000ËüËç°Ê¾å¤ÎC¥«ー¥É¡ÊÇ§Äê¾Ú¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¸½ºß¤âÇ¯´Ö100Ëü¿Í°Ê¾å¤¬PADI¤Î¶µ°é¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤ËÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PADI¤Ï60Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ºÇ¹â¿å½à¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¶µ°é¡¢¿åÃæ°ÂÁ´¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¡¦ÊÝÁ´¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥°¥íー¥Ð¥ëÄ´ºº²ñ¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥À¥¤¥Ðー¤ÎÌó100¿Í¤Ë75¿Í¤¬PADI¤òÁªÂò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¶µ°éÉÊ¼Á¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¿®Íê¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÄ¤¤ÃÏµå¡×¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¸¶ÅÀ¤Ë¡¢PADI¤Ï¡¢¿åÃæÀ¤³¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤¬³¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤È´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥Ðー¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥¤¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¡¢PADI AWAREºâÃÄ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³¤¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³èÆ°¤òÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Ç¥£¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
