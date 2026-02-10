Coway¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å·×²è¡ÊCorporate Value-Up Plan¡Ë¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²Á¤ò¸øÉ½
2025Ç¯¤Ë´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Coway¤ÏÇä¾åÀ®Ä¹¡¢³ô¼ç¤Ø¤Î´Ô¸µ¡¢ºâÌ³·òÁ´À¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¼Â¸½
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢2,473²¯¥¦¥©¥ó¤Î³ô¼ç´Ô¸µ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢´Ô¸µÎ¨40¡ó¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®
2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¸½¶âÇÛÅö¤òÍ¥Àè¤·¡¢¹âÇÛÅö´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì³ÎÎ©¤È³ô¼ç¤Ø¤ÎÀÇÀ©Í¥¶ø³ÎÊÝ¤Ø
¼çÍ×¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹»ØÉ¸¤Î½å¼éÎ¨¤Ï74¡ó¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë93¡óÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹
¥½¥¦¥ë¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢2026Ç¯2·î9Æü /PRNewswire/ -- ¡ÖBest Life Solution Company¡×¤ò·Ç¤²¤ëCoway Co., Ltd.¤ÏËÜÆü¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å·×²è¡ÊCorporate Value-Up Plan¡Ë¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤ÎÉ¾²Á¤òÈ¯É½¤·¡¢³ô¼ç²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤ª¤è¤ÓÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Coway¤ÏºòÇ¯¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÃ£À®¤¹¤Ù¤¼çÍ×»ØÉ¸¤ò´Þ¤à´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ï¡¢Çä¾å¹â5Ãû¥¦¥©¥óÄ¶¤ÎÃ£À®¡¢³ô¼ç´Ô¸µÎ¨40¡ó¤Î°Ý»ý¡¢½ãÍÍø»ÒÉéºÄÂÐEBITÇÜÎ¨2.5ÇÜ¤Þ¤Ç¤Î´ÉÍý¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Coway¤ÏÆ±·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¼Â»Ü¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÒÆâ¤ÇÊ£¿ô²ó¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Â¸úÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÊä´°Á¼ÃÖ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î³«¼¨¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÉ¾²Á·ë²Ì¤òÆ©ÌÀÀ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¡¢º£¸å¤Î·×²è¤ò³ô¼ç¤ä»Ô¾ì¤Ë¼¨¤·¡¢²ÁÃÍ¸þ¾å»Üºö¤Î¿®ÍêÀ¤È¼Â¸úÀ¤ò²þ¤á¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çä¾åÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤¿½é´ü¤ÎÀ®²Ì¡§5Ãû¥¦¥©¥óÃ£À®¤Ø¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò²ÃÂ®
2025Ç¯¡¢Coway¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ15.2¡óÁý¤Î4Ãû9,600²¯¥¦¥©¥ó¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼ÂÀÓ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë6.5¡ó¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Coway¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë5Ãû¥¦¥©¥ó¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ½Äê¤òÂç¤¤¯Á°ÅÝ¤·¤·¤Æ½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Coway¤Ï¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Î»ö¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤È³¤³°»ö¶È¤Î·ÑÂ³Åª³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯¤â·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾ô¿å´ï¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î½çÄ´¤Ê¿¤Ó¤Ë¤è¤êÃæ³Ë»ö¶È¤Î´ðÈ×¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢´ûÂ¸³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤Î·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤È¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤ÎµÞÀ®Ä¹¤¬Çä¾å³ÈÂç¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤Ï¡¢Coway¤Î¿çÌ²¤È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBEREX¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£BEREX¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Junhyuk Bang²ñÄ¹¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëBEREX¤ÎÇä¾å¹â¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¹ç¤ï¤»¤Æ7,199²¯¥¦¥©¥ó¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ø¤ÎBEREXÀ½ÉÊ¤ÎÅêÆþ¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³È½¼¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Coway¤ÎÇä¾å¹âÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³¤³°»Ô¾ì¤Î³ä¹ç¤Ï2025Ç¯¤ËÌó40¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±¼Ò¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤¬°ìÃÊ¤È¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±²ñÄ¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë³ÈÂçÀïÎ¬¤Ë±è¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿»Üºö¤Ë¤è¤ê³ô¼ç´Ô¸µÎ¨40¡ó¤ò¼Â¸½
Coway¤Ï2025Ç¯¤Ë¡¢³ô¼çÁí´Ô¸µÎ¨40¡ó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸½¶âÇÛÅö1,373²¯¥¦¥©¥ó¤ª¤è¤Ó¼«¸Ê³ô¼°¼èÆÀ1,100²¯¥¦¥©¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Áí³Û¤Ï2,473²¯¥¦¥©¥ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢1³ôÅö¤¿¤ê¤Î²ÁÃÍ¤òÄ¾ÀÜÅª¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2017Ç¯¤È2024Ç¯¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿Ìó190Ëü³ô¤Î¼«¸Ê³ô¼°¤ò¾ÃµÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Coway¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç40¡ó¤Î´Ô¸µÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢³ô¼ç¤¬ÇÛÅö½êÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ¬Î¥²ÝÀÇ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¹âÇÛÅö´ë¶È¡×¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¡¢¸½¶âÇÛÅö¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£ÇÛÅöÀ¸þ¤Ï25¡ó°Ê¾å¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÇÛÅöÁí³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ10¡ó°Ê¾å¤ÎÁý²Ã¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê15¡ó¤Î´Ô¸µÏÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô¼ç¤ÎÀÇÀ©Åª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÁí¹çÍø²ó¤ê¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¸Ê³ô¼°¤Î¼èÆÀ¤ª¤è¤ÓÄÉ²Ã¤Î¸½¶âÇÛÅö¤ò½ÀÆð¤ËÇÛÊ¬¤·¤Þ¤¹¡£
ºâÌ³·òÁ´À¤È°ÂÄêÅª¤Ê»ñËÜ¹½À®¤Î°Ý»ý
Coway¤ÏÀ®Ä¹Åê»ñ¤È³ô¼ç´Ô¸µ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºâÌ³¤Î°ÂÄêÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñËÜ¹½À®¤Î´ÉÍý¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯»þÅÀ¤ÇÆ±¼Ò¤Î½ãÍÍø»ÒÉéºÄÂÐEBITÇÜÎ¨¤Ï2.1ÇÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤«¤Ä°ì´Ó¤·¤¿»ñËÜ¹½À®´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë2.5ÇÜ°ÊÆâ¤Ç´ÉÍý¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤ÏÀ®Ä¹Åê»ñ¡¢±¿Å¾»ñ¶â¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼ÚÆþ¤Ë¤è¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»ñËÜ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë°ìÊý¡¢Ä¹´üÅª¤ÊºâÌ³´ðÈ×¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿®ÍÑ³ÊÉÕ¤±¥ê¥¹¥¯¤ò¸·³Ê¤Ë´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹»ØÉ¸¤Î½å¼éÎ¨¤ò¸þ¾å
´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Coway¤Î¼çÍ×¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹»ØÉ¸¤Î½å¼éÎ¨¤Ï74¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼Ò³°¼èÄùÌò¤Î³ä¹ç¤ò67¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤È¡¢¼Ò³°¼èÄùÌò¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÊó½·°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Coway¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¼ÒÆâ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ª¤è¤ÓÉ®Æ¬ÆÈÎ©¼Ò³°¼èÄùÌòÀ©ÅÙ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤Î¤Û¤É²þÀµ¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¾¦Ë¡¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄê´¾ÊÑ¹¹¤Ë¤âÃå¼ê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Coway¤ÏÅÅ»ÒÅêÉ¼À©ÅÙ¤äÎßÀÑÅêÉ¼À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼çÍ×¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹»ØÉ¸¤Î½å¼éÎ¨¤ò2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë93¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Coway¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢À®Ä¹Î¨¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¼çÍ×»ØÉ¸¤òÍÑ¤¤¤Æ·×²è¤Î¼Â»Ü¾õ¶·¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Æ»ë¤·¡¢¾Íè¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ø¤ÎÅê»ñ¤È³ô¼ç´Ô¸µ¤ÎÁÐÊý¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤ËÀì¿´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎÃå¼Â¤Ê¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Coway¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å·×²è¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÅê»ñ²È¾ðÊó¡ÊInvestor Relations¡Ë¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Coway Co., Ltd.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1989Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Coway¤Ï¡¢¡ÖBest Life Solution Company¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾ô¿å´ï¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡¢¥Ó¥Ç¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤Î³×¿·Åª¤Ê²ÈÄíÍÑÅÅ²½À½ÉÊ¤Ç¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò·ò¹¯¤Ç²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´Ä¶²ÈÅÅ´ë¶È¤Ç¤¹¡£BEREX¤Ï¿çÌ²¤È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤È¥Þ¥Ã¥µー¥¸¥Á¥§¥¢¤òÄÌ¤¸¤¿À¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀßÎ©°ÊÍè¡¢Coway¤Ï´Ä¶²ÈÅÅ¶È³¦¤Î¥êー¥Àー¤È¤Ê¤ê¡¢½¸ÃæÅª¤Ê¸¦µæ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢³«È¯¡¢¤½¤·¤Æ¸ÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¡¢²ÈÄí¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÀìÌçÃÎ¼±¡¢ÈæÎà¤Î¤Ê¤¤»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³×¿·¤Ø¤Î¸¥¿È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Coway¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î»ö¶ÈÀ®¸ù¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢²¤½£¤Ç¤Î³¤³°»ö¶È¤Î²ÃÂ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³×¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï2025Ç¯¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥±¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¹âÎð¼Ô¥±¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖCoway Life Solution¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢http://www.coway.com/¤Þ¤¿¤Ïhttp://newsroom.coway.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
