¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ø²ñµÄ¤Î¸úÎ¨À¡¦¸ú²ÌÀ¤ò¹â¤á¤ë¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¹ÖºÂ¡Ù2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅ·èÄê～²ñ·×¡¦ÀÇÌ³¡¦·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¡ÊÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡¦ÀÅ²¬¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÎÓ¸ø°ì¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ø²ñµÄ¤Î¸úÎ¨À¡¦¸ú²ÌÀ¤ò¹â¤á¤ë¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¹ÖºÂ¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñµÄ¤Ï¡¢ÌäÂê²ò·è¤ä¹ç°Õ·ÁÀ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ú²ÌÅª¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤¤È»þ´Ö¤Ð¤«¤êÏ²Èñ¤·¤Æ²¿¤âÀ®²Ì¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¡¢°¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢²ñµÄ¤ò¸úÎ¨Åª¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¾ì¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¥¹¥¥ë¤ò¡¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥í¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥¥ó¥°Åù¤Î¥¹¥¥ë¤È¶¦¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÆü¡Û
2026/03/12¡ÊÌÚ¡Ë¡¡9¡§30～16¡§00
¡Ú¹Ö¡¡»Õ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÏÃ¤·Êý¥»¥ó¥¿ー¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î
²£ÅÄ¡¡¾Ï¹ä
¡Ú¼õ¹ÖÎÁ¡Û
°ìÈÌ¡§49,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥á¥ë¥Þ¥¬²ñ°÷¡§33,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¥á¥ë¥Þ¥¬²ñ°÷ÅÐÏ¿ÎÁ¤ÏÌµÎÁ
¡ÚÂÐ¡¡¾Ý¡Û
¥êー¥Àー
¢¨Æ±¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
ZOOM¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡Û
²¼µ¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2213
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¹
¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÎÓ¸ø°ì
¢£»ñËÜ¶â¡¡£³²¯£µ¡¤£¸£°£°Ëü±ß
¢£½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®£±－£±£°£µ
¢££Ô£Å£Ì¡¡£°£³－£³£µ£±£¸－£¶£³£¶£³
¢££Æ£Á£Ø¡¡£°£³－£³£µ£±£¸－£¶£³£¶£¶
¢££Õ£Ò£Ì¡¡https://www.attax.co.jp/
¢£¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡¡https://www.attax.co.jp/contact/
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡1.ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡¡2.·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¿¥Ã¥¯¥¹
¢£Ã´Åö¼Ô¡¡·Ð±Ä¾ðÊó¼¼¡¡Ê¿Ìî
¢££Ô£Å£Ì¡¡£°£³－£³£µ£±£¸－£¶£³£¶£³
¢££Æ£Á£Ø¡¡£°£³－£³£µ£±£¸－£¶£³£¶£¶
¢£¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡¡https://www.attax.co.jp/contact/
