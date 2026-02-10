¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»ÙÊ§¤¤¤Î½ÀÆðÀ¤ÈÀ¤³¦Åª¤ÊÏ«Æ¯ÎÏÎ®Æ°À¤¬¡¢¹ñºÝ°åÎÅÊÝ¸±»Ô¾ì¤òºÆ·ÁÀ®
Ãóºß°÷¤«¤éÂ¿¹ñÀÒ´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢¼ûÍ×¤Ï¥â¥¸¥åー¥ë·¿¤«¤Ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÄó¶¡·¿ÊÝ¾ã¤Ø¤È¥·¥Õ¥È
¹ñºÝ°åÎÅÊÝ¸±»Ô¾ì¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿°ÜÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°åÎÅÈñ¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢°åÎÅ¥¢¥¯¥»¥¹¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÆÃÄ§¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë316²¯8,320Ëü¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿Æ±»Ô¾ì¤Ï¡¢2020Ç¯°Ê¹ßÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨8.0%¤ÇÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þÅª¤ÊÎ¹¹ÔÉÕÂÓ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê°åÎÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¼ý±×¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë455²¯7,130Ëü¥É¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë2035Ç¯¤Ë¤Ï633²¯1,420Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Î´°Á´¤ÊÆâÍÆ¤Ï¤³¤Á¤é
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/international-health-insurance-global-market-report
¹ñºÝ°åÎÅÊÝ¸±¤¬Î¹¹Ô¸þ¤±ÊÝ¾ã¤òÄ¶¤¨¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿ÍýÍ³
Îò»ËÅª¤Ë¡¢¼ûÍ×¤ÏÎ±³ØÀ¸¤Î¹ñºÝ°ÜÆ°¡¢°åÎÅÈñ¤Î¾å¾º¡¢°åÎÅ¥Äー¥ê¥º¥à¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÝ¾ã¤ÏÄ¹´ü´Ö³¤³°¤ÇÀ¸³è¡¦½¢Ï«¤¹¤ë¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËýÀ¼À´µ¤ÎÁý²Ã¤ª¤è¤ÓÄ¹´ü¼£ÎÅ¥Ëー¥º¤â¡¢Ã»´ü·¿¥×¥é¥ó¤«¤éÊñ³çÅª¤Ê¹ñºÝÊÝ¾ã¤Ø¤Î¹ØÇã¥·¥Õ¥È¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤ÎÆ³Æþ¤Ï¶Ñ°ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹ñºÝÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ÎÍý²òÉÔÂ¤ä²Á³ÊÌÌ¤Î¾ãÊÉ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃ¤Ë½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ëÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÉáµÚ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¸ÛÍÑ¤ÈÄ¹´ü°åÎÅ¥Ëー¥º¤¬»Ô¾ì¤Î´ðÈ×
¸½ºß¡¢¹ñºÝ°åÎÅÊÝ¸±»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢ºÛÎÌÅª¤ÊÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î¹ñºÝ¿ÍºàÇÛÃÖ¥×¥í¥°¥é¥à¤äÌ±´Ö°åÎÅ¤Î³ÈÂç¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÍýÅª¤ËÊ¬»¶¤·¤¿Ï«Æ¯ÎÏ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ï¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤ÎÃæ¤Ë¹ñºÝ°åÎÅÊÝ¾ã¤òÁÈ¤ß¹þ¤à·¹¸þ¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê°åÎÅ¥±¥¢¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¼ûÍ×Â¥¿ÊÍ×°ø¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦´ë¶ÈÉéÃ´·¿¥°¥íー¥Ð¥ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³ÈÂç
¡¦Ä¹´ü°åÎÅ¥±¥¢¤ª¤è¤ÓÊ£¿ô¼À´µÂÐ±þÊÝ¾ã¤ÎÉ¬Í×ÀÁý²Ã
¡¦Ãóºß°÷¤ª¤è¤Ó±Û¶ÀìÌç¿¦¿Í¸ý¤Î»ýÂ³ÅªÁý²Ã
°ìÊý¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥Çー¥¿µ¬À©¡¢ÀÁµá¤Î¿¿ÀµÀ³ÎÊÝ¡¢¹ñºÝÀÁµá¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÀµ¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤Åª²ÝÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÀß·×¤¬¶¥Áèº¹ÊÌ²½¤ÎÃæ¿´¤Ø
Äó¶¡ÈÏ°Ï¤Î¹¤µ¤Î¤ß¤Ç¶¥Áè¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Äó¶¡´ë¶È¤Ï¥â¥¸¥åー¥ëÀ¤ª¤è¤ÓÀßÄê½ÀÆðÀ¤òÃæ¿´¤Ë¹ñºÝ°åÎÅÊÝ¸±¤òºÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥ó¤Ï¡¢ÃÏ°è¡¢´ü´Ö¡¢Í½»»¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÝ¾ãÆâÍÆ¤ò³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÀ½ÉÊ³×¿·¤ÎÃæ¿´¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÁªÂòÅª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÃÊ³¬·¿¥×¥é¥ó¹½Â¤
¡¦³°Íè¡¢½Ð»º¡¢°åÎÅÈÂÁ÷ÊÝ¾ã¸þ¤±¥â¥¸¥åー¥ë·¿ÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó
¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥×¥é¥ó´ÉÍý¤ª¤è¤ÓÀÁµáÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×
¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñºÝ°åÎÅÊÝ¸±¤Ï¥³¥¹¥È½Å»ë¤Î¸Ä¿Í¤ª¤è¤ÓÂ¿ÍÍ¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÂç´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=26885&type=smp
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341186/images/bodyimage1¡Û
¹ØÆþ¼Ô¤Î¥×¥é¥óÁªÂò¤È»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ÎÊÑ²½
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¥×¥é¥ó¤¬¹ñºÝ°åÎÅÊÝ¸±»Ô¾ì¤ÇºÇÂç¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢ÁíÇä¾å¤Î34.1%¤ò¹½À®¤·¡¢¼«¸Ê¹ØÆþ·¿ÊÝ¾ã¤Î½ÅÍ×À¤¬°ú¤Â³¤¹â¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Â¿¹ñÀÒ´ë¶È¤¬¹ñºÝ¿ÍºàÀïÎ¬¤òÂÎ·Ï²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃÄÂÎ¥×¥é¥ó¤Ï¤è¤êÂ®¤¤¥Úー¥¹¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´ÖÊÝ¸±ÎÁ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼çÎ®¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢½ÀÆð¤«¤ÄÂåÂØÅª¤Ê»ÙÊ§¤¤¹½Â¤¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³ÊÉéÃ´·Ú¸º¤ª¤è¤Ó»ñ¶â´ÉÍý¥Ëー¥º¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ë¤âÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÆþ¼Ô¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÊÝ¸±ÆâÍÆ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë·¹¸þ¤Î¶¯¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ðÈ×¤¬ºÇ¤âÂ®¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ°åÎÅÊÝ¸±»Ô¾ì¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿°ÜÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Åª¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°åÎÅÈñ¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢°åÎÅ¥¢¥¯¥»¥¹¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÆÃÄ§¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë316²¯8,320Ëü¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿Æ±»Ô¾ì¤Ï¡¢2020Ç¯°Ê¹ßÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨8.0%¤ÇÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þÅª¤ÊÎ¹¹ÔÉÕÂÓ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê°åÎÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¼ý±×¤Ï2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë455²¯7,130Ëü¥É¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë2035Ç¯¤Ë¤Ï633²¯1,420Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤Î´°Á´¤ÊÆâÍÆ¤Ï¤³¤Á¤é
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/international-health-insurance-global-market-report
¹ñºÝ°åÎÅÊÝ¸±¤¬Î¹¹Ô¸þ¤±ÊÝ¾ã¤òÄ¶¤¨¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿ÍýÍ³
Îò»ËÅª¤Ë¡¢¼ûÍ×¤ÏÎ±³ØÀ¸¤Î¹ñºÝ°ÜÆ°¡¢°åÎÅÈñ¤Î¾å¾º¡¢°åÎÅ¥Äー¥ê¥º¥à¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÝ¾ã¤ÏÄ¹´ü´Ö³¤³°¤ÇÀ¸³è¡¦½¢Ï«¤¹¤ë¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËýÀ¼À´µ¤ÎÁý²Ã¤ª¤è¤ÓÄ¹´ü¼£ÎÅ¥Ëー¥º¤â¡¢Ã»´ü·¿¥×¥é¥ó¤«¤éÊñ³çÅª¤Ê¹ñºÝÊÝ¾ã¤Ø¤Î¹ØÇã¥·¥Õ¥È¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î´ü´Ö¤ÎÆ³Æþ¤Ï¶Ñ°ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹ñºÝÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ÎÍý²òÉÔÂ¤ä²Á³ÊÌÌ¤Î¾ãÊÉ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃ¤Ë½é¤á¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ëÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÉáµÚ¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¸ÛÍÑ¤ÈÄ¹´ü°åÎÅ¥Ëー¥º¤¬»Ô¾ì¤Î´ðÈ×
¸½ºß¡¢¹ñºÝ°åÎÅÊÝ¸±»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¸«ÄÌ¤·¤Ï¡¢ºÛÎÌÅª¤ÊÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î¹ñºÝ¿ÍºàÇÛÃÖ¥×¥í¥°¥é¥à¤äÌ±´Ö°åÎÅ¤Î³ÈÂç¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÍýÅª¤ËÊ¬»¶¤·¤¿Ï«Æ¯ÎÏ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ï¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤ÎÃæ¤Ë¹ñºÝ°åÎÅÊÝ¾ã¤òÁÈ¤ß¹þ¤à·¹¸þ¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê°åÎÅ¥±¥¢¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¼ûÍ×Â¥¿ÊÍ×°ø¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦´ë¶ÈÉéÃ´·¿¥°¥íー¥Ð¥ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³ÈÂç
¡¦Ä¹´ü°åÎÅ¥±¥¢¤ª¤è¤ÓÊ£¿ô¼À´µÂÐ±þÊÝ¾ã¤ÎÉ¬Í×ÀÁý²Ã
¡¦Ãóºß°÷¤ª¤è¤Ó±Û¶ÀìÌç¿¦¿Í¸ý¤Î»ýÂ³ÅªÁý²Ã
°ìÊý¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥Çー¥¿µ¬À©¡¢ÀÁµá¤Î¿¿ÀµÀ³ÎÊÝ¡¢¹ñºÝÀÁµá¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÀµ¥ê¥¹¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤Åª²ÝÂê¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÀß·×¤¬¶¥Áèº¹ÊÌ²½¤ÎÃæ¿´¤Ø
Äó¶¡ÈÏ°Ï¤Î¹¤µ¤Î¤ß¤Ç¶¥Áè¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Äó¶¡´ë¶È¤Ï¥â¥¸¥åー¥ëÀ¤ª¤è¤ÓÀßÄê½ÀÆðÀ¤òÃæ¿´¤Ë¹ñºÝ°åÎÅÊÝ¸±¤òºÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥ó¤Ï¡¢ÃÏ°è¡¢´ü´Ö¡¢Í½»»¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÝ¾ãÆâÍÆ¤ò³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÀ½ÉÊ³×¿·¤ÎÃæ¿´¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÁªÂòÅª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÃÊ³¬·¿¥×¥é¥ó¹½Â¤
¡¦³°Íè¡¢½Ð»º¡¢°åÎÅÈÂÁ÷ÊÝ¾ã¸þ¤±¥â¥¸¥åー¥ë·¿ÄÉ²Ã¥ª¥×¥·¥ç¥ó
¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥×¥é¥ó´ÉÍý¤ª¤è¤ÓÀÁµáÂÐ±þ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×
¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñºÝ°åÎÅÊÝ¸±¤Ï¥³¥¹¥È½Å»ë¤Î¸Ä¿Í¤ª¤è¤ÓÂ¿ÍÍ¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÂç´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=26885&type=smp
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341186/images/bodyimage1¡Û
¹ØÆþ¼Ô¤Î¥×¥é¥óÁªÂò¤È»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ÎÊÑ²½
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¥×¥é¥ó¤¬¹ñºÝ°åÎÅÊÝ¸±»Ô¾ì¤ÇºÇÂç¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¡¢ÁíÇä¾å¤Î34.1%¤ò¹½À®¤·¡¢¼«¸Ê¹ØÆþ·¿ÊÝ¾ã¤Î½ÅÍ×À¤¬°ú¤Â³¤¹â¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Â¿¹ñÀÒ´ë¶È¤¬¹ñºÝ¿ÍºàÀïÎ¬¤òÂÎ·Ï²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃÄÂÎ¥×¥é¥ó¤Ï¤è¤êÂ®¤¤¥Úー¥¹¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´ÖÊÝ¸±ÎÁ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼çÎ®¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢½ÀÆð¤«¤ÄÂåÂØÅª¤Ê»ÙÊ§¤¤¹½Â¤¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³ÊÉéÃ´·Ú¸º¤ª¤è¤Ó»ñ¶â´ÉÍý¥Ëー¥º¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ë¤âÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÆþ¼Ô¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÊÝ¸±ÆâÍÆ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë·¹¸þ¤Î¶¯¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ðÈ×¤¬ºÇ¤âÂ®¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¥Á¥ã¥Í¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£